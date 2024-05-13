오스트리아 래프팅
오스트리아는 문화, 황실 건축물, 풍부한 역사, 훌륭한 음식, 숨막히는 호수와 산악 경관으로 유명합니다. 알프스 지역에서는 수많은 협곡과 계곡을 따라 흘러내리는 가장 아름다운 강에서 멋진 액션을 즐길 수 있는 거친 매력을 뽐내기도 합니다.
래프팅에 대한 자주 묻는 질문
임스터 슐루흐트(임스터 협곡)
5월부터 10월까지 공인 래프팅 가이드가 14킬로미터 길이의 리버 인 여행에 동행한다 임스트 로펜까지. 이 투어에는 분출하는 물살, 거품을 일으키는 파도, 잔잔한 구간이 포함되어 있어 래프팅 애호가에게 안성맞춤입니다.
외츠탈러 아체
거친 물살과 빠른 속도로 인해 티롤에서 가장 어려운 루트 중 하나이며, 팀과 뗏목이 공중으로 날아오를 수도 있습니다! 외츠 마을과 하이밍 마을 사이의 리버 인 구간은 유럽에서 가장 어려운 구간 중 하나로 꼽힙니다.
산나 강
6km 길이의 이 강은 산나강 지류인 인 강은 래프팅 경험이 풍부한 래프터에게만 적합하다! 바위가 많은 통로, 가파른 폭포, 기술적인 구간이 있어 전문가들에게도 도전이 되는 구간이다.
그뢰사체/티롤러 아체
래프팅 티롤러 아체 티롤의 키르히도르프 마을과 바이에른의 슐레칭 마을 사이의 강에서 온 가족이 즐길 수 있는 훌륭한 액티비티입니다. 초보자에게는 첫 래프팅 모험을 위한 완벽한 장소가 될 것입니다.
퇴세너 캐년
이 인 강 구간 강 구간은 강한 급류, 뛰어난 파도, 급류 구멍과 함께 휴식을 취하며 경치를 즐길 수 있는 쉬운 구간이 완벽하게 어우러져 있습니다. 래프팅 여행은 초보자도 참여할 수 있으며 약 3시간 정도 소요되지만 더 짧은 여행도 가능합니다.
리버 이젤
The 이젤 은 댐이나 다른 인공 구조물이 전혀 없는 오스트리아의 마지막 빙하가 흐르는 강으로, 5월 중순부터 9월 말까지 초보자와 프로 모두에게 멋진 래프팅 경험을 선사합니다.
질러 강
질러탈 계곡에서의 래프팅은 모든 기술 수준에 적합하며, 가족 여행이나 좀 더 도전적인 투어를 원하는 액션 애호가에게 안성맞춤이다. 마이어호펜과 히파흐 마을 사이의 6km 길이의 구간에는 몇 개의 어려운 구간과 쉬운 구간이 있습니다. 이상적인 시즌은 5월부터 10월까지입니다.
살라흐탈 계곡
살라흐 강 살라흐 강 은 운켄, 생 마르틴, 바이스바흐 마을을 잇는 강입니다. 에메랄드빛 녹색의 강물은 거센 파도와 쉽고 평화로운 물길이 섞여 있어 래프팅, 카약 또는 스탠드업 패들 모험을 즐기기에 이상적입니다.
잘자흐 강
발트 임 핀츠가우에서 시작하여 잘츠부르크 시내의 잘라흐 강과 합류하는 227km 길이의 잘자흐 강은 호헤 타우에른을 지나 다른 산맥 사이로 흐르고 있습니다. 액션으로 가득한 모험을 위해 선택할 수 있는 래프팅 여행은 무수히 많습니다.
라머 강
람머 강에서의 래프팅은 기술적으로 까다로운 급류로 인해 심장이 약한 분들을 위한 것이 아닙니다. 좁고 스포티한 구간인 "보글라우어 슐루히트"(보글라우어 협곡)를 발견해 보세요. 가장 좋은 계절은 눈이 녹는 봄으로 환상적인 급류를 만나볼 수 있습니다!
무어 강
무어 계곡의 생명줄인 무어 강은 수많은 여름 액티비티를 제공하며, 래프팅은 그중 하나에 불과합니다. 다음 구간에서 15km의 패들링 어드벤처를 즐겨보세요 탐스베그에서 프레들리츠까지.
묄 강
빙하가 흐르는 묄 강은 어퍼 카린티아에서 래프팅의 핫스팟입니다. 물살은 거칠지만 너무 거칠지는 않으며, 현지 업체에서 가족을 위한 가이드 투어를 여러 곳에서 제공합니다.
와일드워터 아레나 묄탈
묄탈 계곡의 플라타흐에서는 수상 스포츠 애호가들을 위한 전용 구역을 발견할 수 있어요. 묄 강에 위치한 와일드워터 아레나에서는 온 가족이 물 위에서 즐거운 모험을 즐길 수 있습니다.
보랄베르크 래프팅
보랄베르크는 세일링, 서핑, 웨이크보드, 스탠드업 패들링 등 다양한 수상 스포츠의 본고장입니다. 급류 래프팅을 즐기고 싶다면 브레겐제라흐 강을 추천합니다: 매혹적인 강변 풍경이 여러 구간으로 나뉘어 있으며 초보자부터 상급자까지 모든 레벨에 맞는 카누와 래프팅 투어가 제공됩니다.
래프팅 학교/업체:
High 5 - 브레겐처 아흐 강(독일어로만 제공되는 웹사이트)
액티브젠트룸 브레겐처발트 - 브레겐처 아흐 강
캐녀닝 팀 보랄베르크 - 브레겐처 아흐 강(독일어로만 제공되는 웹사이트)