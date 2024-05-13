니더 외스터라이히의 미식을 경험해 보세요!

도나우 강과 목가적인 숲, 포도밭 사이에서 살구, 양귀비, 포도가 자라는 다채로운 지역만큼이나 다양한 요리를 맛볼 수 있는 곳이 바로 니더 외스터라이히입니다.

도나우강을 따라 배를 타거나 자전거를 타고 올라가면 바하우의 아름다움에 감탄하게 됩니다. 하얀 모래 해변, 과수원, 포도밭, 그림 같은 마을, 그리고 성과 수도원이 어우러진 숲이 펼쳐져 있어 눈을 사로잡습니다. 이는 그저 시작에 불과합니다. 발트피어텔은 허브, 향신료, 오일의 향기로 가득하며, 붉은 양귀비 밭이 어두운 숲과 잉어 연못 사이에서 돋보입니다.

바인피어텔과 모스트피어텔 지역은 각자의 유명한 제품에서 이름이 유래했습니다. 하지만 모스트는 사과가 아닌 배로 만들어집니다. 농부들은 그들의 '디른들'이라 부르는 카넬리안 체리에 자부심을 가지고 있습니다. 바하우에서는 살구의 맛이 높이 평가되며, 제조업체, 레스토랑, 여관에서 가공됩니다.

이 비옥한 풍경에서 삶은 즐거움을 느끼기 위해 존재합니다. 여유를 즐기고, 여관이나 와이너리에 들러 현지 문화를 만끽하세요. 포도밭에서의 잔치나 와인 셀러 축제에 참여하는 것도 좋은 방법입니다.

니더 외스터라이히는 6개의 지역으로 나뉘며 각 지역마다 고유한 특색을 지니고 있습니다: 발트피어텔, 바인피어텔, 바하우와 다뉴브 하부, 모스트피어텔, 비너발트, 비너 알프스 등입니다.