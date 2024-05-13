니더 외스터라이히의 미식을 경험해 보세요!
유쾌함을 즐겨보세요!
도나우강을 따라 배를 타거나 자전거를 타고 올라가면 바하우의 아름다움에 감탄하게 됩니다. 하얀 모래 해변, 과수원, 포도밭, 그림 같은 마을, 그리고 성과 수도원이 어우러진 숲이 펼쳐져 있어 눈을 사로잡습니다. 이는 그저 시작에 불과합니다. 발트피어텔은 허브, 향신료, 오일의 향기로 가득하며, 붉은 양귀비 밭이 어두운 숲과 잉어 연못 사이에서 돋보입니다.
바인피어텔과 모스트피어텔 지역은 각자의 유명한 제품에서 이름이 유래했습니다. 하지만 모스트는 사과가 아닌 배로 만들어집니다. 농부들은 그들의 '디른들'이라 부르는 카넬리안 체리에 자부심을 가지고 있습니다. 바하우에서는 살구의 맛이 높이 평가되며, 제조업체, 레스토랑, 여관에서 가공됩니다.
이 비옥한 풍경에서 삶은 즐거움을 느끼기 위해 존재합니다. 여유를 즐기고, 여관이나 와이너리에 들러 현지 문화를 만끽하세요. 포도밭에서의 잔치나 와인 셀러 축제에 참여하는 것도 좋은 방법입니다.
니더 외스터라이히는 6개의 지역으로 나뉘며 각 지역마다 고유한 특색을 지니고 있습니다: 발트피어텔, 바인피어텔, 바하우와 다뉴브 하부, 모스트피어텔, 비너발트, 비너 알프스 등입니다.
니더 오스트리아의 미식가들이 즐겨 찾는 곳
니더 외스터라이히에서는 모든 길은 필연적으로 전통적인 여관으로 이어집니다. 다뉴브강을 따라 여행하거나 포도밭을 거닐거나 시골 마을을 탐험하다 보면 "Wirtshauskultur"(여관 문화)라고 적힌 독특한 녹색 타원형 간판을 곧 만나게 될 것입니다. 이것이 바로 안으로 들어가라는 신호입니다. 진정한 여관은 세 가지 핵심 요소인 친절한 호스트, 단골손님들의 식탁, 잘 준비된 음식의 매력적인 향기로 정의됩니다.
니더 외스터라이히 도나우 강변의 여관 문화
보트를 타거나 자전거를 타고 도나우강을 따라 스타일리시한 시골 여관을 둘러보며 휴식을 취해보세요. 다뉴브 강변의 포도밭과 고급 와인, 폭신한 살구 만두를 맛볼 수 있는 미식 여행입니다. 니벨룽겐가우에서 유네스코 세계 문화유산인 바하우를 지나, 도나우아우엔 국립공원의 야생 자연을 만나보세요.
키르헨비어트 여관에서는 마누엘라와 크리스티안 빌다이스가 정통 바차우 요리를 선보입니다: 키르헨비어트 바이젠키르헨
다뉴브강 오른쪽 강변에서 필립 에슬은 전통적이면서도 현대적인 방식으로 요리한다: 란트가스트하우스 에슬, 뤼르스도르프
엥겔 가문이 운영하는 이 여관은 자전거 여행객들이 즐겨 찾는 곳이다: 마르바흐 안 데어 도나우, 란트가스트호프 "취어 쉐넨 비네린"
발트피어텔의 여관 문화
발트피어텔의 꽃 양귀비(Mohn)는 7월에 빨강, 흰색, 분홍, 보라색의 화려한 색채로 방문객을 매료시킵니다. 달콤하고 시큼한 맛의 씨앗은 갈거나 압착하여 기름으로 만듭니다. 요리사들은 부드럽고 고소한 풍미로 양귀비 씨앗을 좋아합니다. 양귀비 씨앗은 만두, 슈트루델, 페이스트리에 넣거나 폭신한 파스타를 코팅하는 데 사용하는 등 다양한 방법으로 조리됩니다. 발트피어텔 주민들은 특히 '양귀비 씨앗 텐트'를 자랑스럽게 여긴다. 감자와 양귀비 씨앗과 같은 지역 특산품으로 이 달콤한 별미를 만들어냈어요.
