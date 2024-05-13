Person on snow-covered viewpoint above winter forest, sunset over hilly landscape.
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니더 외스터라이히
눈이나 온천, 도시 또는 가장 아름다운 풍경에서 보내는 겨울 휴가

니더 외스터라이히의 겨울 휴가는 고요한 면모를 드러냅니다: 스노슈잉, 크로스 컨트리 스키, 터보건, 그리고 물론 스키와 스노보드도 즐길 수 있습니다.

겨울의 원더랜드로 한 걸음씩

오스트리아에서 가장 큰 주이자 주도인 장크트 푈텐은 도나우강을 따라 북동쪽에 위치해 있으며 문화유산과 자연경관이 풍부한 지역입니다! 비엔나 알프스를 비롯한 다양한 경관을 자랑하는 이곳에서는 겨울 스포츠가 인기 있는 레저 활동입니다. 스키와 스키 투어부터 스노슈잉과 크로스컨트리 스키까지, 니더 외스터라이히에서는 활동적인 즐거움으로 가득한 겨울 휴가를 즐길 수 있는 수많은 방법을 제공합니다.

아늑하고 여유로운 라이프스타일

니더 외스터라이히의 라이프스타일을 한 마디로 표현한다면? 그것은 여유로움입니다! 눈 체험은 항상 미식의 휴식을 동반합니다. 오스트리아의 전통적인 환대를 보여주는 산장 또는 인기 있는 여관이 항상 있습니다. 하지만 이곳의 진정한 스타는 와인입니다. 니더 외스터라이히 사람들은 와인을 특별히 좋아해서 와인의 가을이라고 불리는 기간 동안 '다섯 번째 계절'로 지정하여 고급 와인을 축하합니다.

니더 외스터라이히에 대한 간략한 정보
수도장크트 푈텐
면적19,180 km²
인구약 172만 명 (2024년 기준)
국립 공원2개
자연 공원19개
웰니스 스파7개

니더외스터라이히 카드: 350개의 여행 목적지를 무료로 발견하세요!
예술과 문화, 온 가족을 위한 레저 활동, 모험의 세계 - 니더 외스터라이히 카드로 많은 것들을 경험할 수 있습니다.

방문 시기
계절별 하이라이트는 여기에서 찾을 수 있습니다.

모든 관점에서 본 니더 외스터라이히

주요 하이라이트

스파와 웰니스: 내 몸에 귀를 기울여 보세요!

동물과 함께하는 하이킹: 알파카, 라마, 당나귀

특별한 장소에서: 특별한 크리스마스 마켓

자연 체험: 숲과 산속에서 스노슈잉 즐기기

슐로스 호프: 바로크가 살아 숨 쉬다!

멜크 수도원: 금박, 석고 및 대리석

와차우: 모든 감각을 만족시키는 경험

니더 외스터라이히의 액티비티

투어

스키 투어

파노라마 겨울 하이킹 투어

크로스컨트리 스키 투어

알파카 투어

니더 외스터라이히의 대림절: 강림절 시장과 크리스마스 여행

니더 외스터라이히의 크리스마스

니더 외스터라이히의 여행 여행지

가장 아름다운 지역

도나우 지역

그림 같은 풍경, 귀중한 문화유산, 절묘한 미식, 고급 와인 등 도나우 지역은 즐거움의 보고입니다.

도나우 지역

비엔나 알프스

락스, 슈니베르그, 세머링 산맥의 높이가 낮아지기 시작하는 곳에서 1,000개의 언덕으로 이루어진 마법 같은 지역인 버클리게 벨트가 시작됩니다.

비엔나 알프스

발트피어텔

울창한 숲, 신비로운 암석 노두, 양귀비 밭과 연못이 청정 자연을 간직한 오스트리아 남부 지역의 배경을 이루고 있습니다.

발트피어텔

바인피어텔

눈에 보이는 곳까지 포도밭이 펼쳐져 있습니다: 와인 선술집과 셀러 레인이 있는 이 지역은 자전거나 도보로 둘러보는 것이 가장 좋습니다.

