Melk Abbey perched on a rock above the Danube, Baroque façade reflected in calm water.
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니더 외스터라이히
궁전, 성, 와인을 즐기는 여름 휴가

니더오스트리아에서는 문화와 자연이 서로 자연스럽게 어우러져 있습니다: 박물관부터 와인 선술집, 궁전과 성, 숲과 호수에 이르기까지 다양한 볼거리가 가득합니다.

니더 외스터라이히는 무엇으로 유명하나요?

도나우강을 따라 북동쪽에 위치한 오스트리아에서 가장 큰 주로서 풍부한 문화유산과 숨막히는 자연의 아름다움을 자랑합니다. 들판, 숲, 강 계곡, 산봉우리 등 다양한 풍경은 니더 외스터라이히만의 독특하고 매력적인 개성을 선사합니다. 오스트리아의 대표적인 와인 재배 지역인 이곳에는 수백 개의 웅장한 성, 요새, 수도원과 함께 수많은 와인 선술집과 셀러가 자리 잡고 있습니다. 활기찬 문화 예술 현장은 이 지역의 역사적 보물에 신선한 느낌을 더합니다.

여유롭고 풍미가 가득한 곳

니더 외스터라이히의 생활 방식을 한 마디로 설명할 수 있을까요? 여유로움! 이곳의 모든 여행에는 미식의 즐거움이 동반됩니다. 아늑한 와인 선술집이나 이 지역에서 사랑받는 여관 중 한 곳에 들를 수 있습니다. 하지만 쇼의 주인공은 역시 와인입니다. 현지인들에게 존경받는 와인은 "다섯 번째 시즌"으로 불리는 축제 기간 동안 와인허브스트 (와인의 가을)'라는 연례 축제를 통해 소중한 포도밭을 기립니다.

니더 외스터라이히에 대한 간략한 정보
수도장크트 푈텐
면적19,180 km²
인구약 172만 명(2024년 기준)
국립 공원2개
자연 공원19개
웰니스 스파7개

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방문 시기
여기에서 계절별 하이라이트를 확인하세요.

모든 관점에서 바라본 니더 외스터라이히

주요 하이라이트

유네스코 세계 문화 유산인 세머링 철도

유네스코 세계 유산 뒤렌슈타인 야생 지역

세계 유산 지역 와차우

로마 시대 마을 카르눈툼

멜크 수도원 - 바차우에 있는 바로크 양식의 세계 유산

하이킹과 물의 세계 미라 폭포

바로크 양식의 보석 호프성

니더 외스터라이히의 액티비티

투어

즐거운 자전거 투어

산악 자전거 투어

순례 투어

보트 투어

니더 외스터라이히의 여행 여행지

가장 아름다운 지역

도나우 지역

그림 같은 풍경, 귀중한 문화유산, 절묘한 미식, 고급 와인 등 도나우 지역은 즐거움의 보고입니다.

도나우 지역

비엔나 알프스

락스, 슈니베르크, 셈머링 산맥의 높이가 낮아지기 시작하는 곳에서 1,000개의 언덕으로 이루어진 마법 같은 지역인 버클리게 벨트가 시작됩니다.

비엔나 알프스

발트피어텔

울창한 숲, 신비로운 암석 노두, 양귀비 밭과 연못이 청정 자연을 간직한 오스트리아 남부 지역의 배경을 이루고 있습니다.

발트피어텔

바인피어텔

눈에 보이는 곳까지 포도밭이 펼쳐져 있습니다: 와인 선술집과 셀러 레인이 있는 이 지역은 자전거나 도보로 둘러보는 것이 가장 좋습니다.

바인피어텔

비엔나 숲

목가적인 숲 속 환경이지만 대도시 비엔나에서 아주 가까운 거리에 있는 이 지역은 이미 루드비히 판 베토벤에게 영감을 준 소박한 와인 선술집이 있는 곳입니다.

비엔나 숲

모스트피어텔

북쪽에는 과수원이, 남쪽에는 외셔와 호흐카르 같은 2,000미터 봉우리가 있습니다: 즐거움과 모험을 동시에 약속하는 대조를 이루는 곳입니다.

모스트피어텔

가장 아름다운 도시와 장소

장크트 푈텐

젊고 현대적인 바로크: 이 주의 수도는 학교와 쇼핑으로 활기찬 도시입니다.

장크트 푈텐

멜크

아름다운 구시가지와 유명한 도서관이 있는 바로크 양식의 수도원은 바차우 계곡으로 가는 관문입니다.

Melk

도나우강의 크렘스

이 문화 대도시에는 많은 박물관과 체코 최고의 미식가가 있습니다.

크렘스

비엔나 근처의 바덴

바로크 양식의 구시가지가 있는 매력적인 온천 마을로 귀족들의 여름 휴양지였습니다.

바덴

레츠

동화 같은 풍차가 있는 유명한 와인 마을에서 와인을 즐겨보세요.

레츠

바이드호펜 안 데어 이브스

일곱 개의 탑으로 이루어진 중세 마을은 요새화된 역사를 간직하고 있습니다.

바읻드호펜

츠베틀

정통 여관과 고풍스러운 구시가지가 있는 이 예쁜 양조 마을은 두 개의 강 사이에 자리하고 있습니다.

