夏の暑さから少し離れて、爽やかな自然の中で過ごす「クールケーション」。オーストリアには、澄み渡る湖、深い森、標高の高いアルプス、氷河や氷の洞窟など、涼やかな夏を楽しめる場所が各地にあります。 水辺でくつろぎ、山を歩き、澄んだ空気に包まれるひととき。自然とともに心と体を整える、オーストリアならではの夏の過ごし方をご紹介します。

夏の気温は年々上昇しています。暑さを歓迎する人がいる一方で、涼しく過ごせる旅先を探す人も増えています。ここでいう「涼しい休暇」とは、文字どおり、水辺で爽やかなひとときを楽しみ、アルプスの山岳地帯でくつろぎ、氷河洞窟で涼を感じ、汗をかかずにアウトドアを満喫する旅のことです。

そんな「涼しい休暇」、いわゆるクールケーションの旅先として、オーストリアはまさに理想の場所です。透き通った湖や滝、高い山々とアルム、涼やかな森や草原に恵まれたこの国で、新しい旅のトレンドが生まれたと言っても不思議ではありません。オーストリアでは、いつも爽やかな風を感じながら、すぐそばに広がる美しい風景に心を奪われることでしょう。