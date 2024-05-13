Melk Abbey perched on a rock above the Danube, Baroque façade reflected in calm water.
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ニーダーエステライヒ州
宮殿や城を巡り、ワインで過ごす夏の休暇

博物館からワイン居酒屋まで。宮殿や城から森や湖まで。文化と自然と人の営みが、継ぎ目なく融合するニーダーエステライヒ州。

ニーダーエステライヒ州といえば？

ドナウ川沿いの北東部に位置するオーストリア最大の州は、豊かな文化遺産と息をのむような美しい自然を誇っています。田園、森林、川の渓谷、そして美しい山の頂--その多様な風景がニーダーエステライヒ州独特の魅力的な個性を生み出しています。オーストリア有数のワイン生産地であるニーダーエステライヒ州には、何百もの壮麗な城、要塞、修道院と並んで、数え切れないほどのワイン居酒屋やワインセラーがあります。また、活気ある文化・芸術が、歴史あるこの地域に新たなスパイスを加えています。

リラックスと豊かな食生活

ニーダーエステライヒ州の暮らしぶりを一言で表すと、それは豊かな食生活です！ この地方を訪れれば、必ず食の楽しみが待っています。居心地のよいワイン居酒屋ホイリゲや、この地方で愛されている宿屋ガストハウスに立ち寄ることも旅の大きな楽しみの一つです。とはいえ、主役は何といってもワインです。地元では、ワインは季節の節目として祝われますが、 ヴァインヘルプスト(ワインの秋）にはワインを「第5の季節」として祝っています。

ニーダーエステライヒ州の基本情報
首都:サンクト・ペルテン
面積:19.180 km²
人口:約172万人（2024年現在）
国立公園:2
自然公園:19
ウェルネス・スパ:7

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いつ訪れると一番楽しめますか？
季節の見どころは こちら.

多彩な顔を見せてくれるニーダーエステライヒ州

ハイライト

ユネスコ世界遺産センメリング鉄道

ユネスコ世界遺産デュレンシュタイン原生地域

世界遺産ヴァッハウ渓谷

ローマ時代の町カルヌントゥム

メルク修道院：世界遺産ワッハウのバロック建築

ハイキングと水の世界 - ミーラ滝

バロックの宝石シュロスホーフ宮殿

ニーダーエステライヒ州のアクティビティ

ツアー

プレジャー・サイクリング・ツアー

マウンテンバイク・ツアー

巡礼ツアー

ボートツアー

ニーダーエステライヒ州の小旅行

地域

ドナウ地方

絵のように美しい風景、貴重な文化遺産、絶品の料理、そして上質なワイン--ドナウ地方は楽しみの宝庫です。

ドナウ地方

ウィーン・アルプス

ラクス、シュネーベルク、ゼンメリングの山々の標高が下がりはじめると、千の丘がなだらかにうねる風景が始まります。

ウィーン・アルプス

ヴァルトフィアテル地方

うっそうとした森、神秘的な岩の露頭、ポピー畑や池が、ニーダーエステライヒ州の手つかずの自然の背景を形作っています。

ワルトフィアテル地方

ワインフィアテル地方

見渡す限りのブドウ畑：ワイン居酒屋やワインセラーが立ち並ぶこの地域は、自転車や徒歩で訪ね巡るのが一番です。

ワインフィアテル

ウィーンの森

のどかな森の中にありながら大都会ウィーンからほんのすぐそばにある、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンにもインスピレーションを与えた素朴なワイン居酒屋ホイリゲが点在する緑豊かなオアシスのような地域です。

ウィーンの森

モストフィアテル

北部の果樹園と南部のエッチャーやホッホカールのような2000メートル級の山々：このコントラストは、楽しさと冒険を同時に約束します。

モストフィアテル

都市＆町

サンクト・ペルテン

オーストリアで最も若い州都サンクト・ペルテン：モダン建築とバロック建築が混在するこの街は、伝統的な学校とトレンディなショッピング街が共存する、歴史と現代の雰囲気を両方感じられる活気あふれる街です。

