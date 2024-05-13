오스트리아의 예술과 문화

오스트리아의 풍부한 역사와 창의적인 개성은 예술, 문화, 음악, 랜드마크의 놀라운 유산을 탄생시켰습니다. 진정한 문화 모험이 기다리고 있습니다!

성 및 궁전, 수도원, 유네스코 세계문화유산, 박물관, 갤러리 등 이 모든 문화적 보물과 연방 주 전역의 수천 개의 명소가 여러분을 기다리고 있습니다. 위대한 작곡가와 세계적으로 유명한 작품의 나라 오스트리아는 웅장한 콘서트홀과 야외 페스티벌에서 클래식과 현대 음악을 모두 선보입니다.

유명한 인물들의 사상과 작품을 추적하고 싶은 분들에게 오스트리아는 무궁무진한 기회를 제공합니다. 오스트리아의 문화적 정신은 관습, 자연을 사랑하는 전통, 장인 정신에서 빛을 발합니다. 창의성, 진정성, 지속 가능성의 수준 높은 조화에 마법이 깃들어 있습니다.