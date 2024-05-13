Zell am See-Kaprun nella regione del Salisburghese
Sci, escursioni, benessere e vacanze in famiglia al Lago di Zell e sul Kitzsteinhorn
Introduction
La regione di Zell am See-Kaprun è un vero gioiello naturale che unisce avventura, relax e paesaggi mozzafiato. L’attrazione principale è il Kitzsteinhorn alto 3.203 m, accessibile sia in estate sia in inverno grazie agli impianti che conducono alla Gipfelwelt 3000. Da non perdere la K-onnection, una delle funivie più moderne al mondo, che collega Kaprun direttamente al ghiacciaio, garantendo accesso rapido e confortevole tutto l’anno.
Da ottobre fino all’inizio dell’estate si può sciare sulla neve naturale del ghiacciaio, mentre in estate la Höhenpromenade della Schmittenhöhe invita a escursioni panoramiche. In valle, il Lago di Zell offre nuoto, stand-up paddle e gite in barca, mentre le strutture benessere di Zell am See-Kaprun assicurano puro relax. Per le famiglie, il percorso circolare del Klammsee con area Kneipp e parco giochi permette momenti di svago condiviso, combinando natura, movimento e divertimento.
La ALPIN CARD unisce tre comprensori sciistici premium per un totale di 408 km di piste.
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Zell am See-Kaprun da tutte le prospettive
Top highlights
Il leggendario Kitzsteinhorn
A 3.200 metri di altitudine, il Kitzsteinhorn a Kaprun diventa un parco giochi per le attività outdoor classiche: sentieri escursionistici, percorsi MTB e vie di arrampicata attraversano paesaggi altamente alpini, mentre la Gipfelwelt 3000 con la piattaforma panoramica “Top of Salzburg” offre viste su ghiacciai e montagne. Escursioni guidate con ranger del parco nazionale forniscono conoscenze su ghiaccio, formazioni rocciose e flora alpina.
In inverno, 23 impianti di risalita aprono l’accesso a 61 km di piste, freeride e snowpark adatti a famiglie e professionisti. Dopo l’attività sportiva, hotel con centri benessere, in particolare il Tauern SPA Kaprun, offrono relax. Nei dintorni di Kaprun e del Lago di Zell ci sono numerose mete escursionistiche e attività.
Eventi speciali
Esperienze culinarie a Zell am See-Kaprun
Tra ghiacciaio, montagna e lago, a Zell am See-Kaprun si respira un vero piacere gastronomico. Qui la cucina alpina incontra creatività: dalla semplice cucina di baita alle raffinate proposte gourmet. In quota, i “momenti di gusto” sono ancora più intensi.
Al ristorante panoramico del Kitzsteinhorn, il più alto del Salisburghese, si gustano specialità locali con vista a 3.000 metri. Sulla Schmittenhöhe attendono diverse stazioni gourmet. Per chi ama l’esclusività, nei nove ristoranti stellati della regione si trova raffinatezza culinaria ai massimi livelli. Numerosi eventi gastronomici trasformano il piacere del cibo in un’esperienza immersa nella natura, tutto l’anno.
Alloggi unici
Vacanze sostenibili a Zell am See-Kaprun
Chi desidera vacanze sostenibili e mobilità dolce trova il posto giusto a Zell am See-Kaprun. Treni, Guest Mobility Ticket, skibus regionali in inverno e transfer ÖBB rendono l’arrivo ecologico. Gli impianti di risalita sulla Schmittenhöhe e sul Kitzsteinhorn funzionano con elettricità da fonti 100 % rinnovabili.
I bacini idroelettrici alpini forniscono ulteriore energia, e numerosi hotel e strutture sono certificati per la sostenibilità. Mobilità, approvvigionamento elettrico e aziende controllate garantiscono che la regione mantenga la qualità della vita per le generazioni future, sia per i visitatori sia per i residenti.