바인피어텔

비엔나 숲

목가적인 숲 속 환경이지만 대도시 비엔나에서 아주 가까운 거리에 있는 이 지역은 이미 루드비히 판 베토벤에게 영감을 준 소박한 와인 선술집이 있는 곳입니다.

비엔나 숲

모스트피어텔

북쪽에는 과수원이, 남쪽에는 외셔와 호흐카르 같은 2,000미터 봉우리가 있습니다: 즐거움과 모험을 동시에 약속하는 대조를 이루는 곳입니다.

모스트피어텔

가장 아름다운 도시와 장소

장크트 푈텐

젊고 현대적인 바로크: 이 주의 수도는 학교와 쇼핑으로 활기찬 도시입니다.

장크트 푈텐

멜크

아름다운 구시가지와 유명한 도서관이 있는 바로크 양식의 수도원은 바차우 계곡으로 가는 관문입니다.

멜크

도나우강의 크렘스

이 문화 대도시에는 많은 박물관과 최고의 미식가가 있습니다.

크렘스

비엔나 근처의 바덴

바로크 양식의 구시가지가 있는 매력적인 온천 마을로 귀족들의 여름 휴양지였습니다.

바덴

레츠

동화 같은 풍차가 있는 유명한 와인 마을에서 와인을 즐겨보세요.

레츠

바이드호펜 안 데어 이브스

일곱 개의 탑으로 이루어진 중세 마을은 요새화된 역사를 간직하고 있습니다.

바이드호펜

츠베틀

정통 여관과 고풍스러운 구시가지가 있는 이 예쁜 양조 마을은 두 개의 강 사이에 자리하고 있습니다.

츠베틀

비엔나 노이슈타트

가이드가 안내하는 시내 중심가 역사 산책 후 커피 하우스 문화를 즐겨보세요.

비엔나 노이슈타트

유명 인물

오스카 코코슈카: 표현주의의 선구자

도나우강의 푀흘란에서 태어난 이 유명한 표현주의 화가는 항상 고국과 연결되어 있었습니다.

오스카 코코슈카

에곤 실레: 국제 모더니즘의 거장

툴른에서 태어난 에곤 실레는 풍경화뿐만 아니라 종종 기괴한 초상화로 가장 잘 알려져 있습니다.

에곤 실레

요제프 하이든: 비엔나 고전주의의 창시자

작은 마을 로흐라우에서 태어난 요제프 하이든은 소나타, 사중주, 교향곡 등 자신의 음악적 언어로 음악에 혁명을 일으켰습니다.

요제프 하이든

레시피

Apricot Dumplings

These apricot dumplings are a sweet treat that you can serve as a main or a dessert.

Show recipe

Palatschinken - Austrian Pancakes

Enjoy Austria's version of pancakes with apricot jam.

Show recipe

특별한 숙소

랑엔로이스 로이시움 와인 앤 스파 호텔

슈타이겐베르거 호텔 & 스파 크렘스

파예르바흐의 루스 하우스

나투어호텔 몰츠바흐호프 키르히베르크 암 벡셀

기후 보호 팁

생물 다양성을 보호하기 위해 우리가 할 수 있는 일은 무엇일까요?

  • 자연을 존중하세요. 표시된 길로만 다니고 쓰레기는 가져가세요.

  • 지속 가능한 이동 수단을 이용하세요. 대중교통을 이용하거나 자전거로 이동하세요.

  • 야생 동물을 배려하세요. 안전한 거리에서 동물을 관찰하세요.

  • 의식하면서 즐기세요. 지속 가능한 현지 음식과 제품을 선택합니다.

  • 생물 다양성을 강화하세요. 생물 다양성을 보호하고 보존하는 것은 생태계의 균형을 위해 매우 중요합니다.

지속 가능한 여행

자주 묻는 질문

니더 외스터라이히는 스키 리조트, 스노우 파크, 숙련된 스키어들을 위한 도전적인 슬로프 등 다양한 겨울 스포츠를 즐길 수 있는 곳입니다. 이 지역에는 현대적인 체어 리프트, 잘 관리된 슬로프, 휴식을 취할 수 있는 아늑한 산장이 있습니다. 초보자와 어린이를 위한 가족 친화적인 스키장이 있으며, 상급자는 프리라이드 장소와 재미있는 공원을 즐길 수 있습니다.

