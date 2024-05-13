오스트리아의 가장 작은 연방 주는 겨울 휴가에서 그 위엄을 자랑합니다. 잘 관리된 슬로프, 환상적인 스키 투어, 그리고 슬로프 밖에서도 만끽할 수 있는 많은 겨울 마법이 있습니다.

알프스의 즐거움에 빠져보세요

오스트리아 서부, 콘슈탄스 호수와 웅장한 산봉우리 사이에 자리한 포어아를베르크는 자연 애호가와 문화 애호가들의 천국입니다. 이곳에서는 전통적인 장인 정신과 현대 건축이 조화를 이루며 알프스의 아늑함이 곳곳에서 느껴집니다. 겨울에는 계곡과 봉우리가 동화 같은 풍경으로 변신하여 스키, 스노슈 하이킹, 겨울 산책을 즐길 수 있습니다.

알프스의 즐거운 문화

삶에 대한 태도는? 진정성괴 기쁨으로 가득합니다. 포어아를베르크 요리는 진한 별미로 유명하며, 눈 속에서 하루를 보낸 후 아늑한 산장에서는 특히 더욱 맛있습니다. 유명한 산악 치즈와 같은 지역 치즈, 그리고 케스크뇌플과 같은 전통 요리가 여러분을 기다립니다. 하루가 저물어갈 무렵, 다양한 문화 행사가 다사다난했던 겨울날의 완벽한 마무리를 선사합니다.