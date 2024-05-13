오스트리아는 문화와 역사, 아름다운 풍경으로 유명합니다. 알프스 산맥은 아름다운 강과 극적인 협곡을 통과하는 스릴 넘치는 모험을 선사합니다.

오스트리아는 문화, 황실 건축물, 풍부한 역사, 훌륭한 음식, 숨막히는 호수와 산악 경관으로 유명합니다. 알프스 지역에서는 수많은 협곡과 계곡을 따라 흘러내리는 가장 아름다운 강에서 멋진 액션을 즐길 수 있는 거친 매력을 뽐내기도 합니다.