Three ski tourers with backpacks in snow-covered high mountain landscape, snow-capped peaks in background.
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포어아를베르크
스키, 웰니스, 눈 덮인 계곡, 고산 지대의 아늑함 등 겨울 휴가를 경험해 보세요

오스트리아의 가장 작은 연방 주는 겨울 휴가에서 그 위엄을 자랑합니다. 잘 관리된 슬로프, 환상적인 스키 투어, 그리고 슬로프 밖에서도 만끽할 수 있는 많은 겨울 마법이 있습니다.

알프스의 즐거움에 빠져보세요

오스트리아 서부, 콘슈탄스 호수와 웅장한 산봉우리 사이에 자리한 포어아를베르크는 자연 애호가와 문화 애호가들의 천국입니다. 이곳에서는 전통적인 장인 정신과 현대 건축이 조화를 이루며 알프스의 아늑함이 곳곳에서 느껴집니다. 겨울에는 계곡과 봉우리가 동화 같은 풍경으로 변신하여 스키, 스노슈 하이킹, 겨울 산책을 즐길 수 있습니다.

알프스의 즐거운 문화

삶에 대한 태도는? 진정성괴 기쁨으로 가득합니다. 포어아를베르크 요리는 진한 별미로 유명하며, 눈 속에서 하루를 보낸 후 아늑한 산장에서는 특히 더욱 맛있습니다. 유명한 산악 치즈와 같은 지역 치즈, 그리고 케스크뇌플과 같은 전통 요리가 여러분을 기다립니다. 하루가 저물어갈 무렵, 다양한 문화 행사가 다사다난했던 겨울날의 완벽한 마무리를 선사합니다.

포어아를베르크에 대한 간략한 정보
수도브레겐츠
면적2,600km² / 642,400 acres
인구약 394,000명(2024년 기준)
생물권 보호구역1개
자연 공원1개
피츠 부인 산3,312m / 10,866피트

포어아를베르크 이벤트
이벤트 일정에서 전통과 현대의 하이라이트를 찾을 수 있습니다.

모든 관점에서 바라본 포어아를베르크

주요 하이라이트

스키와 스노보드를 즐기기에 완벽한 슬로프

때묻지 않은 자연과 무한한 자유를 만끽하는 스키 투어

눈 덮인 길에서 즐기는 겨울 하이킹: 평화와 자연

고요한 눈 덮인 풍경 속에서 즐기는 크로스컨트리 스키

산에서의 가족 휴가: 모험과 가족 시간

알프스의 현대적인 목조 건축과 시대를 초월한 건축 문화

치즈 문화: 전통, 장인 정신 그리고 즐거움

포어아를베르크에서 액티비티

투어

"크리스마스의 음악 소리"와 함께하는 크리스마스 분위기

건축가의 현대 및 전통 건물 투어

알베르크의 전설

알프스 스키의 발상지

지도에서 알베르크를 찾는 사람은 누구나 놀랄 것입니다. 왜냐하면 "알베르크"라는 곳이 존재하지 않기 때문입니다. 레흐탈 알프스와 페어발 사이의 이 산맥은 산 소나무라고도 알려진 아를렌의 이름을 따서 명명되었습니다.

"알베르크" 주변의 풍경은 알파인 스키의 발상지로 여겨지며 전 세계 겨울 스포츠 팬들의 상징적인 여행지입니다. 20세기 초부터 이어진 풍부한 역사덕분에 이 지역은 스키 발전에 크게 기여를 해왔습니다. 오늘날 추어스와 레흐는 여름과 겨울에 안목 있는 여행객들이 찾는 세련된 장소입니다. 수상 경력에 빛나는 수많은 레스토랑과 흥미로운 호텔 산업이 "알베르크"라는 이름 아래 국제적인 분위기를 조성하고 있습니다.

레흐 추어스 암 알베르크

유네스코 문화유산으로 떠나는 여행

이곳에서는 수 세기 동안 사람들이 자연과 조화를 이루며 살아왔고 자연 자원의 지속 가능한 사용은 당연한 일입니다. 전통과 자연 보호는 미래 세대를 위해 생물 다양성을 보존하는 것을 목표로 서로를 보완합니다.

