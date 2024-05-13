니더오스트리아에서는 문화와 자연이 서로 자연스럽게 어우러져 있습니다: 박물관부터 와인 선술집, 궁전과 성, 숲과 호수에 이르기까지 다양한 볼거리가 가득합니다.

니더 외스터라이히는 무엇으로 유명하나요?

도나우강을 따라 북동쪽에 위치한 오스트리아에서 가장 큰 주로서 풍부한 문화유산과 숨막히는 자연의 아름다움을 자랑합니다. 들판, 숲, 강 계곡, 산봉우리 등 다양한 풍경은 니더 외스터라이히만의 독특하고 매력적인 개성을 선사합니다. 오스트리아의 대표적인 와인 재배 지역인 이곳에는 수백 개의 웅장한 성, 요새, 수도원과 함께 수많은 와인 선술집과 셀러가 자리 잡고 있습니다. 활기찬 문화 예술 현장은 이 지역의 역사적 보물에 신선한 느낌을 더합니다.

여유롭고 풍미가 가득한 곳

니더 외스터라이히의 생활 방식을 한 마디로 설명할 수 있을까요? 여유로움! 이곳의 모든 여행에는 미식의 즐거움이 동반됩니다. 아늑한 와인 선술집이나 이 지역에서 사랑받는 여관 중 한 곳에 들를 수 있습니다. 하지만 쇼의 주인공은 역시 와인입니다. 현지인들에게 존경받는 와인은 "다섯 번째 시즌"으로 불리는 축제 기간 동안 와인허브스트 (와인의 가을)'라는 연례 축제를 통해 소중한 포도밭을 기립니다.