오스트리아의 예술과 문화
미지의 세계를 추적하고, 새로운 것을 발견하고, 영감을 얻으세요

오스트리아의 풍부한 역사와 창의적인 개성은 예술, 문화, 음악, 랜드마크의 놀라운 유산을 탄생시켰습니다. 진정한 문화 모험이 기다리고 있습니다!

성 및 궁전, 수도원, 유네스코 세계문화유산, 박물관, 갤러리 등 이 모든 문화적 보물과 연방 주 전역의 수천 개의 명소가 여러분을 기다리고 있습니다. 위대한 작곡가와 세계적으로 유명한 작품의 나라 오스트리아는 웅장한 콘서트홀과 야외 페스티벌에서 클래식과 현대 음악을 모두 선보입니다.

유명한 인물들의 사상과 작품을 추적하고 싶은 분들에게 오스트리아는 무궁무진한 기회를 제공합니다. 오스트리아의 문화적 정신은 관습, 자연을 사랑하는 전통, 장인 정신에서 빛을 발합니다. 창의성, 진정성, 지속 가능성의 수준 높은 조화에 마법이 깃들어 있습니다.

문화유산, 음악, 예술, 그리고 그 뒤에 숨은 사람들

문화와 자연에서 가장 아름다운 명소

자주 묻는 질문

알브레히트 뒤러의 "들토끼"가 전시되어 있습니다 알베르티나 에 전시되어 있습니다. 이 토끼는 박물관 매장에서 아트 프린트로 구매하실 수 있습니다.

구스타프 클림트의 황금빛 그림 24점이 있는 벨베데레 는 세계에서 가장 많은 클림트의 작품을 소장하고 있습니다.

"살리에라"는 1540년에서 1543년 사이에 이탈리아 조각가이자 금세공가인 벤베누토 첼리니가 프랑스의 프란시스 1세를 위해 만든 소금 저장고입니다. 현재 "살리에라"는 다음 박물관에 전시되어 있습니다 쿤스트히스토리스 박물관 에 전시되어 있습니다.

1873년 빈 만국박람회가 열리면서 비엔나는 국제적인 중심지로 변모했습니다. 비엔나가 세계적인 대도시로 진화하는 데 이보다 더 큰 영향을 미친 주요 이벤트는 없습니다.

2023년에는 이를 기념하기 위해 다양한 이니셔티브가 조직되었습니다 1873년 비엔나 만국박람회 150주년 기념행사.

예, 어드밴티지 카드는 박물관, 시티 투어 및 대중교통 이용 시 할인 혜택을 제공합니다. 일부 체험은 무료이고 다른 체험은 할인된 가격으로 제공됩니다. 카드는 관광 안내소나 참여 숙박 시설에서 받으실 수 있습니다.

여행 및 도시 카드

2003년에 쿤스트하우스 그라츠 는 대학 도시의 현대적인 랜드마크가 되었으며, 논란의 여지가 있는 외관과 전시의 질로 빛을 발했습니다.

그라츠 사람들은 이곳을 "친절한 외계인"이라는 애칭으로 부릅니다

기후 보호 정보

유산 보호 - 지속 가능성의 대명사

역사적인 건물을 보존하는 것은 오스트리아에서 기후 보호를 위한 중요한 이니셔티브입니다. 그 이유는 무엇인가요?

  • 유산 보호는 자원 절약에 도움이 됩니다. 기존 건축물이 유지되기 때문에 녹지 공간에 새로운 건축 프로젝트를 실현할 필요가 없습니다.

  • 유산 보호는 역사적인 건물의 보존에 기여함으로써 사회문화적으로 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 지역 정체성을 강화하고 문화적 혜택을 풍성하게 만들 수 있습니다.

  • 많은 역사적 건물은 원래 현지에서 조달한 천연 재료로 지어진 경우가 많습니다. 복원 노력은 이러한 재료를 사용하여 건물의 진정성을 유지하는 것을 목표로 합니다.

  • 다양한 동식물 종의 서식지도 보호할 수 있습니다.

지속 가능한 여행

관련 기사