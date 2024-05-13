Rodelen in Oostenrijk
Hoog omhoog, snel naar beneden - wat een plezier voor het hele gezin!
Mensen in Oostenrijk houden van de winter, gezellige gezinsuitstapjes, hartige snacks, sneeuw in elk geval - en natuurlijk veel plezier in de frisse lucht en in de bergen. Rodelen combineert dit alles onder één dak. Daarom zijn rodelbanen zo populair in Oostenrijk en goed ontwikkeld in de meeste Alpengebieden. Maar zelfs in Wenen zijn er rodelbanen op flinke heuvels, in parken of aan de rand van de stad.
Rodelen is een sportieve ervaring als je te voet bergopwaarts gaat. Het is een avontuurlijke ervaring als je bergafwaarts gaat op een natuurlijke rodelbaan of op een avontuurlijke nachtrodelbaan. Het is ook een gezinsvriendelijke ervaring als er een lift of rodeltaxi beschikbaar is. Hoe je ook bij de start komt: als je eenmaal boven bent, wacht je meestal een adembenemend panoramisch uitzicht op de omringende bergen.
En dan kunnen rodelaars natuurlijk hun bestemming kiezen, zodat ze een stop bij een berghut kunnen plannen voor kaasknoedelsoep en Kaiserschmarren pannenkoeken. De diverse rodelbanen in heel Oostenrijk zijn geschikt voor zowel gezinnen met kinderen als ervaren rodelaars. Dichter bij de typische Oostenrijkse winterervaring, met veel gelach en het gevoel van saamhorigheid, kun je bijna niet komen.
5 Top Rodelbanen in Oostenrijk
Rodelen in Karinthië
Nachtrodelen in Karinthië: Rodelen bij maanlicht
In de regio Nationaal Park Hohe Tauern in Karinthië liggen perfect geprepareerde rodelbanen te wachten. En vooral avontuurlijk: er zijn hier ook nachtrodelbanen.
Nassfeld-Pressegger See
Een ontspannen wandeling naar de start brengt je in de stemming voor het plezier dat je te wachten staat. Rodelverhuur is mogelijk bij het begin van de afdalingen.
Regio Katschberg Lieser-Maltatal
Rodelen hoort gewoon bij elke wintervakantie in de Karinthische regio Katschberg. Er zijn natuurlijke rodelbanen in het dal of op de berg op verschillende routes.
Rodelen in Oberösterreich
Trockentann Rodelbaan in Bad Goisern
Bad Goisern is al gastheer geweest van wereldkampioenschappen voor waaghalzen. De rodelbaan Trockentann is een van de hoogtepunten.
Natuurrodelbaan Zottensberg
Rodelen in de regio Pyhrn-Priel - winterpret die ook 's nachts mogelijk is, als je kiest voor de verlichte natuurrodelbaan Zott.
Rodelen in SalzburgerLand
Wildkogel-Arena
Wat een avontuur! Hier vind je de langste verlichte rodelbaan ter wereld: 14 kilometer lang, 1.300 meter hoogteverschil en verlicht tot 22.00 uur.
Werfenweng
Sportief bergop en snel bergaf - dat is het motto voor de natuurlijke rodelbaan met talloze haarspeldbochten. Als je het rustig aan wilt doen, boek dan een rodeltaxi.
Wagrain-Kleinarl
De natuurrodelbaan, gelegen op 1.758 meter boven zeeniveau en te voet bereikbaar, is de langste in de Salzburger Sportwelt. Je kunt rodelbanen huren bij de Kleinarler Hüt
Regio Zell am See-Kaprun
Overdag met het gezin of 's avonds op een romantische rodelbaan voor twee in het maanlicht: plezier is gegarandeerd op de verschillende rodelbanen.
Salzburger Saalachtal
In het Salzburger Saalachtal zijn er natuurlijke rodelbanen van bijna 10 kilometer lang en verhuurstations voor de juiste uitrusting.
Rodelen in Niederösterreich
Rodelbaan Semmering
3 kilometer lang, 's nachts verlicht en voorzien van fantastische kunstwerken, tunnels en magische lichteffecten. Dit maakt van de Semmering een echte toverberg.
Rodelen op de Annaberg
De natuurrodelbaan op de Tirolerkogel ligt ver weg van de drukte van het skigebied. Je kunt de top te voet bereiken in ongeveer 2 uur. De rit naar beneden is super!
Rodelen in Steiermark
Regio Schladming-Dachstein
Rodelen is - naast skiën - misschien wel de populairste sport in de regio. En wie overdag graag rodelen wil, kan dat ook 's nachts.
Rittisberg
Geniet 's nachts van de verlichte rodelbaan van 3,5 kilometer. De stoeltjeslift brengt je naar de top, waar je een rodel kunt huren en een drankje kunt drinken.
Rodelen in Tirol
Zillertal
In de zon of onder een sterrenhemel: Zillertal heeft 48 kilometer aan geprepareerde rodelbanen, waarvan 28 kilometer 's avonds verlicht is.
Stubaital
Het Stubaital heeft 12 rodelbanen die het natuurrodelkeurmerk hebben gekregen, waarvan sommige 's avonds verlicht zijn.
Tiroler Oberland
In Nauders ligt de langste rodelbaan van Tirol met een lengte van 8 kilometer. Een kabelbaan brengt je comfortabel naar de start op een hoogte van 2.200 meter.
Tips voor duurzaamheid
Kies voor duurzame skigebieden
Boek ecologisch gecertificeerde hotels
Breng je wintervakantie door op een biologische boerderij
Plan je treinreis
Gebruik duurzame mobiliteit in het skigebied
Huur skimateriaal (met eco-normen)
Blijf op de piste (in het belang van de natuur)!
Geniet van regionaal, seizoensgebonden en biologisch eten
Probeer Slow-Winter activiteiten
Rodelen in Vorarlberg
Biosfeer park Großes Walsertal
In Sonntag-Stein leidt de 4,8 kilometer lange rodelbaan vanaf het bergstation van de stoeltjeslift door verschillende Alpengebieden naar het bergstation van de gondellift
Laterns
Je moet 355 hoogtemeters overwinnen op de gevarieerde route van 4 kilometer. Je kunt de start gemakkelijk per trein of te voet bereiken.
Bregenzerwald
De natuurrodelbanen van het Bregenzerwald zijn overdag net zo leuk voor kinderen als 's avonds voor vriendengroepen die naar beneden suizen in het dal.