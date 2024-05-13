오스트리아의 케이크와 디저트

화려한 궁정 문화의 영향을 받아 형성된 오스트리아의 디저트는 제과 장인의 손길을 거쳐 더욱 정교하게 다듬어져 그 진가를 발휘합니다.

오스트리아의 상징적인 초콜릿 케이크인 자허토르테는 세계적인 명성을 얻었습니다. 하지만 이는 제국 시대부터 이곳에서 만들어진 수많은 달콤한 성공 스토리 중 하나에 불과합니다. 오스트리아에서는 디저트가 메인 요리만큼이나 중요합니다. 실제로 카이저슈마렌이나 살구 만두와 같은 일부 디저트는 메인 요리로 제공되기도 합니다.

100여 년 전, 비엔나의 몇몇 제과 장인들이 유명세를 떨쳤습니다. 최고의 장인들은 왕실과 황실의 납품업체(K.u.K. Hofzuckerbäcker)로서 황제와 황후들의 입맛을 만족시키는 특권을 누렸습니다.

그중에는 특히 데벨과 자허는 오리지널 자허토르테를 둘러싸고 벌인 재판으로 유명합니다.