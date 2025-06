De "Groene Prater"

Het "Groene Prater" is, na het Weense bos, Het grootste natuurparadijs van Wenen. Een recreatiegebied van 6 km², bijna twee keer zo groot als Central Park in New York!

De 4,5 km lange Prater Hauptallee ("Hoofdboulevard"), waar tijdens de keizertijd paardenraces werden gehouden, is omzoomd met 2.500 kastanjebomen - een ware attractie in de lente wanneer ze in volle bloei staan - en leidt rechtstreeks naar het Lusthaus, het voormalige keizerlijke jachtpaviljoen, nu een restaurant en café, is een populaire ontmoetingsplaats.

De uitgestrekte weiden en bossen zijn perfect voor buitenactiviteiten: joggen, fietsen, skaten of gewoon genieten van de natuur - alles is hier mogelijk. Overblijfselen van oude Donauarmen, zoals het Heustadlwassercreëren een idyllisch uiterwaardenlandschap, perfect voor een boottochtje of een ontspannen picknick.

Met meer dan 127.000 m² aan sportvelden, speeltuinen en de nostalgische Liliputbahn is de "Groene Prater" een levendig toevluchtsoord, dat een echt ontspannen kant van Wenen laat zien.