가장 아름다운 지역

알파인 지역 포어아를베르크

브란트너탈, 블루덴츠, 클로슈테탈, 그로세스 발저탈 사이에 있는 가족 친화적인 지역입니다. 하이킹, 자전거, 스키를 즐기기에 좋습니다.

알프스 지역 포어아를베르크

콘스탄스 호수

브레겐츠, 도른비른, 호헤넴스, 펠트키르히의 콘스탄스 호수에서 예술, 춤, 음악, 활기를 느껴보세요. 문화 하이라이트는 브레겐츠 축제입니다.

콘스탄스 호수

브레겐저발트

목조 건축과 장인 정신이 요리의 창의성과 만났습니다. 하이킹과 기타 야외 활동을 위한 숲도 많이 있습니다.

브레겐저발트

클라인발저탈

독일에서만 갈 수 있는 알프스 하이킹 천국으로 다양한 스포츠 활동으로 유명합니다.

클라인발저탈

몬타폰

계곡은 높은 산으로 둘러싸여 있어 산악 마을과 고산 목초지에서 여유를 즐길 수 있으며, 높은 산에서 스키, 스노보드, 등산을 즐길 수 있습니다.

몬타폰

레흐 추어스 암 알베르크

독특한 분위기로 유명한 스키 지역입니다. 여름철 산악 호수와 자연 사이에서 하이킹을 즐기기에 좋습니다.

레흐 추어스 암 알베르크

가장 아름다운 도시와 장소

블루덴츠

자연, 문화, 남부의 감각이 어우러진 남부의 역사적인 보석입니다.

블루덴츠

펠트키르히

작은 골목길과 역사적인 샤텐부르크 성이 있는 매혹적인 중세 구시가지입니다.

펠트키르히

호헤넴스

알트-엠스 성 유적과 르네상스 궁전이 있는 유서 깊은 마을입니다.

호헤넴스

도른비른

1639년에 지어진 붉은 집, 시장 광장, 장크트 마르틴 교회는 역사적인 볼거리입니다.

도른비른
유네스코 무형 문화 유산

포어아를베르크의 생활 풍습

재의 수요일 이후 첫 번째 일요일이 되면 매년 포어아를베르크의 여러 곳에서 전통적인 불꽃 태우기와 같은 오래된 전통이 다시 살아납니다. 이 관습은 겨울을 몰아내고 사람들에게 행운을 가져다준다고 믿어집니다. 교묘하게 쌓아 올린 나무 탑에 불을 붙이고, 꼭대기에 가루로 채워진 "불꽃 마녀"가 폭발하는 것이 하이라이트입니다.

몬타폰에서는 불타는 일요일에 "샤이벤슐라겐"도 기념합니다. 개암나무와 자작나무로 만든 원반을 개암나무 막대 위에 올려놓고 불을 붙인 후 원반 스틱으로 두드려요. 그러면 빛나는 원반이 어둠 속으로 빛나는 호를 그려냅니다. 이 불타는 광경은 음악과 맛있는 음식과 음료, 특히 전통 효모 케이크인 '푼카퀴흐리'와 함께 펼쳐집니다.

특별 이벤트

구스타프

2024. 10. 18. – 2024. 9. 20.
Messe Dornbirn, Dornbirn

감각의 향연인 디자인 & 방종 박람회 "Die Gustav"에서 좋은 취향을 위한 시간과 공간을 제공합니다.

구스타프

몬타폰 겨울 마술

2024. 12. 23. – 2025. 1. 5.
Schruns

이 일련의 이벤트는 일 년 중 가장 아름답고 동시에 가장 명상적인 시간을 음악적 경험으로 바꿔줍니다.

몬타폰 윈터 매직

몬타폰 월드컵

2025. 3. 20. – 2025. 3. 22.

몬타폰 월드컵 기간 동안, 실브레타 몬타폰 스키장의 도전적인 코스에서 프로들이 FIS 스노보드 크로스 월드컵에서 멋진 레이스를 펼친다

몬타폰 월드컵

탄츠카페 알베르그 뮤직 페스티벌

2025. 3. 30. – 2025. 4. 13.
Arlberg

스키 시즌을 스타일리시하게 마무리하는 아프레스 스키와 풍성한 사운드.

