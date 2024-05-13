니더 외스터라이히의 겨울 휴가는 고요한 면모를 드러냅니다: 스노슈잉, 크로스 컨트리 스키, 터보건, 그리고 물론 스키와 스노보드도 즐길 수 있습니다.

겨울의 원더랜드로 한 걸음씩

오스트리아에서 가장 큰 주이자 주도인 장크트 푈텐은 도나우강을 따라 북동쪽에 위치해 있으며 문화유산과 자연경관이 풍부한 지역입니다! 비엔나 알프스를 비롯한 다양한 경관을 자랑하는 이곳에서는 겨울 스포츠가 인기 있는 레저 활동입니다. 스키와 스키 투어부터 스노슈잉과 크로스컨트리 스키까지, 니더 외스터라이히에서는 활동적인 즐거움으로 가득한 겨울 휴가를 즐길 수 있는 수많은 방법을 제공합니다.

아늑하고 여유로운 라이프스타일

니더 외스터라이히의 라이프스타일을 한 마디로 표현한다면? 그것은 여유로움입니다! 눈 체험은 항상 미식의 휴식을 동반합니다. 오스트리아의 전통적인 환대를 보여주는 산장 또는 인기 있는 여관이 항상 있습니다. 하지만 이곳의 진정한 스타는 와인입니다. 니더 외스터라이히 사람들은 와인을 특별히 좋아해서 와인의 가을이라고 불리는 기간 동안 '다섯 번째 계절'로 지정하여 고급 와인을 축하합니다.