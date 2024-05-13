오스트리아 래프팅

오스트리아는 문화와 역사, 아름다운 풍경으로 유명합니다. 알프스 산맥은 아름다운 강과 극적인 협곡을 통과하는 스릴 넘치는 모험을 선사합니다.

오스트리아는 문화, 황실 건축물, 풍부한 역사, 훌륭한 음식, 숨막히는 호수와 산악 경관으로 유명합니다. 알프스 지역에서는 수많은 협곡과 계곡을 따라 흘러내리는 가장 아름다운 강에서 멋진 액션을 즐길 수 있는 거친 매력을 뽐내기도 합니다.

래프팅에 대한 자주 묻는 질문

래프팅은 4~12명이 대형 풍선 보트(래프팅)를 타고 강을 항해하는 스포츠입니다. 더 큰 보트는 최대 18명의 패들러를 태울 수도 있습니다.

잠수복, 헬멧, 구명조끼, 패들, 풍선 보트

예, 구명조끼를 입더라도 수영을 할 수 있어야 합니다.

아니요, 특별히 필요하지 않습니다. 하지만 물에 빠졌을 때를 대비해 혼자서 보트에 올라갈 수 있어야 합니다.

티롤 래프팅
여름철 티롤은 초보자부터 전문가까지 모두를 만족시킬 수 있는 급류 구간이 있는 강이 많아 래프팅과 카약을 즐길 수 있는 오스트리아의 핫스팟 중 한 곳입니다.

임스터 슐루흐트(임스터 협곡)

5월부터 10월까지 공인 래프팅 가이드가 14킬로미터 길이의 리버 인 여행에 동행한다 임스트 로펜까지. 이 투어에는 분출하는 물살, 거품을 일으키는 파도, 잔잔한 구간이 포함되어 있어 래프팅 애호가에게 안성맞춤입니다.

임스터 협곡 & 외츠탈러 아체
외츠탈러 아체

거친 물살과 빠른 속도로 인해 티롤에서 가장 어려운 루트 중 하나이며, 팀과 뗏목이 공중으로 날아오를 수도 있습니다! 외츠 마을과 하이밍 마을 사이의 리버 인 구간은 유럽에서 가장 어려운 구간 중 하나로 꼽힙니다.

산나 강

6km 길이의 이 강은 산나강 지류인 인 강은 래프팅 경험이 풍부한 래프터에게만 적합하다! 바위가 많은 통로, 가파른 폭포, 기술적인 구간이 있어 전문가들에게도 도전이 되는 구간이다.

그뢰사체/티롤러 아체

래프팅 티롤러 아체 티롤의 키르히도르프 마을과 바이에른의 슐레칭 마을 사이의 강에서 온 가족이 즐길 수 있는 훌륭한 액티비티입니다. 초보자에게는 첫 래프팅 모험을 위한 완벽한 장소가 될 것입니다.

티롤의 그로사체/티롤러 아르케 강

퇴세너 캐년

인 강 구간 강 구간은 강한 급류, 뛰어난 파도, 급류 구멍과 함께 휴식을 취하며 경치를 즐길 수 있는 쉬운 구간이 완벽하게 어우러져 있습니다. 래프팅 여행은 초보자도 참여할 수 있으며 약 3시간 정도 소요되지만 더 짧은 여행도 가능합니다.

티롤러 오버란트에서 래프팅 즐기기

레흐 강

유럽에서 마지막 남은 야생의 강 풍경에서 래프팅 모험을 즐겨보세요 레흐탈 자연 공원. 시시각각 변화하는 급류 구간과 여유로운 통로가 있는 레흐 강은 흥미진진한 가족 여행을 위한 완벽한 조건을 제공합니다. 강변에서 푸짐한 바비큐를 즐기며 여행을 업그레이드할 수도 있습니다.

레흐 강

리버 이젤

The 이젤 은 댐이나 다른 인공 구조물이 전혀 없는 오스트리아의 마지막 빙하가 흐르는 강으로, 5월 중순부터 9월 말까지 초보자와 프로 모두에게 멋진 래프팅 경험을 선사합니다.

