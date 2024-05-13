바하우 계곡
세계 유산 지역의 포도밭, 살구꽃, 그리고 생명줄 같은 도나우강
Introduction
바하우에서는 도나우 강이 수백 년 된 가파른 포도밭 사이로 흐르며, 자연의 경이로움과 역사가 결합된 풍경을 자랑합니다. 이 지역은 유네스코 세계문화유산으로 등재된 이유이기도 합니다. 바하우는 바하우 살구와 리슬링, 그뤼너 벨트리너를 생산하는 와인용 포도밭이 유명합니다. 이곳에서는 시간이 더디게 흐르는 듯한 느낌을 줍니다.
전통적인 와인 선술집에서 자작 특산물과 훌륭한 지역 와인, 도나우 강의 경치를 즐기며 보내는 하루는 잊을 수 없는 경험이 될 것입니다. 성곽 유적지, 멜크 수도원, 그리고 뒤른슈타인과 바이센키르헨 같은 마을들은 이 지역의 고요하고 영원한 매력을 더해줍니다.
바하우는 2000년에 유네스코 세계문화유산으로 등재되었습니다. 이 지역의 독특한 문화경관은 자연과 수세기 동안의 인간의 경작이 조화를 이루며 형성되었습니다.
바하우 계곡의 풍경
주요 하이라이트
오스트리아의 명품, 바하우 살구
바하우 살구는 그 독특함으로 인해 프랑스의 샹페인처럼 지역 자체 브랜드로 보호받고 있습니다. 통통한 형태와 달콤하고 즙이 많은 맛, 그리고 독특한 향을 자랑하는 이 살구는 특히 잼, 리큐르, 부드러운 살구 만두에서 그 진가를 발휘합니다. 오스트리아에서 가장 유명한 케이크인 자허토르테에도 달콤하고 새콤한 살구 잼이 꼭 들어갑니다.
이 지역의 기후, 토양, 그리고 수세기 동안 이어져 온 경작이 바하우에서의 살구 재배에 중요한 역할을 합니다. 살구 꽃이 피는 시즌은 자연의 장관을 선사합니다. 꽃봉오리가 열리면 눈처럼 하얗고 향기로운 꽃들이 피어나 바하우를 하얀 물결로 변모시킵니다.
훌륭한 와인을 위한 이상적인 조건
도나우 강가의 온화한 기후, 햇볕을 받는 경사면, 시원한 밤, 그리고 태고의 바위 토양 덕분에 바하우는 와인 재배에 완벽한 조건을 갖추고 있습니다.
이곳에서는 특히 화이트 와인이 잘 자라며, 1000-Eimerberg와 도매네 바하우의 포도밭 같은 언덕에서 특히 두각을 나타냅니다. 바하우 지역의 그뤼너 벨트리너와 리슬링은 오스트리아를 넘어 전 세계적으로 높이 평가받고 있습니다.
지역의 와인 생산자들은 슈타인페더(Steinfeder), 페더슈필(Federspiel), 그리고 스마라그드(Smaragd)라는 세 가지 특별한 등록된 바하우 브랜드에 자부심을 가지고 있습니다.
테이스팅 경험을 원한다면 전통적인 호이리게라(Heurige)고 불리는 와인 선술집과 지역 와이너리에서 와인을 샘플링할 수 있습니다. 특히 바하우 와인 가을(Wachau Wine Autumn) 때는 햇살이 포도밭을 비추고, 그 빛이 잔 속의 와인까지 황금빛으로 물들일 때 가장 아름답습니다.
특별 이벤트
하지 축제 바하우-니벨룽겐가우-크렘스탈(Wachau-Nibelungengau-Kremstal)
불꽃놀이와 수천 개의 불빛이 도나우 강에 비추는 모습: 하지 축제는 특별한 방식으로 기념되며, 유람선에서 즐길 수도 있습니다.
특별한 숙소
바하우 계곡의 LIFE 프로젝트란?
100년 이상 전, 버하우를 따라 길게 뻗은 둑과 도로가 건설되었고, 이로 인해 도나우 강의 많은 어류와 수변 조류에게 중요한 자갈 은행과 얕은 강변이 사라졌습니다.
LIFE 프로젝트의 일환으로 자연 복원 작업을 통해 강의 자연스러운 특성이 되살아났습니다. 이제 어류와 조류는 다시 더 많은 서식지를 얻었고, 자전거 여행자와 하이커들은 보다 자연스러운 다뉴브 강의 경관을 즐길 수 있게 되었습니다.