애피타이저, 메인 요리, 디저트를 양귀비 씨앗으로 즐겨보세요: 몬비어트 노이비징어, 살링베르크
레스토랑 허쉬 28은 양귀비 씨앗과 자두의 조합으로 유명한 곳이에요: 히르쉬28 비르츠하우스 & 델리카테센, 그로스 게룽스
전설적인 양귀비 씨앗 케이크와 훌륭한 맥주 문화: 가스트호프 "춤 골든 뢰벤", 마리아 타페렐
바인피어텔의 여관 문화
바인피어텔에서는 항상 포도밭을 따라 도보, 자전거 또는 트랙터로 포도밭을 지나간다. 오스트리아 와인의 3분의 1이 이 지역에서 약 14,000명의 포도 재배자들에 의해 생산된다는 사실은 놀랍습니다. 바인피어텔 셀러 골목에서 지하 깊은 곳에서 숙성된 와인은 호이리겐(Heurigen)에 있는 타펠른 임 바인피어텔(Tafeln im Weinviertel)과 "비어트하우스"(여관)에서 시음할 수 있습니다. 비엔나 북쪽의 다뉴브 강과 마르흐강, 타야강 사이의 광활한 구릉지대에서 번성하는 것은 포도나무뿐만이 아닙니다: 아스파라거스와 호박도 이 지역 여관의 메뉴에 자주 등장합니다.
하랄트와 존야 폴락은 수상 경력에 빛나는 바인피어텔 요리를 선보입니다: 폴락의 비어트하우스 - 데어 레츠바허호프, 운터레츠바흐
직접 사냥한 사냥감으로 만든 특선 요리와 유서 깊은 와인 저장고의 와인: 인 춤 그뤼넨 바움, 지스터도르프
바인피어텔의 구불구불한 언덕에 자리한 인기 있는 여관: 가스트하우스 바일러, 라 안 데어 타야
모스트피어텔의 여관 문화
모스트피어텔에는 전통적인 정사각형 모양의 농가 주변의 오래된 과수원에 수천 그루의 배나무가 꽃을 피우고 있다. 모스트 로드를 따라 위치한 여관, 선술집, 모스트비른하우스에서는 비른모스트(Birnenmost)라는 발효 배 주스와 함께 풍성한 요리를 맛볼 수 있다. "디른른"이라는 애칭으로 불리는 풍성한 붉은 산수유 체리는 브랜디, 주스, 잼, 처트니로 정제됩니다. 남쪽의 풍경은 외셔그레벤 협곡과 외셔, 호흐카르, 뒤렌슈타인 주변의 산들이 특징입니다.
모스트피어텔은 풍요롭고 야생적인 지역입니다.
주인인 헤르만 프로샤우어는 제철 식재료로 만든 세련된 요리를 선보입니다: 가스트호프 "추어 도나우브뤼케", 아르다거
마틴 토플의 레스토랑은 구운 멧돼지 요리와 채식 요리를 제공합니다: 가스트호프 토플, 푸르그슈탈 안 데어 에어라우프
안주인 페트라 하셀슈타이너의 정원에서 직접 재배한 농산물을 이용한 가정식 요리: 가스트하우스 추어 포스트, 텍싱탈
비엔나 숲과 비엔나 알프스의 여관 문화
비엔나 숲과 비엔나 알프스는 한때 유명한 예술가들에게 영감을 주며, 빈의 외곽에서 긴 산책과 하이킹을 즐기게 했습니다. 오늘날에도 사람들은 잘 정비된 하이킹 및 자전거 도로에서 숲과 산 속에서 운동을 즐깁니다. 여정 중에는 여관들이 있어 음식과 음료를 제공하며, 편안한 분위기 속에서 즐거운 휴식을 취할 수 있습니다.
비엔나 숲 온천 지역을 산책하는 동안 하이킹을 하고, 시음하고, 맛보세요: 온천 지역 비너발트의 게누스마일(Genussmeile)
탈레른 와이너리에서 생산된 와인과 함께 가정식 요리를 즐겨보세요: 클로스터가스트호프 슈티프트 하일리겐크로이츠
17세기에 지어진 소박한 여관으로 창의적인 메뉴가 준비되어 있다: 비어트하우스 그뤼너 바움, 키르히베르크 암 베첼