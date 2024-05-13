De Stephansdom is een gotisch meesterwerk - indrukwekkend en toch intiem. Een plek vol geschiedenis en kunst. En het ideale startpunt om de oude stad te verkennen.

Stap voor stap betoverd door de Stephansdom

Als je vanaf de Kärntner Straße het Stephansplatz oploopt, ontvouwt zich een magisch schouwspel. Midden in de bonte drukte van voorbijgangers, cafégangers en nieuwsgierige toeristen torent de imposante Stephansdom hoog boven alles uit. Hier ontmoet geschiedenis de moderne tijd: aan de ene kant de gotische pracht van de kathedraal, aan de andere kant de strakke glazen lijnen van het Haas-huis.

Een meesterwerk van generaties

De oorsprong van deze kathedraal gaat terug tot 1147, toen ze werd ingewijd als Romaanse kerk. Dit gebeurde onder leiding van de Babenbergse markgraaf Leopold IV en bisschop Reginmar van Passau. Maar door de eeuwen heen kreeg de kathedraal haar iconische gotische uitstraling, met als hoogtepunt de bouw van de zuidelijke toren. Deze indrukwekkende toren, 136,4 meter hoog, werd in 1359 gestart onder hertog Rudolf IV en waakt nog steeds over Wenen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep de Stephansdom zware schade op, maar in 1952 werd ze herbouwd en staat sindsdien symbool voor de veerkracht van Oostenrijk. Kijk je vanaf het bruisende Stephansplatz naar de enorme poort? Dan zie je meteen het oudste deel van de kathedraal, het westwerk, waarvan sommige delen teruggaan tot de 13e eeuw. Deze zijn later prachtig geïntegreerd in de gotische reconstructie van het schip.

Architectonische blikvangers

Met vier torens, waaronder de iconische zuidelijke toren, en de heidense torens aan de westkant, valt er genoeg te bewonderen. Maar het dak is misschien wel het meest opvallend: een kleurrijk mozaïek van tegels, versierd met het Weense stadswapen en de dubbelkoppige adelaar.

Meer dan een kathedraal

De Stephansdom is veel meer dan een religieus bouwwerk. Het is een ontmoetingsplaats voor cultuur, geschiedenis en het dagelijkse leven in Wenen. Geen wonder dat de "Steffl" een speciale plek heeft in de harten van de Weners en wordt gezien als hét symbool van de stad. Wanneer je hier staat, voel je de ziel van Wenen – een stad die trots haar verleden en toekomst omarmt.