탄츠카페 알베르크 음악 축제

레시피

포어아를베르크 치즈 퐁듀

포어아를베르크에서 온 치즈, 맛있는 사이드 디시, 그리고 신선한 적양배추 샐러드를 곁들이면 완벽한 치즈 만찬이 완성됩니다.

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케스크뇌플레 - 오스트리아식 치즈 누들

포어아를베르크에서는 계곡마다 각기 다른 “케스크뇌플레”을 맛볼 수 있습니다. 클라인발저 계곡에서는 전통적으로 고소한 산악 치즈로 만들어집니다.

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특별한 숙소

슈바넨 : 세련된 건축과 지속 가능한 다이닝

호텔 포스트: 순수한 객실과 전체론적인 지역 요리

발리저호프: 디자인과 스포츠 정신의 만남

크로네: 지역 원목 가구와 미식 요리

기후 보호 정보

기념물 보호: 지속 가능성의 대명사

오스트리아에서 역사적 건물을 보존하는 것은 기후 보호를 위한 중요한 이니셔티브입니다. 왜 이것이 중요한가요?

  • 기념물 보존은 자원을 절약하고 녹지 공간의 밀폐를 방지합니다.

  • 또한, 이러한 구조물의 보존은 사회문화적으로 중요한 역할을 합니다. 역사적 건축물은 지역 전체에 이익을 주며 방문객들에게 영감을 줍니다.

  • 많은 역사적 건물은 지역에서 조달된 자연 재료로 지어졌습니다. 전문적으로 수리할 때는 그 원형을 유지하기 위해 이러한 지역 재료가 선호됩니다.

  • 또한, 다양한 동식물 종의 존재가 보호됩니다. 기념물 보호는 생태적 지속 가능성을 위한 중요한 단계입니다.

오스트리아의 기념물 보호

자주 묻는 질문

포어아를베르크의 스키 리조트는 눈이 보장된 스키로 유명합니다. 이 지역의 약 3분의 2가 해발 1,000미터 이상에 위치해 있습니다. 많은 스키장의 고도가 1,400~2,400미터에 달합니다. 포어아를베르크는 겨울에 다양한 액티비티를 제공합니다:

스키와 스노보드

스키 투어

겨울 하이킹

크로스 컨트리 스키

겨울철 가족 휴가

터보건

스노슈잉

아이스 스케이팅

자연의 아름다움과 문화적 풍요로움이 만나죠. 포어아를베르크에서 경험할 수 있는 많은 여름 액티비티는 이를 기반으로 합니다. 자연을 사랑하는 사람, 문화 애호가, 모험을 좋아하는 스포츠맨과 여성 등 모두를 위한 무언가가 이곳에 있습니다.

하이킹과 등산

레저 사이클링과 산악 자전거

콘스탄스 호수에서 즐기는 수상 스포츠

골프

패러글라이딩 및 패러글라이딩

문화 행사

유적지 및 박물관 방문하기

브란트너탈: 보랄베르크의 가족 계곡은 인상적인 산과 호수, 고산 초원을 경험할 수 있는 곳입니다. 아이들과 함께 휴가를 보내거나 자연 속에서 평화와 휴식을 원하는 모든 분들에게 이상적인 장소입니다.

클라인발저탈: 지리적으로 포어아를베르크에 위치해 있지만 독일을 경유해야만 갈 수 있습니다. 이곳은 수많은 하이킹 코스가 있는 알프스 세계로 유명합니다.

클로스터탈: 고요한 계곡은 자연의 다양성이 인상적인 곳으로 오스트리아에서 가장 유명한 스키 리조트로 가는 관문입니다. 여름이 되면 이 계곡은 알프스 풍경을 가로지르는 수많은 루트가 있는 하이킹 천국으로 변모합니다.

그로스발저탈: 유네스코 생물권 보호구역에서는 수 세기 동안 사람들이 자연과 조화를 이루며 살아왔으며 자연 자원의 지속 가능한 이용은 당연한 일입니다. 유네스코 생물권 보호구역은 고산 초원, 숲, 계류가 특징입니다. 이곳에서는 전통과 자연 보호가 서로를 보완합니다.

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