츠베틀

비엔나 노이슈타트

가이드가 안내하는 시내 중심가 역사 산책 후 커피 하우스 문화를 즐겨보세요.

비엔나 노이슈타트

특별 이벤트

그라페네그 성

Grafenegg

소리와 자연의 만남: 낭만적인 성, 공원의 고목, 매혹적인 소리가 어우러져 특별한 문화 체험을 선사합니다.

그라페네그 성

도나우 축제 크렘스

2025. 5. 2. – 2025. 5. 11.
Krems

아방가르드 음악과 공연 예술이 도나우강에서 소리의 지평을 열어줍니다.

도나우 축제

벨렌클렌게

2025. 7. 11. – 2025. 7. 26.
Lunz am See

실내악, 재즈, 민속 음악, 인디씬의 사운드를 룬츠 호수에서 들을 수 있습니다.

벨렌클렌게

글라트 & 베르케르트 페스티벌

Krems

이 중요한 축제는 전 세계의 전통 민속 음악, 재즈, 현대 음악 등 다양한 음악 장르를 선보입니다.

글라트 & 베르케르트 축제

유명 인물

오스카 코코슈카: 표현주의의 선구자

도나우강의 푀츨라른에서 태어난 유명한 표현주의 화가는 항상 고국과 연결되어 있었습니다.

오스카 코코슈카

에곤 실레: 국제 모더니즘의 거장

툴른에서 태어난 에곤 실레는 풍경화뿐만 아니라 종종 기괴한 초상화로 가장 잘 알려져 있습니다.

에곤 실레

요제프 하이든: 비엔나 고전주의의 창시자

작은 마을 로라우에서 태어난 요제프 하이든은 소나타, 사중주, 교향곡 등 자신의 음악적 언어로 음악에 혁명을 일으켰습니다.

요제프 하이든

레시피

Apricot Dumplings

These apricot dumplings are a sweet treat that you can serve as a main or a dessert.

Show recipe

Palatschinken - Austrian Pancakes

Enjoy Austria's version of pancakes with apricot jam.

Show recipe

Potato Noodles with Poppy Seeds

As a main course or dessert, potato noodles with poppy seeds are a real treat.

Show recipe

특별한 숙소

로이시움 와인 앤 스파 호텔 랑겐로이스

슈타이겐베르거 호텔 & 스파 크렘스

파예르바흐의 루스 하우스

나투어호텔 몰츠바흐호프 키르히베르크 암 베첼

기후 보호 팁

생물 다양성을 보호하기 위해 우리가 할 수 있는 일은 무엇일까요?

  • 자연을 존중하세요. 표시된 길로만 다니고 쓰레기는 되가져가세요.

  • 지속 가능한 이동 수단을 이용하세요. 대중교통을 이용하거나 자전거로 이동하세요.

  • 야생 동물을 배려하세요. 안전한 거리에서 동물을 관찰하세요.

  • 의식적으로 유기적으로 즐기기. 지속 가능한 현지 음식과 제품을 선택합니다.

  • 생물 다양성을 강화하세요. 생물 다양성을 보호하고 보존하는 것은 생태계의 균형을 위해 매우 중요합니다.

지속 가능한 여행
니더 외스터라이히의 또 다른 매력
니더 외스터라이히의 펍 문화

이것이 바로 훌륭한 요리입니다!

니더 외스터라이히는 맛있는 음식을 즐기는 것이 일상의 일부인 요리의 보고입니다. 바차우(Wachau)의 유명한 살구와 와인, 발트피어텔(Waldviertel)의 양귀비 씨앗, 허브, 향신료, 그리고 그 이름을 딴 지역의 와인과 사이다 등 최고급 식재료가 이곳에서 생산됩니다.

니더 외스터라이히에서 펍 문화는 특별한 위치를 차지하고 있습니다. 도시의 선술집, 마을의 여관, 고급 레스토랑 등 약 200곳이 "펍 문화가 있는 여관"이라는 별칭을 얻었습니다 전통 요리를 보존하고 현대적으로 재해석하며 지역 식재료로 요리하는 곳입니다. 또한 창의적인 아이디어, 혁신적인 레시피, 전통적인 펍 문화를 새롭게 해석할 수 있는 여지가 있습니다.

니더 외스터라이히의 펍 문화
지속 가능한 식물의 즐거움

쉴턴의 "노아의 방주" 쇼 가든

발트피어텔의 "아르케 노아"의 쇼 가든에서는 다양성이 만개하고 있습니다! 쉴턴의 목가적인 쇼 가든을 가이드와 함께 둘러보면 많은 볼거리가 있는데, 18세기의 낭만적인 파빌리온은 그중 하나에 불과합니다. 주로 희귀한 품종의 과일과 채소 등 정원에서 재배한 농산물은 매년 여름마다 가든 키친을 열어 맛있는 간식으로 만들어요. 이 가게에서는 정원이나 발코니에 심을 수 있는 희귀한 씨앗과 어린 식물도 판매하고 있어요.

생물 다양성에 관심이 있는 분들에게 좋은 팁이 될 거예요!

노아의 방주 쇼 가든

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