질러 강

질러탈 계곡에서의 래프팅은 모든 기술 수준에 적합하며, 가족 여행이나 좀 더 도전적인 투어를 원하는 액션 애호가에게 안성맞춤이다. 마이어호펜과 히파흐 마을 사이의 6km 길이의 구간에는 몇 개의 어려운 구간과 쉬운 구간이 있습니다. 이상적인 시즌은 5월부터 10월까지입니다.

잘츠부르거란트 래프팅
잘츠부르거란트에는 수정처럼 맑은 물로 반짝이는 아름다운 호수가 있어 편안한 여름 휴가를 보낼 수 있습니다. 아드레날린 중독자를 위한 진정한 아웃도어 어드벤처인 급류 강이 있습니다.

살라흐탈 계곡

살라흐 강 살라흐 강 은 운켄, 생 마르틴, 바이스바흐 마을을 잇는 강입니다. 에메랄드빛 녹색의 강물은 거센 파도와 쉽고 평화로운 물길이 섞여 있어 래프팅, 카약 또는 스탠드업 패들 모험을 즐기기에 이상적입니다.

잘자흐 강

발트 임 핀츠가우에서 시작하여 잘츠부르크 시내의 잘라흐 강과 합류하는 227km 길이의 잘자흐 강은 호헤 타우에른을 지나 다른 산맥 사이로 흐르고 있습니다. 액션으로 가득한 모험을 위해 선택할 수 있는 래프팅 여행은 무수히 많습니다.

라머 강

람머 강에서의 래프팅은 기술적으로 까다로운 급류로 인해 심장이 약한 분들을 위한 것이 아닙니다. 좁고 스포티한 구간인 "보글라우어 슐루히트"(보글라우어 협곡)를 발견해 보세요. 가장 좋은 계절은 눈이 녹는 봄으로 환상적인 급류를 만나볼 수 있습니다!

스티리아 래프팅
슈타이어아는 오스트리아의 녹색 심장으로 가장 유명하지만, 자연과 국립공원을 가로지르는 놀라운 강을 만날 수 있는 곳이기도 합니다.

엔스 강

엔스 강은 산을 가로질러 흐르는 인상적인 급류 강으로 게사우세 국립공원. 초보자와 상급자 모두에게 훌륭한 래프팅 기회를 제공합니다.

게사우세 국립공원

잘자 강

The 잘자 강 은 엔스 강의 동쪽 지류로, 오스트리아 남부 지방에서 시작하여 카약과 래프팅을 즐기는 사람들이 즐겨 찾는 곳입니다. 수정처럼 맑은 물, 멋진 경치, 점프 포인트, 쉬운 레벨부터 어려운 레벨까지 다양한 급류를 즐겨보세요.

살자 강

무어 강

무어 계곡의 생명줄인 무어 강은 수많은 여름 액티비티를 제공하며, 래프팅은 그중 하나에 불과합니다. 다음 구간에서 15km의 패들링 어드벤처를 즐겨보세요 탐스베그에서 프레들리츠까지.

카린티아 래프팅
오스트리아에서 가장 남쪽에 위치한 카린티아는 아름다운 호수와 강이 있어 수영을 즐기거나 다른 수상 스포츠를 좋아하는 분들에게 완벽한 장소입니다. 또한 초보자와 가족을 위한 멋진 래프팅 모험도 즐길 수 있습니다.

묄 강

빙하가 흐르는 묄 강은 어퍼 카린티아에서 래프팅의 핫스팟입니다. 물살은 거칠지만 너무 거칠지는 않으며, 현지 업체에서 가족을 위한 가이드 투어를 여러 곳에서 제공합니다.

와일드워터 아레나 묄탈

묄탈 계곡의 플라타흐에서는 수상 스포츠 애호가들을 위한 전용 구역을 발견할 수 있어요. 묄 강에 위치한 와일드워터 아레나에서는 온 가족이 물 위에서 즐거운 모험을 즐길 수 있습니다.

보랄베르크 래프팅

보랄베르크는 세일링, 서핑, 웨이크보드, 스탠드업 패들링 등 다양한 수상 스포츠의 본고장입니다. 급류 래프팅을 즐기고 싶다면 브레겐제라흐 강을 추천합니다: 매혹적인 강변 풍경이 여러 구간으로 나뉘어 있으며 초보자부터 상급자까지 모든 레벨에 맞는 카누와 래프팅 투어가 제공됩니다.

