オーストリアの「クールケーション」：心身をリフレッシュできる最も美しい場所
Introduction
夏の気温は年々上昇しています。暑さを歓迎する人がいる一方で、涼しく過ごせる旅先を探す人も増えています。ここでいう「涼しい休暇」とは、文字どおり、水辺で爽やかなひとときを楽しみ、アルプスの山岳地帯でくつろぎ、氷河洞窟で涼を感じ、汗をかかずにアウトドアを満喫する旅のことです。
そんな「涼しい休暇」、いわゆるクールケーションの旅先として、オーストリアはまさに理想の場所です。透き通った湖や滝、高い山々とアルム、涼やかな森や草原に恵まれたこの国で、新しい旅のトレンドが生まれたと言っても不思議ではありません。オーストリアでは、いつも爽やかな風を感じながら、すぐそばに広がる美しい風景に心を奪われることでしょう。
「クールケーション」のヒント：お勧めの場所とアクティビティ
ゼアファウス/フィス/ラディスにあるアドベンチャーパーク・ヘーグ：アルプスの水遊び
ヘーグ・アドベンチャー・ヘーグでは、アルプスの農業と林業がテーマとなっています。ヘーグ湖周辺には子どもたちのための数多くの遊具、ウォータースポーツファンには、水泳、ペダルボートやいかだ遊び。パークには養蜂場、瞑想のためのチャペル、古い製材所のファミリーコースター、レストランなどがあります。
オーバーエステライヒ州：暑い日にぴったりの爽やかな景色
皇帝一家が夏を過ごした保養地バート・イッシュル、クリムトが何年も避暑に訪れたアッター湖、そしてマーラーの作曲小屋が残るシュタインバッハなど、オーバーエステライヒ州には、かつて避暑地として栄えた時代を今に伝える場所が数多く残されています。博物館や記念碑を訪ねれば、そこに滞在した著名な芸術家や文化人の足跡をたどることができます。
岩塩鉱山：坑内は8～12°C
ザルツカンマーグート地域では7,000年前から塩が採掘されてきました。 ハライン、ハルシュタットやアルトアウスゼーの岩塩鉱山では、観光客用にツアーを行っています。白い黄金に隠された物語に触れてみましょう。には観光用の岩塩鉱山があり、坑内をツアーで巡ることができます。
ブレゲンツの森地方の森林ツアー：自然の中で涼む
専門の森林ガイドや公園管理員が、この地域の厳選された森を案内し、自然の脅威について、また森の生活や、自然保護区について、牧草地の生活空間やレクリエーション空間について案内してくれます。
アイスリーゼンヴェルト：ヨーロッパ最大級の氷の洞窟を探索
広さ約3万㎡、全長40kmを超える世界最大級の氷穴です。石灰岩の山にできた亀裂が長い年月をかけて水の浸食や化学的な作用を受け、壮大な洞窟へと成長しました。 洞窟内には幻想的な氷の世界が広がりますが、その規模はあまりにも大きく、一般公開されているのはごく一部です。見学コースは約1時間で5月から10月まで。
自然の氷の宮殿：氷河湖でのパドルボード
ヒンタートゥックス氷河にある「自然の氷の宮殿」は、他に類を見ない自然の宝であり、老若男女を問わず、天候に左右されず一年中楽しめる理想的な観光地です。2007年にロマン・エルラーによって偶然発見されました。長年の研究と数千時間に及ぶ作業を経て、現在ではヘルメットや特別な装備なしで、この冒険を存分に楽しむことができます。
ケルンテン州の涼しいスポット：湖と山に囲まれて
夏こそオーストリア南部に位置するケルンテン州でお過ごしください。ここでは自然の力で涼むことができます。公式に標識が設置された「クールダウンスポット」では、日陰の渓谷から標高1,000メートルを超える山岳湖まで、気温が目に見えて下がります。仕掛けもプールもありません。ただ自然があるだけです。
「クールケーション」のメリット：心と体に良い影響一見すると、「クールケーション」は単に暑さを逃れる手段のように思えるかもしれません。しかし、それにはもっと多くの魅力があります。単に楽しいだけでなく、心身ともに良い効果をもたらすのです――ぜひご自身で体験してみてください！
心と体に活力を与える
涼しい気温は血液循環への負担を和らげ、自然界の緑や青のさまざまな色合いは心をリラックスさせ、ストレスを軽減し、精神的な健康全般をサポートします。
清々しい山の空気
スモッグや都市部の暑さから遠く離れた高地の涼しい地域は、多くの場合、特に空気の質が良いです。
アウトドア・アドベンチャー
氷河湖でのパドルボード、川での水泳、その他多くの爽快なアウトドアアクティビティが、楽しみあふれる休暇を約束します。
深い睡眠
新鮮で涼しい山の空気は、良質な睡眠と深いリラクゼーションをもたらします。
スロー・トラベル
