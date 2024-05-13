매우 프라이빗한 웰니스: 오스트리아의 프라이빗 스파
모든 감각을 위한 휴식
오스트리아 호텔의 프라이빗 스파는 모든 감각을 참여시키는 통합적인 경험을 제공합니다. 완벽하게 조화된 웰니스 환경 속에서 모든 시설과 치료는 부드러운 회복과 감각적인 이완에 헌신합니다. 두 사람의 아늑한 힐링 타임, 치유의 재생, 로맨틱한 기분 좋은 의식, 또는 건강을 고려한 리트리트 등, 프라이빗 스파는 시간이 멈춘 듯한 안식처를 제공합니다. 소금 동굴에서 떠다니며 여유를 즐기고, 부드러운 소리 요소가 있는 사우나에서 긴장을 풀고, 핀란드식 숲 사우나나 온화한 숲 산아리움에서 휴식을 취해보세요.
당신의 취향과 필요에 따라, 자연은 웰니스 경험에 분위기를 더해줍니다. 도시에서도 우수한 품질의 프라이빗 스파를 찾아볼 수 있습니다. 저녁에는 축제 분위기의 테이블에서 미식 메뉴로 편안한 웰니스 하루를 완벽하게 마무리하세요. 깊은 휴식에 오신 것을 환영합니다!
리츠칼튼 스파 비엔나: 도심 속 셀프 케어
리츠칼튼 스파 비엔나에서는 프라이빗한 분위기에서 휴식을 취할 수 있습니다. 자쿠지와 개인 스팀 욕실 외에도 방문객들은 자신만의 맞춤형 힐링 계획을 구성할 수 있습니다. 또한, 건강을 고려한 점심 식사를 즐기며 미식의 기쁨을 만끽할 수 있습니다.
호텔 & 스파 라리마르: 기분 좋은 분위기에서의 휴식
진정한 휴식을 찾는 이들을 위한 안식처. 친환경적인 접근 방식은 나무와 벽돌과 같은 천연 소재와 녹색 지붕을 사용하는 데서 분명하게 드러납니다. 일류의 편안한 환경에서 사려 깊은 환대가 웰빙, 건강 및 테라피 서비스를 보완합니다. 맞춤형 트리트먼트와 종합적인 활력 검사를 통해 에너지 레벨을 높일 수 있습니다.
바이오호텔 다버러: 유기농 라이프스타일
케른텐 게일 계곡의 24,000m² 부지에 나무로 둘러싸인 이 바이오 호텔의 숲속 사우나는 독특한 경험을 선사합니다. 낮에는 모든 방문객에게 개방되어 있지만 저녁에는 투숙객 전용으로 예약할 수 있는 아늑한 휴식처로 변신합니다. 플런지 풀에서는 산의 물이 상쾌한 물놀이를 선사하고, 야외 테라스에서는 신선한 숲의 공기가 폐를 가득 채웁니다.
린스베르크 아시아 프라이빗 스파: 극동의 감성을 담은 웰니스
바트 에를라흐에 위치한 린스베르크 아시아의 로맨틱한 프라이빗 스파는 극동의 평온함을 구현합니다. 이 친밀한 웰니스 오아시스는 커플 또는 최대 6명의 그룹을 위해 1시간에서 하루 종일 지속되는 세션을 예약할 수 있습니다. 한증탕, 사나리움, 부드러운 빛과 음향이 특징입니다. 밀폐된 라운지 및 휴식 공간과 별도의 샤워실과 탈의실이 있어 프라이버시를 더욱 강화할 수 있습니다.
스파 리조트 테르메 가인베르크: 스파 빌라의 프라이버시
완벽한 프라이버시 속에서 즐기는 스파에서의 웰니스: 현대적인 가인베르크5 프라이빗 스파 빌라는 각각 욕조, 핀란드식 사우나, 스팀 샤워기, 따뜻한 온수가 나오는 야외 월풀, 벽난로가 있는 웰니스 공간을 갖추고 있습니다. 여름에는 천연 수영 연못 옆의 전용 수영 데크도 이용하실 수 있습니다. 스파의 “오리엔탈 월드”에서는 하맘, 세라일 욕조, 따뜻한 동굴이 마련되어 있으며, 하맘 마스터가 요청 시 맞춤형 웰니스 의식을 만들어줍니다.
다스 골드베르크: 알프스 전망의 스파 스위트
호헤 타우에른 산맥이 내려다보이는 이 디자인 호텔은 깊은 휴식을 위해 필요한 모든 웰빙 편의 시설을 갖춘 고급스러운 프라이빗 스위트룸을 제공합니다. 야외 월풀, 아늑한 벽난로, 테라스부터 고급 천연 소재와 대형 파노라마 창문까지.
베르뵌호텔 크리스털: "웰니스-알름"의 프라이버시
페르티자우의 베르뵌호텔 크리스털에서 소금물 동굴에서 함께 수영을 즐기거나 미식을 즐기는 커플들은 특별한 순간을 경험할 수 있다. 아헨제 호수에서 불과 300미터 떨어진 "웰니스-알름"에 위치한 프라이빗 스파 스위트는 목가적인 휴양지로 예약할 수 있습니다. 연인과 낭만주의자들은 매혹적인 향기, 더블 럭셔리 욕조에서의 러브 배스, 2인용 트리트먼트, 4개의 기둥으로 된 나무 침대에서의 포옹을 즐길 수 있다.
임라우어 호텔 슐로스 피흐라른: 프라이빗 스파 스위트
임라우어 호텔 슐로스 피흐라른은 여유를 사랑하는 사람들을 위한 안식처이자 휴양지로 유명합니다. 프라이빗 스파 오아시스는 그리밍 마시프의 인상적인 발코니 전망, 전용 사우나, 욕조, 체험 샤워, 온열 라운저, 아늑한 공간을 제공합니다. 고급 침대는 최상의 수면을 보장하며, 천연 낙엽송 나무 바닥과 천연 소재는 편안하고 매력적인 분위기를 연출합니다.
스포츠호텔 실브레타 몬타폰: 허니문 스위트에서 휴식을 취하세요
허니문 스위트는 고급스러운 분위기와 현대적인 편의시설을 갖추고 있어 특별한 휴가를 원하는 커플을 위한 공간입니다. 킹사이즈 침대, 전용 사우나, 월풀, 산의 경치를 감상할 수 있는 파노라마 창문이 마련되어 있습니다. 엄선된 디자인 요소와 소재가 따뜻하고 편안한 분위기를 연출합니다.
