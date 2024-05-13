Burgenland
Wintervakantie tussen natuur, wellness en kuuroorden

Van wellness in de thermen tot schaatsen of winterwandelingen langs de Neusiedler See: Burgenland is de oase van rust in Oostenrijk.

Wellness en Therme: Een wereld van welzijn

De genezende kracht van water, benut in thermale baden, heeft een lange traditie in Burgenland. In de vele kuuroorden kunnen wellnessliefhebbers het water van hun voorkeur kiezen: Zwavelrijk water, zoals dat in de Therme Allegria in Stegersbach, stimuleert het immuunsysteem, terwijl een zoutwaterbad, zoals dat van de Therme St. Martins een kalmerend en ontspannend effect heeft - een voordeel dat wetenschappelijk is bewezen.

Natuurlijk hebben koppels en solo-bezoekers die op zoek zijn naar rust en kalmte andere verwachtingen van een ontspannen winters kuuroordbezoek dan gezinnen of saunagangers. De thermen in Burgenland spelen in op deze verschillende behoeften met op maat gemaakte diensten en gevarieerde aanbiedingen. Of het nu gaat om gezondheid, fitness en sport of gewoon om ontspannen, verwennen en verwend worden, een bezoek aan een kuuroord in Burgenland doet je energie herleven in de weldadige warmte van het thermale water - ideaal na een lange winterwandeling of een sessie op de ijsbaan.

Informatie over Burgenland
Hoofdstad:Eisenstadt
Oppervlakte:42.91 km²
Bevolking:ca. 301.000 (vanaf 2024)
Nationale parken:1
Natuurparken:6
Thermale baden:6

Regio's

Noord-Burgenland

De mix van natuurschoon, culturele rijkdom en culinaire hoogstandjes maakt van Noord-Burgenland een afwisselende bestemming.

Noord-Burgenland

Midden-Burgenland-Rosalië

De uitlopers van de Alpen, de Blaufränkische wijngaarden, de natuurparken en de burchten en kastelen zijn kenmerkend voor deze regio.

Midden-Burgenland-Rosalië

Zuid-Burgenland

Recreatiezoekers en cultuurliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen aan de geneeskrachtige thermaalbronnen, de schilderachtige natuur en de levende traditie.

Zuid-Burgenland

Steden en plaatsen

Eisenstadt

De geboortestad van Haydn combineert hoofse elegantie met moderniteit. Het wordt omringd door wijngaarden en trekt bezoekers met historische bezienswaardigheden en evenementen.

Eisenstadt

Freistadt Rust

Rust heeft barokke en renaissance gevels die op de monumentenlijst staan en is de thuisbasis van de grootste ooievaarskolonie van het land.

Rust

Mörbisch

Of het nu in de binnenplaats steegjes, historische Streckhöfe binnenplaatsen of op het Festival am See - hier voelen gasten de Pannonische levensstijl op elke hoek.

Mörbisch

Güssing

Omringd door wijngaarden en een uitgedoofde vulkaan ligt het historische kasteel boven de stad en biedt het onverwachte inzichten en uitzichten.

Güssing

Forchtenstein

Forchtenstein ligt in het hart van het natuurpark Rosalia en betovert bezoekers met zijn kasteel, zeven langeafstandswandelpaden en diverse culinaire en culturele evenementen.

Forchtenstein

Bad Sauerbrunn

Het historische kuuroord trekt bezoekers met geneeskrachtige mineraalbronnen, ontspannende wandelingen in het Rosarium en een rijke geschiedenis van (wellness)cultuur.

Bad Sauerbrunn

Natuurlijk duurzaam

Hotel Landhofmühle in Zuid-Burgenland

Claudia Fartek omarmt duurzaamheid en regionalisme met overtuiging. De eigenaresse van Hotel Landhofmühle, gelegen in het natuurpark Raab in Burgenland, zet zich al 30 jaar in voor duurzame praktijken. Waarom? Omdat het voor haar altijd een verstandige en logische keuze is geweest. In de afgelopen jaren zijn duurzaamheid, regionalisme en consistentie steeds belangrijkere factoren geworden voor vakantiegangers. De familie Fartek heeft deze idealen echter altijd belichaamd als een natuurlijk verlengstuk van de locatie van hun hotel in het hart van het Natuurpark Raab in Burgenland.

Hun toewijding heeft zijn vruchten afgeworpen: Hotel Landhofmühle was het eerste "Naturidyll Hotel" in Burgenland, waardoor het als eerste het Oostenrijks ecolabel in de regio.

Naast de certificering van Naturidyll Hotels is Landhofmühle nu ook gecertificeerd met het keurmerk AMA GENUSS REGION, dat gecontroleerde kwaliteit en regionale herkomst garandeert.

Hotel Landhofmühlenaar de video

Top evenementen

Esterhazy Paleis adventsmarkt

13-12-2024 – 15-12-2024
Kasteel Esterhazy

Adventsmarkt Kasteel Forchtenstein

29-11-2024 – 1-12-2024
Kasteel Forchtenstein

Kellergassen adventsmarkt

6-12-2024 – 7-12-2024
Purchbach

Adventsmarkt Kasteel Lackenbach

6-12-2024 – 8-12-2024
Kasteel Lackenbach

Beroemde personen

Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)

Haydn werkte 30 jaar als kapelmeester voor de Esterházys en gaf met zijn werken vorm aan het Weense classicisme.

