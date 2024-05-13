니더 외스터라이히
궁전, 성, 와인을 즐기는 여름 휴가
Introduction
니더 외스터라이히는 무엇으로 유명하나요?
도나우강을 따라 북동쪽에 위치한 오스트리아에서 가장 큰 주로서 풍부한 문화유산과 숨막히는 자연의 아름다움을 자랑합니다. 들판, 숲, 강 계곡, 산봉우리 등 다양한 풍경은 니더 외스터라이히만의 독특하고 매력적인 개성을 선사합니다. 오스트리아의 대표적인 와인 재배 지역인 이곳에는 수백 개의 웅장한 성, 요새, 수도원과 함께 수많은 와인 선술집과 셀러가 자리 잡고 있습니다. 활기찬 문화 예술 현장은 이 지역의 역사적 보물에 신선한 느낌을 더합니다.
여유롭고 풍미가 가득한 곳
니더 외스터라이히의 생활 방식을 한 마디로 설명할 수 있을까요? 여유로움! 이곳의 모든 여행에는 미식의 즐거움이 동반됩니다. 아늑한 와인 선술집이나 이 지역에서 사랑받는 여관 중 한 곳에 들를 수 있습니다. 하지만 쇼의 주인공은 역시 와인입니다. 현지인들에게 존경받는 와인은 "다섯 번째 시즌"으로 불리는 축제 기간 동안 와인허브스트 (와인의 가을)'라는 연례 축제를 통해 소중한 포도밭을 기립니다.
모든 관점에서 바라본 니더 외스터라이히
주요 하이라이트
투어
가장 아름다운 지역
가장 아름다운 도시와 장소
특별 이벤트
유명 인물
레시피
특별한 숙소
생물 다양성을 보호하기 위해 우리가 할 수 있는 일은 무엇일까요?
자연을 존중하세요. 표시된 길로만 다니고 쓰레기는 되가져가세요.
지속 가능한 이동 수단을 이용하세요. 대중교통을 이용하거나 자전거로 이동하세요.
야생 동물을 배려하세요. 안전한 거리에서 동물을 관찰하세요.
의식적으로 유기적으로 즐기기. 지속 가능한 현지 음식과 제품을 선택합니다.
생물 다양성을 강화하세요. 생물 다양성을 보호하고 보존하는 것은 생태계의 균형을 위해 매우 중요합니다.
이것이 바로 훌륭한 요리입니다!
니더 외스터라이히는 맛있는 음식을 즐기는 것이 일상의 일부인 요리의 보고입니다. 바차우(Wachau)의 유명한 살구와 와인, 발트피어텔(Waldviertel)의 양귀비 씨앗, 허브, 향신료, 그리고 그 이름을 딴 지역의 와인과 사이다 등 최고급 식재료가 이곳에서 생산됩니다.
니더 외스터라이히에서 펍 문화는 특별한 위치를 차지하고 있습니다. 도시의 선술집, 마을의 여관, 고급 레스토랑 등 약 200곳이 "펍 문화가 있는 여관"이라는 별칭을 얻었습니다 전통 요리를 보존하고 현대적으로 재해석하며 지역 식재료로 요리하는 곳입니다. 또한 창의적인 아이디어, 혁신적인 레시피, 전통적인 펍 문화를 새롭게 해석할 수 있는 여지가 있습니다.
쉴턴의 "노아의 방주" 쇼 가든
발트피어텔의 "아르케 노아"의 쇼 가든에서는 다양성이 만개하고 있습니다! 쉴턴의 목가적인 쇼 가든을 가이드와 함께 둘러보면 많은 볼거리가 있는데, 18세기의 낭만적인 파빌리온은 그중 하나에 불과합니다. 주로 희귀한 품종의 과일과 채소 등 정원에서 재배한 농산물은 매년 여름마다 가든 키친을 열어 맛있는 간식으로 만들어요. 이 가게에서는 정원이나 발코니에 심을 수 있는 희귀한 씨앗과 어린 식물도 판매하고 있어요.
생물 다양성에 관심이 있는 분들에게 좋은 팁이 될 거예요!