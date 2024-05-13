Zell am See-Kaprun – un’esperienza naturale. Sci e avventure sul ghiacciaio, escursioni e tour in bici, hotel per famiglie, Tauern SPA e relax al Lago di Zell.

La regione di Zell am See-Kaprun è un vero gioiello naturale che unisce avventura, relax e paesaggi mozzafiato. L’attrazione principale è il Kitzsteinhorn alto 3.203 m, accessibile sia in estate sia in inverno grazie agli impianti che conducono alla Gipfelwelt 3000. Da non perdere la K-onnection, una delle funivie più moderne al mondo, che collega Kaprun direttamente al ghiacciaio, garantendo accesso rapido e confortevole tutto l’anno.

Da ottobre fino all’inizio dell’estate si può sciare sulla neve naturale del ghiacciaio, mentre in estate la Höhenpromenade della Schmittenhöhe invita a escursioni panoramiche. In valle, il Lago di Zell offre nuoto, stand-up paddle e gite in barca, mentre le strutture benessere di Zell am See-Kaprun assicurano puro relax. Per le famiglie, il percorso circolare del Klammsee con area Kneipp e parco giochi permette momenti di svago condiviso, combinando natura, movimento e divertimento.