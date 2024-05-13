오스트리아에서 가장 늦게 주도(州都)로 지정된 장크트 푈텐(St. Pölten)은 12세기에 제정된 도시 헌장을 보유한 유서 깊은 도시입니다. 이곳의 가장 두드러진 특징 중 하나는 초현대식 청사 지구와 문화 지구가 서로 인접해 있다는 점입니다.

니더외스터라이히(Niederösterreich) 주의 주도 장크트푈텐 (St. Pölten)은 오랜 역사적 전통을 자랑합니다. 시 헌장은 12세기까지 거슬러 올라가지만 장크트푈텐의 실질적인 전성기는 17세기였습니다. 이곳의 가장 두드러진 특징 중 하나는 초현대식 청사 지구와 문화 지구가 서로 인접해 있다는 점입니다. 문화 지구 내에 위치한 미래 지향적 건축물인 페스트슈필하우스(Festspielhaus, 축제극장)에서는 세계적 명성을 자랑하는 음악가들과 무용단이 정기적으로 공연을 펼칩니다.



헤렌 광장(Herrenplatz), 시청 광장(Rathausplatz), 리머 광장(Riemerplatz) 등 아름다운 바로크와 유겐트 양식 외관으로 장식된 여러 매력적인 구시가지 광장을 만나볼 수 있는 도시입니다. 시청과 로마네스크 성당(Romanesque cathedral), 한때 유겐트 양식이던 유대교 회당을 둘러보는 것도 좋습니다. 이와는 대조적인 관청 거리와 문화지구의 현대적인 건축물, 특히 페스티벌 홀(Festival Hall)을 또한 추천합니다.