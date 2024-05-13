포어아를베르크의 미식을 경험해 보세요!
창의성을 맛보세요!
자연 속 크리에이티브
포어아를베르크에서는 치즈가 매우 중요한 역할을 합니다. 톡 쏘는 맛의 숙성된 알프 및 베르크케세부터 크리미한 카망베르, 수라 키스, 그리고 부드러운 염소나 양의 젖으로 만든 신선한 치즈까지, 이 지역은 치즈 애호가들에게 꿈과 같은 곳입니다.
다양한 유제품들은 전통적인 삼층 농업으로 형성된 다양한 문화적 풍경과 잘 어우러집니다. 수세기 동안 이어져 온 장인 정신과 현대 기술이 결합되어 포어아를베르크는 치즈에 대해 잘 알고 있습니다. 농부들, 지역 생산자들, 그리고 환대 산업 간의 끈끈한 유대감이 항상 존재해 왔습니다.
포어아를베르크는 여러분을 풍부한 치즈 문화 속으로 초대합니다. 미식 하이킹을 하든, 알프스 목장을 방문하든, 최고급 레스토랑이나 아늑한 여관에서 창의적인 요리를 즐기든, 또는 치즈 바퀴가 숙성되는 과정을 지켜볼 수 있는 현대적인 치즈 저장고를 둘러보든, 포어아를베르크에는 맛볼 것이 정말 많습니다.
포어아를베르크의 미식가들이 즐겨 찾는 레스토랑
혁신적인 최고 셰프와 레스토랑
포어아를베르크에서의 미식 체험
수라 키스
30년 전 부활하기 전까지는 거의 사라질 뻔했던 오래된 전통이 다시 살아났습니다. 켈트족은 이미 수라 키스라는 신맛이 나는 발효 치즈에 대해 알고 있었어요. 하지만 마니아층이 두텁지 않았고 오랫동안 인기를 끌지 못했습니다. 한때 가난한 사람들을 위한 치즈로 여겨졌지만, 레넷으로 커드를 만드는 더 풍부한 실험실 치즈에 가려져 있었습니다. 하지만 수라 키스는 레넷 없이 만들어집니다.
이제 현지의 유명 셰프들이 이 치즈의 기술을 인정하고 요리에 이 치즈를 사용하는 것을 좋아하게 되었습니다. 젊고 부드러운 수라 키스는 퀴노아, 호박과 함께 가벼운 여름 식사에 잘 어울리며, 조금 더 진한 맛을 원한다면 베이컨과도 잘 어울립니다.