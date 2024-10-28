オーストリア料理トップ5

チョコレートケーキ ザッハートルテ

チョコレートケーキ自体はウィーンで発明されたわけではありませんが、伝説的なザッハートルテはウィーンで生み出されました。賢いパン職人の見習いフランツ・ザッハーが1832年に初めて焼き上げたこのケーキは、何よりもその味とデザインが印象的でした。しかし、すべてのチョコレートケーキの中で最も有名になったザッハートルテの立役者は、彼の息子であるエドアルド・ザッハーでした。19世紀末までに、彼はザッハートルテをほぼすべての場所で有名にし、比類ないサクセスストーリーをスタートさせたのです。