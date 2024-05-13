부드러운 포도밭, 역사적인 마을들, 그리고 활기찬 와인 선술집 문화: 유네스코에 등재된 바하우는 유럽에서 가장 아름다운 강 계곡 중 하나로 유명합니다.

바하우에서는 도나우 강이 수백 년 된 가파른 포도밭 사이로 흐르며, 자연의 경이로움과 역사가 결합된 풍경을 자랑합니다. 이 지역은 유네스코 세계문화유산으로 등재된 이유이기도 합니다. 바하우는 바하우 살구와 리슬링, 그뤼너 벨트리너를 생산하는 와인용 포도밭이 유명합니다. 이곳에서는 시간이 더디게 흐르는 듯한 느낌을 줍니다.

전통적인 와인 선술집에서 자작 특산물과 훌륭한 지역 와인, 도나우 강의 경치를 즐기며 보내는 하루는 잊을 수 없는 경험이 될 것입니다. 성곽 유적지, 멜크 수도원, 그리고 뒤른슈타인과 바이센키르헨 같은 마을들은 이 지역의 고요하고 영원한 매력을 더해줍니다.