Wenen in de zomer
Tussen culturele hoogtepunten, de Donau en groene oases in de zomer
Introduction
Wenen vertelt geschiedenis – en schrijft die tegelijk verder. Van het uitzicht over de Donau tot de indrukwekkende gevels langs de Ringstraße wordt zichtbaar hoe sterk kunst, architectuur en het stadsleven hier met elkaar verweven zijn. De stad is een podium – voor zowel geschiedenis als het heden. Cultuur maakt deel uit van het dagelijks leven.
Langs de Ringstraße volgen iconen zoals de Staatsopera, het Kunsthistorisches Museum en de Stephansdom elkaar op, maar het culturele leven stopt niet aan de deuren van musea. Het leeft verder tijdens openluchtconcerten, op markten zoals de Naschmarkt en in tijdelijke kunstruimtes.
Tegelijk zorgen parken, de Donau en de Prater midden in de stad voor ruimte om te bewegen, buiten actief te zijn en te ontspannen. Hier wordt gefietst, gezwommen en gepicknickt. Stedelijk leven en natuur lopen naadloos in elkaar over – een belangrijk onderdeel van de hoge levenskwaliteit.
Op culinair vlak loopt het aanbod van koffiehuizen tot de Naschmarkt, van creatieve gastronomie tot wijn en Heurigen aan de rand van de stad. Tussen genieten, architectuur en een eigentijdse scene blijft Wenen voortdurend in beweging – met respect voor tradities én nieuwsgierigheid naar het nu.
Het reuzenrad van Wenen is een van de oudste ter wereld en biedt een spectaculair uitzicht over de stad. Een iconisch symbool van Wenen en een hoogtepunt van het Prater.
Maak kennis met Wenen
Top hoogtepunten
Tours
Wenen: Stad van Muziek
In de stad van muziek is de Wiener Philharmoniker het culturele vlaggenschip van Wenen. Dirigenten uit de hele wereld beschouwen het als een eer om het nieuwjaarsconcert te leiden in de 'Gouden Zaal' van de Musikverein - een akoestisch meesterwerk. Het Weens Jongenskoor betovert ook wereldwijd publiek met hun zang.
Maar Wenen biedt meer dan alleen klassieke muziek: De jazzscene floreert in het Porgy & Bess club, terwijl elektronische beats langs het Donaukanaal pulseren.
Met Kerstmis, veranderen de kerken van Wenen hun grote zalen om in ruimtes vol magische klanken. Of het nu gaat om klassieke koren of feestelijke orgelmuziek, deze concerten vullen de stad met een spiegelende sfeer en brengen kerstmagie naar het hart van Wenen.
Top evenementen
Viennale Film Festival
De Viennale presenteert een selectie nieuwe films van over de hele wereld, waaronder nationale en internationale premières. Speciale aandacht gaat uit naar documentaire cinema, korte films en experimentele crossoverproducties.
Beroemde personen
De klank van Schubert in Wenen
Schuberts melodieën zijn een tijdloos eerbetoon aan zijn geboortestad, hoewel er altijd een vleugje droefheid in Schuberts muziek zit.
De Wiener Philharmoniker
De Wiener Philharmoniker - alleen hun naam al staat voor muziek. Overal waar dit gerenommeerde orkest optreedt, is het publiek diep ontroerd en enthousiast.
Wolfgang Amadeus Mozart: muziekgenie uit Salzburg
Een wandeling door het Wenen van Mozart - van Schloss Schönbrunn tot de begraafplaats St.
Beethoven
Beethoven koos Wenen als zijn nieuwe thuis en bracht het grootste deel van zijn leven in de stad door. Een muzikale reis terug in de tijd.
Johann Strauss
in 2025 zou de walskoning Johann Strauss II zijn 200e verjaardag vieren - een reden voor een feestje!
Unieke plekken om te verblijven
Groen Wenen
De bomen
De "stadstuinen van Wenen" verzorgen bijna 500.000 bomen, waaronder 95.000 straatbomen, 188.400 parkbomen en 200.000 bosbomen in gebieden zoals het Wiener Prater.
Stedelijke boerderijen
Wenen heeft ongeveer 800 boerderijen, die meer komkommers produceren dan de rest van Oostenrijk en een aanzienlijke bijdrage leveren aan de oogst van aubergines, peterselie, tomaten en paprika's.
Groene ruimtes
Velden, parken, wijngaarden en bossen bedekken bijna de helft van Wenen. De wijk Hietzing is het groenst, met 70% groene ruimte.
Duurzame mobiliteit
De 162 lijnen van het openbaar vervoer in Wenen bedienen jaarlijks meer dan 966 miljoen passagiers. 73% reist met het openbaar vervoer, 44% loopt, 13% fietst en 33% rijdt zelf.
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