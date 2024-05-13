Rodelen in Oostenrijk

Te voet, met de lift of rodeltaxi: als je eenmaal boven bent, wachten je coole rodelbanen en berghutten. Inclusief het prachtige uitzicht tijdens het rodelen!

Mensen in Oostenrijk houden van de winter, gezellige gezinsuitstapjes, hartige snacks, sneeuw in elk geval - en natuurlijk veel plezier in de frisse lucht en in de bergen. Rodelen combineert dit alles onder één dak. Daarom zijn rodelbanen zo populair in Oostenrijk en goed ontwikkeld in de meeste Alpengebieden. Maar zelfs in Wenen zijn er rodelbanen op flinke heuvels, in parken of aan de rand van de stad.

Rodelen is een sportieve ervaring als je te voet bergopwaarts gaat. Het is een avontuurlijke ervaring als je bergafwaarts gaat op een natuurlijke rodelbaan of op een avontuurlijke nachtrodelbaan. Het is ook een gezinsvriendelijke ervaring als er een lift of rodeltaxi beschikbaar is. Hoe je ook bij de start komt: als je eenmaal boven bent, wacht je meestal een adembenemend panoramisch uitzicht op de omringende bergen.