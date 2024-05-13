Burgenland
Wintervakantie tussen natuur, wellness en kuuroorden
Wellness en Therme: Een wereld van welzijn
De genezende kracht van water, benut in thermale baden, heeft een lange traditie in Burgenland. In de vele kuuroorden kunnen wellnessliefhebbers het water van hun voorkeur kiezen: Zwavelrijk water, zoals dat in de Therme Allegria in Stegersbach, stimuleert het immuunsysteem, terwijl een zoutwaterbad, zoals dat van de Therme St. Martins een kalmerend en ontspannend effect heeft - een voordeel dat wetenschappelijk is bewezen.
Natuurlijk hebben koppels en solo-bezoekers die op zoek zijn naar rust en kalmte andere verwachtingen van een ontspannen winters kuuroordbezoek dan gezinnen of saunagangers. De thermen in Burgenland spelen in op deze verschillende behoeften met op maat gemaakte diensten en gevarieerde aanbiedingen. Of het nu gaat om gezondheid, fitness en sport of gewoon om ontspannen, verwennen en verwend worden, een bezoek aan een kuuroord in Burgenland doet je energie herleven in de weldadige warmte van het thermale water - ideaal na een lange winterwandeling of een sessie op de ijsbaan.
Maak kennis met Burgenland
Top hoogtepunten
Heilzame bronnen en zwemplezier
Regio's
Noord-Burgenland
De mix van natuurschoon, culturele rijkdom en culinaire hoogstandjes maakt van Noord-Burgenland een afwisselende bestemming.
Midden-Burgenland-Rosalië
De uitlopers van de Alpen, de Blaufränkische wijngaarden, de natuurparken en de burchten en kastelen zijn kenmerkend voor deze regio.
Steden en plaatsen
Eisenstadt
De geboortestad van Haydn combineert hoofse elegantie met moderniteit. Het wordt omringd door wijngaarden en trekt bezoekers met historische bezienswaardigheden en evenementen.
Freistadt Rust
Rust heeft barokke en renaissance gevels die op de monumentenlijst staan en is de thuisbasis van de grootste ooievaarskolonie van het land.
Mörbisch
Of het nu in de binnenplaats steegjes, historische Streckhöfe binnenplaatsen of op het Festival am See - hier voelen gasten de Pannonische levensstijl op elke hoek.
Güssing
Omringd door wijngaarden en een uitgedoofde vulkaan ligt het historische kasteel boven de stad en biedt het onverwachte inzichten en uitzichten.
Forchtenstein
Forchtenstein ligt in het hart van het natuurpark Rosalia en betovert bezoekers met zijn kasteel, zeven langeafstandswandelpaden en diverse culinaire en culturele evenementen.
Bad Sauerbrunn
Het historische kuuroord trekt bezoekers met geneeskrachtige mineraalbronnen, ontspannende wandelingen in het Rosarium en een rijke geschiedenis van (wellness)cultuur.
Natuurlijk duurzaam
Claudia Fartek omarmt duurzaamheid en regionalisme met overtuiging. De eigenaresse van Hotel Landhofmühle, gelegen in het natuurpark Raab in Burgenland, zet zich al 30 jaar in voor duurzame praktijken. Waarom? Omdat het voor haar altijd een verstandige en logische keuze is geweest. In de afgelopen jaren zijn duurzaamheid, regionalisme en consistentie steeds belangrijkere factoren geworden voor vakantiegangers. De familie Fartek heeft deze idealen echter altijd belichaamd als een natuurlijk verlengstuk van de locatie van hun hotel in het hart van het Natuurpark Raab in Burgenland.
Hun toewijding heeft zijn vruchten afgeworpen: Hotel Landhofmühle was het eerste "Naturidyll Hotel" in Burgenland, waardoor het als eerste het Oostenrijks ecolabel in de regio.
Naast de certificering van Naturidyll Hotels is Landhofmühle nu ook gecertificeerd met het keurmerk AMA GENUSS REGION, dat gecontroleerde kwaliteit en regionale herkomst garandeert.
Top evenementen
Beroemde personen
Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)
Haydn werkte 30 jaar als kapelmeester voor de Esterházys en gaf met zijn werken vorm aan het Weense classicisme.
De familie Esterházy
De Esterházys, een belangrijke adellijke familie, gaven vorm aan de regio met hun culturele mecenaat en prachtige kastelen.
Franz Liszt (1811 - 1886)
De componist en pianist, geboren in Raiding in Burgenland, was een oogverblindende figuur met een unieke carrière.
Recepten
Unieke plekken om te verblijven
Tip voor klimaatbescherming
#1: Kies voor duurzame skigebieden
#2: Boek ecologisch gecertificeerde hotels
#3: Breng je wintervakantie door op een biologische boerderij
#4: Plan uw reis per trein
#5: Gebruik duurzame mobiliteit in het skigebied
#6: Huur skimateriaal (met eco-normen)
#7: In het belang van de natuur: Blijf op de piste!
#8: Geniet van regionaal, seizoensgebonden en biologisch eten
#9: Probeer langzame winteractiviteiten uit
Dialect en streektaal
In Burgenland wordt "Kuh" (koe) "Khui" - de lokale taal staat bekend als het Ui-dialect. Het zogenaamde "Hianzisch" maakt deel uit van de Centraal-Beierse dialectgroep en werd tijdens de Oostenrijks-Hongaarse monarchie veel gesproken, zelfs tot in Wenen. De inwoners van Burgenland spraken hetzelfde dialect als keizerin Elisabeth, waardoor communicatie in die tijd bijna moeiteloos verliep.
Tegenwoordig is het Burgenlandse dialect echter op zijn retour door de taalinvloeden uit Wenen en Neder-Oostenrijk.