サンクト・ペルテン

メルク

美しい旧市街と、有名な図書館のあるバロック様式の修道院は、ワッハウ渓谷への玄関口です。

メルク

ドナウ河畔のクレムス

文化的な大都市メルクには多くのミュージアムがあり、国内最高のグルメ料理が味わえます。

クレムス

バーデン・バイ・ウィーン

バロック様式の旧市街がある魅力的なこの温泉地は、かつて貴族の避暑地でした。

バーデン

レッツ

おとぎ話に出てくるような風車がある有名なワインの街。

レッツ

ヴァイトホーフェン・アン・デア・イブス

7つの塔のある中世の街には、かつて要塞の役割を果たしていた歴史があります。

ヴァイトホーフェン

ツヴェットル

2つの川に挟まれた、古風な旧市街にある伝統的なガストハウスが立ち並ぶ醸造の街。

ツヴェットル

ウィナー・ノイシュタット

ガイド付きの歴史散策の後は、コーヒーハウスでカフェ文化をお楽しみください。

ウィナー・ノイシュタット

トップイベント

グラーフェネック城

Grafenegg

音と自然が出会う所：ロマンチックな城、公園の古木、そして魅惑的な音楽。

グラーフェネック城

ドナウ・フェスティバル・クレムス

2025/5/2 – 2025/5/11
Krems

前衛的な音楽と舞台芸術が、ドナウの音の地平線を切り開きます。

ドナウ・フェスティバル

ヴェリンクレンゲ

2025/7/11 – 2025/7/26
Lunz am See

室内楽、ジャズ、民俗音楽、インディ・シーンのサウンドがルンツァーゼー湖の湖面に響きます。

ウェリンクレンゲ

グラット＆フェアケーァト音楽祭

Krems

この重要な音楽祭では、伝統的な民族音楽、ジャズ、現代音楽など、さまざまなジャンルの音楽が世界中から集まります。

グラット＆フェアケーァト音楽祭

著名人

オスカー・ココシュカ：表現主義の先駆者

ドナウ河畔のペヒラルンに生まれた有名な表現主義の画家は、常に故郷とのつながりを持ち続けました。

オスカー・ココシュカ

エゴン・シーレ：国際的モダニズムの巨匠

トゥルン生まれのエゴン・シーレは、ユニークな肖像画と共に、風景画の作品でもよく知られています。

エゴン・シーレ

ヨーゼフ・ハイドン：ウィーン古典主義の創始者

ヨーゼフ・ハイドンは、ローラウの小さな村に生まれ、ソナタ、四重奏曲、交響曲などの音楽表現で音楽界に革命を起こしました。

ヨーゼフ・ハイドン

レシピ

ヴァッハウのアンズ団子

ドナウ川のワッハウ渓谷はアンズの産地で、ワッハウのアンズは大きくて味が濃くEU指定のブランド品になっています。オーストリアのワッハウ地方のアンズは大きくて味が濃くブランド名になっています。丸々一つのアンズの入った団子はこの地方の代表的な料理です。

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アプリコット・パラチンケン

オーストリア風クレープはジャム、フルーツ、チョコレートやフレッシュチーズなどを中に挟み、甘く美味しいデザートとして供されたり、または細長く切ってスープの具として使われたりバラエティに富んでいます。

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ヴァルトフィアテル地方のケシの実パスタ

風味を出すためすりおろしたケシの実をまぶしたじゃがいもバスタ（ニョッキ風）は、メインディッシュとしてもデザートとしても本当に美味しいです。

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ユニークな宿泊施設

ランゲンロイスのロイジウム・ワイン＆スパ・ホテル

クレムスのシュタイゲンベルガー・ホテル＆スパ

パイエルバッハのロースハウス

キルヒベルク・アム・ヴェヒゼルのネイチャーホテル・モルツバッハホーフ

環境保護のヒント

多様な生物を守るために、私たちは何ができるでしょうか？

-自然を尊重する：指定された道を歩き、ごみは必ず持ち帰りましょう。自然環境を保護するために重要です。

-持続可能な移動手段を利用する：公共交通機関を利用したり、自転車に乗ることで、CO₂排出量を減らし、環境負荷を軽減できます。

-野生動物への配慮：野生動物は安全な距離から観察し、彼らの自然な生息環境を尊重しましょう。これにより、動物へのストレスを避け、保護に貢献できます。

-意識的（かつ有機的な）消費：地元の持続可能で有機的な食品や製品を選ぶことで、地域経済を支援し、輸送や集約的な農業による環境負荷を減らすことができます。

-生物多様性の強化：生物多様性の保護と維持は、生態系のバランスを保つために不可欠です。すべての種が生態系において重要な役割を果たしています。

これらの考え方は、環境に配慮した持続可能な生活をサポートするものです。

持続可能な旅行
ニーダーエステライヒ州：その他の見どころ
ニーダーエステライヒ州のパブ文化

これぞ上質な料理です！

ニーダーエステライヒ州は食の宝庫であり、美味しい料理を楽しむことが日常生活の一部となっています。ワッハウの有名なアプリコットとワイン、ヴァルトフィアテルのケシの実、ハーブ、スパイス、そして、その他にもワインとシードルなど、たくさんの美味しいものが産出されています。

