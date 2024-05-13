니더 외스터라이히
눈이나 온천, 도시 또는 가장 아름다운 풍경에서 보내는 겨울 휴가
Introduction
니더 외스터라이히의 겨울 휴가는 고요한 면모를 드러냅니다: 스노슈잉, 크로스 컨트리 스키, 터보건, 그리고 물론 스키와 스노보드도 즐길 수 있습니다.
겨울의 원더랜드로 한 걸음씩
오스트리아에서 가장 큰 주이자 주도인 장크트 푈텐은 도나우강을 따라 북동쪽에 위치해 있으며 문화유산과 자연경관이 풍부한 지역입니다! 비엔나 알프스를 비롯한 다양한 경관을 자랑하는 이곳에서는 겨울 스포츠가 인기 있는 레저 활동입니다. 스키와 스키 투어부터 스노슈잉과 크로스컨트리 스키까지, 니더 외스터라이히에서는 활동적인 즐거움으로 가득한 겨울 휴가를 즐길 수 있는 수많은 방법을 제공합니다.
아늑하고 여유로운 라이프스타일
니더 외스터라이히의 라이프스타일을 한 마디로 표현한다면? 그것은 여유로움입니다! 눈 체험은 항상 미식의 휴식을 동반합니다. 오스트리아의 전통적인 환대를 보여주는 산장 또는 인기 있는 여관이 항상 있습니다. 하지만 이곳의 진정한 스타는 와인입니다. 니더 외스터라이히 사람들은 와인을 특별히 좋아해서 와인의 가을이라고 불리는 기간 동안 '다섯 번째 계절'로 지정하여 고급 와인을 축하합니다.
니더 외스터라이히에 대한 간략한 정보
수도장크트 푈텐
면적19,180 km²
인구약 172만 명 (2024년 기준)
국립 공원2개
자연 공원19개
웰니스 스파7개
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예술과 문화, 온 가족을 위한 레저 활동, 모험의 세계 - 니더 외스터라이히 카드로 많은 것들을 경험할 수 있습니다.
모든 관점에서 본 니더 외스터라이히
주요 하이라이트
투어
니더 외스터라이히의 대림절: 강림절 시장과 크리스마스 여행
가장 아름다운 지역
가장 아름다운 도시와 장소
유명 인물
레시피
특별한 숙소
기후 보호 팁
생물 다양성을 보호하기 위해 우리가 할 수 있는 일은 무엇일까요?
자연을 존중하세요. 표시된 길로만 다니고 쓰레기는 가져가세요.
지속 가능한 이동 수단을 이용하세요. 대중교통을 이용하거나 자전거로 이동하세요.
야생 동물을 배려하세요. 안전한 거리에서 동물을 관찰하세요.
의식하면서 즐기세요. 지속 가능한 현지 음식과 제품을 선택합니다.
생물 다양성을 강화하세요. 생물 다양성을 보호하고 보존하는 것은 생태계의 균형을 위해 매우 중요합니다.