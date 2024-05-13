오스트리아의 이색적인 크리스마스 풍습

크람푸스부터 꽃피는 ‘바르바라 가지’까지 – 오스트리아에서는 크리스마스와 새해 사이에 여전히 많은 신비로운 전통들이 이어지고 있습니다.

문화와 역사가 살아 숨 쉬는 이야기

성 니콜라우스가 기독교적 인물인 미라의 성 니콜라우스로부터 유래한 것은 분명하지만, 크람푸스(Krampus)의 기원은 여전히 베일에 싸여 있습니다. 일부 학자들은 켈트족이 겨울의 기운을 몰아내기 위해 뿔, 가죽, 가면 등을 쓰고 의식을 치렀다고 보기도 합니다. 이는 겨울을 쫓기 위한 존재인 ‘페르히텐(Perchten)’과 닮아 있습니다. 고대 그리스에도 디오니소스 숭배 의식에서 등장하는 사티로스처럼, 뿔 달리고 염소 다리를 한 존재들이 있었습니다.

오스트리아 바트 호프가슈타인의 전통 전문가이자 기록 보관자인 호르스트 비러(Horst Wierer)는 크람푸스에 대한 가장 오래된 기록 중 하나를 성 아우구스티누스가 서기 400년경 남긴 글에서 찾을 수 있다고 말합니다. 그는 주현절 무렵, 털가죽을 입고 거리에서 요란하게 소리를 지르며 돌아다니는 젊은이들을 언급했는데, 아우구스티누스는 이런 풍습을 비기독교적인 행위로 보고 이를 없애려 했습니다.

이처럼 크람푸스는 다양한 문화와 시대를 넘나드는 전통 속에서 형성된 존재로, 그 신비로운 기원은 오늘날에도 많은 이들의 상상력을 자극하고 있습니다.

살아있는 전통

크람푸스(Krampus) 전통은 오늘날에도 오스트리아의 여러 농촌 지역에서 활발히 이어지고 있습니다. 축제는 성 니콜라우스의 날 전날인 12월 5일부터 시작되며, 그 중에서도 가장 진정성 있는 크람푸스 행렬 중 하나는 가슈타인 계곡(Gastein Valley)에서 열립니다. 이곳에서는 약 100여 개의 팀(‘파센(Passen)’이라 불림)이 참여해 장관을 이룹니다.

각 크람푸스는 스위스돌소나무로 정교하게 조각된 가면을 쓰고, 지역 염소와 숫양의 털과 뿔로 장식된 복장을 입습니다. 다른 지역과 마찬가지로 크람푸스는 성 니콜라우스를 따라다니지만, 가슈타인 계곡에서의 크람푸스는 악을 상징하는 존재가 아니라, 오히려 악을 몰아내는 수호자의 역할을 합니다.

전통적인 '렘펠른(Rempeln)' 의식에서는 크람푸스들이 어깨로만 서로를 밀치며 격렬하게 씨름을 벌이는데, 이는 악을 물리치고 선이 승리함을 상징하는 행위입니다. 이처럼 크람푸스는 단순한 공포의 상징이 아니라, 오랜 시간 지역 공동체와 함께해 온 깊은 의미를 지닌 전통의 일부입니다.