ストレスを減らし、充実した時間を：自然との触れ合いは、ゆったりと時間を過ごし、周囲の環境に深く没頭するよう誘ってくれます。
水辺の自然体験
氷河、山間の湖、そして滝は、手つかずの自然の中で息をのむような体験をもたらします。
虫が少ない
気温が低いと、蚊やその他の虫が少なくなることが多く、アウトドア愛好家にとっては嬉しい副産物です。
山、氷河、展望台
夏に暑さが厳しくなると、オーストリア人は伝統的に山へと向かいます。涼しい風と息をのむような絶景が、すぐに心をリフレッシュさせてくれます。数多くのハイキングコースから好きなルートを選ぶもよし、ケーブルカーに乗って新鮮な山の空気を満喫するもよし。オーストリア・アルプスでは、夏は軽やかで、心地よい涼しさが感じられます。
爽快な山岳体験
ピッツ・ブイン：フォアアールベルク州最高峰へのハイキング
標高3,312m、フォアアールベルク州最高峰のピッツ・ブインへの登山は、高山ルートであり、ロープチームを組んでのみ可能です。ルートはヴィースバーデナー小屋からクレバスの多いオクセンターラー氷河を越え、美しい山頂へと続きます。ピッツ・ブインへの登山は、必ず認定登山ガイドの同行をお勧めします。
ヴィルトシュピッツェ：ケーブルカーで山頂のカフェ3440へ - 美食とパノラマビュー
天と地が出会う場所、それがチロルで最も高い建築のハイライト、カフェ 3440です。ピッツタール氷河の山岳世界に巧みに溶け込むモダンな建物です。その高さが名前の由来です。標高 3,440 m のヒンテレ ブルンネンコーゲルはケーブルカーで簡単にアクセスできます。
透き通る水、森、そして牧草地
深い青と鮮やかな緑が織りなす風景が広がるオーストリアの湖。その多くは森や牧草地に囲まれ、透き通るような美しい水をたたえています。湖では泳いだり、SUPやパドルスポーツを楽しんだり、湖畔でのんびり過ごしたりと思い思いの時間を満喫できます。ハイキングの途中には、氷のように冷たいアルプスの湖でひと休み。つま先を水に浸して涼むのも、思い切って飛び込むのもおすすめです。
オーストリアで最も水質の良い泳げる湖・高山湖
トップクラスの高原リゾート
標高1,000～1,500メートルの高原で、ゆったりと心と体をリフレッシュ。これからご紹介する地域には、森や山の湖、高原の牧草地をはじめ、氷河から吹く涼しい風、清らかな渓流、氷の洞窟など、暑い夏を涼しく過ごせる魅力がそろっています。
標高1,000メートル以上の最も美しいアルプス地方
渓谷を見下ろす高台にある宿泊施設
湖、山、そしてゲミュートリヒカイト
暑い都会にさよなら、涼しい自然へようこそ！オーストリア・アルプスで、心身をリフレッシュし、充実した時間を過ごしましょう。「ゾンマーフリッシェ」（「夏の避暑」）は、オーストリアではほぼ伝統的な文化となっています。 それは、湖や山、自然に囲まれた、どこかノスタルジックな休暇であり、往時の気楽さと、オーストリアならではの生活態度を意味します。湖に飛び込んだり、水辺でピクニックを楽しんだり、高山牧草地をハイキングしたり、愛する人たちと時間を過ごしたり――これらすべて、そしてそれ以上のものが、オーストリアの夏を特別なものにしているのです。
最も美しい避暑地
都会で涼しく過ごそう
夏の都市では、暑さがひときわ厳しく感じられます。しかし、オーストリアには、地理的な条件に恵まれ、夏でも比較的涼しく過ごせる都市や、暑さを和らげるさまざまな工夫を取り入れた都市が数多くあります。
川や運河、湖などの水辺は涼をもたらし、公園の芝生や木々は心地よい木陰をつくります。街によっては、都市の中でサーフィンまで楽しめます。街を見渡す高台や丘では爽やかな風を感じ、工夫を凝らした都市設計によって、ひと息ついてくつろげる場所も生まれています。
日差しを楽しみながら、ゆったりと過ごす。そんなオーストリアの都市ならではの、涼やかな夏の楽しみ方をご紹介します。
これらの都市は「クールケーション」に最適です
インスブルック：アルプスまでわずか20分
インスブルックのノルトケッテ・ケーブルカーに乗れば、街の中心部から標高2,300メートルまで一気に登ることができます。ハイキングに出かけるもよし、パノラマビューを楽しむもよし。
クールケーション：環境に優しい夏休み
「クールケーション」とは、単に涼しい地域への旅行にとどまりません。自然を肌で感じながら、より持続可能な夏休みを過ごすための意識的な選択でもあります。ハイキング、サイクリング、カヤックなどのアウトドア・アドベンチャーは環境に優しく、エアコンの使用を減らすことができるため、結果としてカーボンフットプリントの削減にもつながります。
環境に優しい夏休みを過ごすためのヒント：