Haydn

De familie Esterházy

De Esterházys, een belangrijke adellijke familie, gaven vorm aan de regio met hun culturele mecenaat en prachtige kastelen.

De prinselijke familie Esterházy

Franz Liszt (1811 - 1886)

De componist en pianist, geboren in Raiding in Burgenland, was een oogverblindende figuur met een unieke carrière.

Van komeet tot rapsodie

Erwin Moser

Het Erwin Moser Museum in Gols eert de creatieve nalatenschap van de kinderboekenschrijver met een tentoonstelling.

Erwin Moser

Tip voor klimaatbescherming

Hoe kunnen we klimaatbescherming en wintervakantie combineren?

#1: Kies voor duurzame skigebieden

#2: Boek ecologisch gecertificeerde hotels

#3: Breng je wintervakantie door op een biologische boerderij

#4: Plan uw reis per trein

#5: Gebruik duurzame mobiliteit in het skigebied

#6: Huur skimateriaal (met eco-normen)

#7: In het belang van de natuur: Blijf op de piste!

#8: Geniet van regionaal, seizoensgebonden en biologisch eten

#9: Probeer langzame winteractiviteiten uit

Reis duurzaam
Wat Burgenland nog meer te bieden heeft

Dialect en streektaal

Dialect in Burgenland

In Burgenland wordt "Kuh" (koe) "Khui" - de lokale taal staat bekend als het Ui-dialect. Het zogenaamde "Hianzisch" maakt deel uit van de Centraal-Beierse dialectgroep en werd tijdens de Oostenrijks-Hongaarse monarchie veel gesproken, zelfs tot in Wenen. De inwoners van Burgenland spraken hetzelfde dialect als keizerin Elisabeth, waardoor communicatie in die tijd bijna moeiteloos verliep.

Tegenwoordig is het Burgenlandse dialect echter op zijn retour door de taalinvloeden uit Wenen en Neder-Oostenrijk.

FAQ

Burgenland werd op 4 oktober 1921 officieel een deel van Oostenrijk.

Tot 1918 maakte het gebied dat nu Burgenland is deel uit van de Hongaarse helft van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Nadat het rijk aan het einde van de Eerste Wereldoorlog ineenstortte, werd de status van de regio in 1919 opnieuw vastgelegd in het Verdrag van Saint-Germain, waarin werd bepaald dat het gebied, dat toen bekend stond als Duits West-Hongarije, bij de Republiek Oostenrijk moest worden gevoegd. De daadwerkelijke integratie van Burgenland in Oostenrijk werd echter uitgesteld tot 1921/22, toen het uiteindelijk een "zelfbesturende, gelijkwaardige federale staat" van de Republiek Oostenrijk werd.

De Neusiedler See - een van de grootste steppemeren in Europa. Het nationale park staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en heeft een unieke flora en fauna.

Cultuur: Burgenland is rijk aan geschiedenis en cultuur, met talloze kastelen en paleizen, en organiseert een breed scala aan culturele evenementen en festivals.
Dankzij het gematigde landklimaat is de regio perfect voor de wijnproductie en is het een van de toonaangevende wijngebieden van Oostenrijk.

De Burgenland Card biedt gratis diensten en kortingen op attracties tijdens je hele verblijf. De kaart is inbegrepen bij een verblijf in een Burgenland Card-partneraccommodatie.

Burgenland Card

Burgenland, bekend om zijn rijke geschiedenis en cultuur, is de thuisbasis van talrijke kastelen en paleizen verspreid over de regio. Hoewel het exacte aantal niet bekend is, wordt geschat dat er tussen de 100 en 120 kastelen en paleizen zijn. Deze historische locaties variëren van goed bewaard gebleven forten tot romantische ruïnes, die een verscheidenheid aan architectonische stijlen en historische tijdperken laten zien. Enkele van de meest opvallende voorbeelden zijn Burg Forchtenstein, Burg Bernstein, Friedensburg Schlaining, Burg Güssing en Burg Lockenhaus, die allemaal een belangrijke rol spelen in de regionale geschiedenis van Burgenland.

Burgenland stond vroeger bekend als "Duits West-Hongarije" toen het deel uitmaakte van het Koninkrijk Hongarije binnen het Oostenrijks-Hongaarse Rijk.

Ja, Burgenland heeft twee kleine skigebieden die ideaal zijn voor gezinnen en beginners: Skigebied Rettenbach en Skigebied Kukmirn / Zellenberg.

Er zijn in totaal 40 kuuroorden in Oostenrijk waar je kunt bubbelen, stromen en stomen.

Thermaal water bevat mineralen en sporenelementen in verschillende samenstellingen, die goed zijn voor de gezondheid - zoals zout, zwavel, calcium, magnesium, jodium en selenium. Het extra thermische effect bevordert de ontspanning van de spieren. De warmte verhoogt de bloedsomloop en helpt het lichaam tot rust te komen.

Een badinrichting kan alleen een "thermaalbad" worden genoemd als het een eigen bron heeft met grondwater met een temperatuur van meer dan 20°C.

Het wordt aanbevolen om niet langer dan 15 tot 20 minuten te baden. Volg altijd de richtlijnen van de spa over de aanbevolen badduur en effecten!

