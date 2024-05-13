ニーダーエステライヒ州
宮殿や城を巡り、ワインで過ごす夏の休暇
Introduction
ニーダーエステライヒ州といえば？
ドナウ川沿いの北東部に位置するオーストリア最大の州は、豊かな文化遺産と息をのむような美しい自然を誇っています。田園、森林、川の渓谷、そして美しい山の頂--その多様な風景がニーダーエステライヒ州独特の魅力的な個性を生み出しています。オーストリア有数のワイン生産地であるニーダーエステライヒ州には、何百もの壮麗な城、要塞、修道院と並んで、数え切れないほどのワイン居酒屋やワインセラーがあります。また、活気ある文化・芸術が、歴史あるこの地域に新たなスパイスを加えています。
リラックスと豊かな食生活
ニーダーエステライヒ州の暮らしぶりを一言で表すと、それは豊かな食生活です！ この地方を訪れれば、必ず食の楽しみが待っています。居心地のよいワイン居酒屋ホイリゲや、この地方で愛されている宿屋ガストハウスに立ち寄ることも旅の大きな楽しみの一つです。とはいえ、主役は何といってもワインです。地元では、ワインは季節の節目として祝われますが、 ヴァインヘルプスト(ワインの秋）にはワインを「第5の季節」として祝っています。
多彩な顔を見せてくれるニーダーエステライヒ州
ハイライト
ツアー
地域
ウィーンの森
のどかな森の中にありながら大都会ウィーンからほんのすぐそばにある、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンにもインスピレーションを与えた素朴なワイン居酒屋ホイリゲが点在する緑豊かなオアシスのような地域です。
都市＆町
サンクト・ペルテン
オーストリアで最も若い州都サンクト・ペルテン：モダン建築とバロック建築が混在するこの街は、伝統的な学校とトレンディなショッピング街が共存する、歴史と現代の雰囲気を両方感じられる活気あふれる街です。
トップイベント
著名人
レシピ
ヴァッハウのアンズ団子
ドナウ川のワッハウ渓谷はアンズの産地で、ワッハウのアンズは大きくて味が濃くEU指定のブランド品になっています。オーストリアのワッハウ地方のアンズは大きくて味が濃くブランド名になっています。丸々一つのアンズの入った団子はこの地方の代表的な料理です。
アプリコット・パラチンケン
オーストリア風クレープはジャム、フルーツ、チョコレートやフレッシュチーズなどを中に挟み、甘く美味しいデザートとして供されたり、または細長く切ってスープの具として使われたりバラエティに富んでいます。
ユニークな宿泊施設
多様な生物を守るために、私たちは何ができるでしょうか？
-自然を尊重する：指定された道を歩き、ごみは必ず持ち帰りましょう。自然環境を保護するために重要です。
-持続可能な移動手段を利用する：公共交通機関を利用したり、自転車に乗ることで、CO₂排出量を減らし、環境負荷を軽減できます。
-野生動物への配慮：野生動物は安全な距離から観察し、彼らの自然な生息環境を尊重しましょう。これにより、動物へのストレスを避け、保護に貢献できます。
-意識的（かつ有機的な）消費：地元の持続可能で有機的な食品や製品を選ぶことで、地域経済を支援し、輸送や集約的な農業による環境負荷を減らすことができます。
-生物多様性の強化：生物多様性の保護と維持は、生態系のバランスを保つために不可欠です。すべての種が生態系において重要な役割を果たしています。
これらの考え方は、環境に配慮した持続可能な生活をサポートするものです。
これぞ上質な料理です！
ニーダーエステライヒ州は食の宝庫であり、美味しい料理を楽しむことが日常生活の一部となっています。ワッハウの有名なアプリコットとワイン、ヴァルトフィアテルのケシの実、ハーブ、スパイス、そして、その他にもワインとシードルなど、たくさんの美味しいものが産出されています。
ニーダーエステライヒ州では、パブ文化が特別な位置を占めているます。街の居酒屋であれ、村の宿屋であれ、あるいは高級レストランであれ、およそ200軒の店が "パブ文化のある宿 "として知られています。伝統的な料理を守り、それに現代的な解釈を加え、地域の食材を使って調理しています。また、独創的なアイデアや斬新なレシピ、伝統的なパブ文化に斬新なテイストを取り入れる柔軟性も持っています。
シルテルンのショーガーデン「ノアの方舟」
「アルケ・ノア」のショーガーデンでは多様性が花開いています！ヴァルトフィアテル地方のシルターンにあるこの楽園のようなショーガーデンを巡るガイドツアーでは、18世紀のロマンチックなパビリオンを含む数多くの特別なスポットを楽しむことができます。ショーガーデンで栽培される果物や野菜の多くは珍しい品種であり、それらは絶品の料理へと加工されます。夏には毎年、ガーデンキッチンがオープンします。ショップでは、ガーデンやバルコニー用の珍しい種や苗を購入することができます。
生物多様性に特に関心がある方におすすめのスポットです！