ニーダーエステライヒ州では、パブ文化が特別な位置を占めているます。街の居酒屋であれ、村の宿屋であれ、あるいは高級レストランであれ、およそ200軒の店が "パブ文化のある宿 "として知られています。伝統的な料理を守り、それに現代的な解釈を加え、地域の食材を使って調理しています。また、独創的なアイデアや斬新なレシピ、伝統的なパブ文化に斬新なテイストを取り入れる柔軟性も持っています。

ニーダーエステライヒ州のパブ文化
持続可能な植物の楽しみ

シルテルンのショーガーデン「ノアの方舟」

「アルケ・ノア」のショーガーデンでは多様性が花開いています！ヴァルトフィアテル地方のシルターンにあるこの楽園のようなショーガーデンを巡るガイドツアーでは、18世紀のロマンチックなパビリオンを含む数多くの特別なスポットを楽しむことができます。ショーガーデンで栽培される果物や野菜の多くは珍しい品種であり、それらは絶品の料理へと加工されます。夏には毎年、ガーデンキッチンがオープンします。ショップでは、ガーデンやバルコニー用の珍しい種や苗を購入することができます。

生物多様性に特に関心がある方におすすめのスポットです！

ノアの方舟ショーガーデン

よくある質問

ニーダーエステライヒ州はオーストリア最大の州で、6つの地域に分かれています：

  • ワインフィアテル:ブドウ畑で知られています。

  • ヴァルトフィアテル:鬱蒼とした森が特徴です。

  • モストフィアテル:リンゴと洋ナシの果樹園とシードルの生産で知られています。

  • インダストリエフィアテル:工業が盛んなニーダーエステライヒ州の経済の中心地。

  • ウィーン周辺／ニーダーエステライヒ州中心部:ウィーン周辺の住宅地とレクリエーション・スペース。

  • ドナウ-マルヒ-タヤ湿地帯:ドナウ川、マルヒ川、タヤ川沿いの河川景観。

首都サンクト・ペルテンを擁するオーストリア最大の州であるニーダーエステライヒ州は、ドナウ川沿いの北東部に位置し、文化遺産と美しい自然に恵まれた地域です。アルプス、パンノニア、北欧、南欧の影響を受けた風景が調和しています。農地、森林、川の渓谷、そして山頂-これらの対照的な特徴がニーダーエステライヒ州に独特の個性を与えています。オーストリア有数のワイン生産地であるこの地域には、壮麗な城、要塞、修道院と並んで、居心地のよいワイン居酒屋「ホイリゲ」があります。活気ある文化・芸術シーンが、歴史的な魅力に新鮮なエネルギーをもたらしています。

ニーダーエステライヒ州には、3つのユネスコ世界遺産があります：

  • センメリング鉄道:160年以上の歴史を持つセンメリング鉄道は、グロッググニッツからミュルツシュラーグまでの41キロの路線を定期的に運行しています。1854年に世界初の登山鉄道となり、1998年にユネスコの世界遺産に登録されました。

  • デュレンシュタイン-ラッシングタール原生地域:アルプスに残る最大の原生林として、この原生地域は2017年からユネスコの自然世界遺産に認定されています。保護された森林は、多様な種類の野生生物、植物、菌類とともに生態系の保全に貢献しています。

  • ワッハウ:世界で最も美しい川の渓谷とワイン生産地のひとつであるワッハウは、1200年以上前に初めて記録された。中世初期から経済的に重要な地域であり、今日でもニーダーエステライヒ州で最も重要な地域のひとつである。

ニーダーエステライヒ州の豊かな歴史と戦略的立地は、何世紀にもわたって数多くの城や要塞の建設につながりました。これらは軍事拠点としてだけでなく、住居、行政の中心地、権力の象徴としての役割も果たしました。今日では、その多くがニーダーエステライヒ州の文化遺産とアイデンティティの象徴となっていいます。

西暦996年にエステリッヒ "Ostarrîchi "として初めて言及されたニーダーエステライヒ州は、数世紀後にはエンス川下のオーストリア大公国として最大規模に達しました。やがて、この2つの地域の地理的位置関係から、オーバーエステライヒ州と区別するために「ニーダーエステライヒ」と呼ばれるようになりました。1920年、ニーダーエステライヒ州は（ウィーンを除く）独立州として承認されました。

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