호흐카르 스키 지역
세머링-히르셴코겔 케이블카
라켄호프-외셔 스키장
벡슬 아레나 장크트 코로나 암 벡셀
에어레브니스암 뫼니히키르헨
안나베르크 가족 스키장

니더 외스터라이히는 오스트리아에서 가장 큰 주이며 위치, 문화, 경제가 각기 다른 여섯 개의 지역으로 나뉘어 있습니다:

  • 바인피어텔: 포도밭으로 유명합니다.

  • 발트피어텔: 울창한 숲이 특징입니다.

  • 모스트피어텔: 사과와 배 과수원과 사이다 생산으로 유명합니다.

  • 인더스트리피어텔: 산업 부문이 발달한 니더오스트리아의 경제 중심지.

  • 비엔나 주변/니더 외스터라이히 센터: 주거 및 레크리에이션 공간을 모두 제공하는 비엔나 주변 지역.

  • 다뉴브-마치-타야 습지: 다뉴브 강과 마르흐 강과 타야 강을 따라 펼쳐지는 강 풍경.

오스트리아에서 가장 큰 주이자 수도인 장크트 푈텐이 있는 니더 외스터라이히는 도나우강을 따라 북동쪽에 위치하며 문화유산과 자연경관이 풍부한 지역입니다! 알프스, 판노니아, 북유럽과 남유럽의 영향이 조화롭게 어우러진 풍경을 볼 수 있습니다. 농경지, 숲, 강 계곡, 산봉우리 등 대조적인 특징들이 니더 외스터라이히에 독특한 개성을 부여합니다. 오스트리아의 대표적인 와인 재배 지역인 이곳에는 웅장한 성, 요새, 수도원과 함께 아늑한 "호이리지" 와인 선술집이 자리하고 있습니다. 활기찬 문화 예술 현장은 역사적인 매력에 신선한 에너지를 불어넣어 줍니다.

니더 외스터라이히에는 세 개의 유네스코 세계 문화유산이 있습니다:

  • 세머링 철도: 160년이 넘은 셈머링 철도는 글로그니츠에서 뮈르츄슐라그까지 41킬로미터의 선로를 따라 정기적으로 운행됩니다. 1854년 세계 최초의 산악 철도가 되었으며 1998년 유네스코 세계 문화유산으로 지정되었습니다.

  • 뒤렌슈타인-라싱탈 야생 지역: 알프스에서 가장 큰 원시림으로 남아 있는 이 야생 지역은 2017년부터 유네스코 자연 세계 유산으로 인정받고 있습니다. 다양한 종류의 야생동물, 식물, 균류와 함께 보호된 숲은 생태계 보존에 기여하고 있습니다.

  • 와차우: 세계에서 가장 아름다운 강 계곡이자 와인 재배 지역 중 하나인 와차우는 1,200여 년 전에 처음 기록되었습니다. 중세 초기부터 경제적으로 중요했던 이곳은 오늘날에도 여전히 니더 오스트리아에서 가장 중요한 지역 중 하나입니다.

니더 외스터라이히의 풍부한 역사와 전략적 위치 덕분에 수세기 동안 수많은 성곽과 요새가 건설되었습니다. 이 성들은 군사적 요충지일 뿐만 아니라 거주지, 행정 중심지, 권력의 상징으로 사용되었습니다. 오늘날 많은 성들이 니더 외스터라이히의 문화유산과 정체성을 상징하는 아이콘으로 자리 잡고 있습니다.

서기 996년 "오스타리치"라는 이름으로 처음 언급된 니더 외스터라이히는 몇 세기 후 엔스 아래 오스트리아 대공국으로서 가장 큰 규모를 이루었습니다. 이후 두 지역의 지리적 위치에 따라 "오버 외스터라이히"와 구별하기 위해 "니더 외스터라이히"로 명명되었습니다. 1920년, 니더 외스터라이히는 비엔나를 제외한 별도의 주(州)로 인정받았습니다.

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