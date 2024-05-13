Aerial view of Zell am See with fountain in the lake, excursion boat and mountain panorama in the background.
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Zell am See-Kaprun nella regione del Salisburghese
Sci, escursioni, benessere e vacanze in famiglia al Lago di Zell e sul Kitzsteinhorn

Zell am See-Kaprun – un’esperienza naturale. Sci e avventure sul ghiacciaio, escursioni e tour in bici, hotel per famiglie, Tauern SPA e relax al Lago di Zell.

La regione di Zell am See-Kaprun è un vero gioiello naturale che unisce avventura, relax e paesaggi mozzafiato. L’attrazione principale è il Kitzsteinhorn alto 3.203 m, accessibile sia in estate sia in inverno grazie agli impianti che conducono alla Gipfelwelt 3000. Da non perdere la K-onnection, una delle funivie più moderne al mondo, che collega Kaprun direttamente al ghiacciaio, garantendo accesso rapido e confortevole tutto l’anno.

Da ottobre fino all’inizio dell’estate si può sciare sulla neve naturale del ghiacciaio, mentre in estate la Höhenpromenade della Schmittenhöhe invita a escursioni panoramiche. In valle, il Lago di Zell offre nuoto, stand-up paddle e gite in barca, mentre le strutture benessere di Zell am See-Kaprun assicurano puro relax. Per le famiglie, il percorso circolare del Klammsee con area Kneipp e parco giochi permette momenti di svago condiviso, combinando natura, movimento e divertimento.

Quick-Info di Zell am See-Kaprun
Posizione:nel Pinzgau, nella regione del Salisburghese
Altitudine:757 m
Abitanti:Circa 10.200 abitanti a Zell am See (dato 2025)
Impianti di funivia e skilift:53
Comprensori sciistici:3
Sentieri escursionistici:più di 400 chilometri
Ghiacciaio e vetta più alta:Kitzsteinhorn (3.203 m)
Arrivare
Eventi

La ALPIN CARD unisce tre comprensori sciistici premium per un totale di 408 km di piste.

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Zell am See-Kaprun da tutte le prospettive

Top highlights

Gipfelwelt 3000: la meta più alta del Salisburghese

Tauern SPA Kaprun: vacanza termale in resort 4 stelle

Castello di Kaprun: simbolo del XII secolo

Schmittenhöhe: montagna per famiglie, sci e escursioni

Sigmund Thun Klamm: spettacolo naturale mozzafiato

Lago di Zell: natura e relax a Zell am See

Avventura Kaprun: meraviglie naturali dei laghi alpini

Ferrovia del Pinzgau: viaggio storico

Attività a Zell am See-Kaprun

Mondi del ghiacciaio sopra Kaprun

Il leggendario Kitzsteinhorn

A 3.200 metri di altitudine, il Kitzsteinhorn a Kaprun diventa un parco giochi per le attività outdoor classiche: sentieri escursionistici, percorsi MTB e vie di arrampicata attraversano paesaggi altamente alpini, mentre la Gipfelwelt 3000 con la piattaforma panoramica “Top of Salzburg” offre viste su ghiacciai e montagne. Escursioni guidate con ranger del parco nazionale forniscono conoscenze su ghiaccio, formazioni rocciose e flora alpina.

In inverno, 23 impianti di risalita aprono l’accesso a 61 km di piste, freeride e snowpark adatti a famiglie e professionisti. Dopo l’attività sportiva, hotel con centri benessere, in particolare il Tauern SPA Kaprun, offrono relax. Nei dintorni di Kaprun e del Lago di Zell ci sono numerose mete escursionistiche e attività.

Kitzsteinhorn

Eventi speciali

Cibo, bevande e piaceri gastronomici

Esperienze culinarie a Zell am See-Kaprun

Tra ghiacciaio, montagna e lago, a Zell am See-Kaprun si respira un vero piacere gastronomico. Qui la cucina alpina incontra creatività: dalla semplice cucina di baita alle raffinate proposte gourmet. In quota, i “momenti di gusto” sono ancora più intensi.

Al ristorante panoramico del Kitzsteinhorn, il più alto del Salisburghese, si gustano specialità locali con vista a 3.000 metri. Sulla Schmittenhöhe attendono diverse stazioni gourmet. Per chi ama l’esclusività, nei nove ristoranti stellati della regione si trova raffinatezza culinaria ai massimi livelli. Numerosi eventi gastronomici trasformano il piacere del cibo in un’esperienza immersa nella natura, tutto l’anno.

Baite di montagna e malgheEventi gastronomici

Alloggi unici

Zaglgut Hotel & Chalet a Kaprun: a 1.000 metri di altitudine

The Kaprun Edition: chalet e suite di lusso nel centro

Hotel Neue Post: tradizione a Zell am See, 4 stelle

Grand Hotel Zell am See: sulla penisola, 4 stelle

Hotel & Apartment Central: stile alpino a Zell am See

Vaya Apartments Kaprun:centrale, con vista sul Kitzsteinhorn

Sportresort Alpenblick: 4 stelle superior a Zell am See

Mobilità ed energie rinnovabili

Vacanze sostenibili a Zell am See-Kaprun

Chi desidera vacanze sostenibili e mobilità dolce trova il posto giusto a Zell am See-Kaprun. Treni, Guest Mobility Ticket, skibus regionali in inverno e transfer ÖBB rendono l’arrivo ecologico. Gli impianti di risalita sulla Schmittenhöhe e sul Kitzsteinhorn funzionano con elettricità da fonti 100 % rinnovabili.

I bacini idroelettrici alpini forniscono ulteriore energia, e numerosi hotel e strutture sono certificati per la sostenibilità. Mobilità, approvvigionamento elettrico e aziende controllate garantiscono che la regione mantenga la qualità della vita per le generazioni future, sia per i visitatori sia per i residenti.

Sostenibilità a Zell am SeeVacanze invernali sostenibili

FAQs

Il modo più sostenibile per arrivare è in treno fino alla stazione di Zell am See, situata nel centro. Molti alloggi sono raggiungibili a piedi, mentre bus e la ferrovia locale Pinzgauer collegano Kaprun e i dintorni. Con il Guest Mobility Ticket, gli ospiti possono utilizzare gratuitamente tutti i mezzi pubblici del Salisburghese.

Dalle escursioni e tour in bici sul Kitzsteinhorn e sulla Schmittenhöhe, agli sport acquatici sul Lago di Zell, fino a golf, trail running e attività per famiglie: le possibilità e le mete escursionistiche sono molteplici.

Zell am See-Kaprun offre divertimento sulla neve in tre comprensori sciistici, snowboard, scialpinismo, sci di fondo, escursioni invernali e slittino. Dai pendii per principianti alle discese più impegnative, c’è qualcosa per tutti. Anche fuori pista, sentieri invernali e piste da slittino garantiscono attività all’aria aperta e contatto con la natura.

A Zell am See-Kaprun le esperienze culinarie spaziano dalle tradizionali baite di montagna al ristorante più alto del Salisburghese sul Kitzsteinhorn, fino a rinomati locali stellati. Dalla cucina semplice a quella più raffinata, la regione unisce ingredienti locali a uno scenario montano spettacolare.

Zell am See-Kaprun punta su sostenibilità, mobilità, energie rinnovabili e strutture certificate. Gli ospiti possono utilizzare treni, Guest Mobility Ticket, skibus o transfer ÖBB. Gli impianti di risalita funzionano con elettricità 100 % verde, i bacini alpini forniscono energia e molte strutture hanno il Marchio Ambientale Austriaco.

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