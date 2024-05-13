Tirol
Wintervakantie met actie, adrenaline en hoge snelheid
Het adembenemende Alpenlandschap van Tirol is de ultieme kers op de taart voor wintersportliefhebbers. Zin in snelheid en avontuur? Probeer de sneeuwparken of waag je op de pistes. Stel je voor: met de kracht van de wind snowkiten over een heuvel of een bevroren meer. Of suizen over de piste op een opblaasbare tube tijdens het snowtuben – zo leuk als het klinkt!
Deze unieke sneeuwervaringen delen met vrienden en familie maakt het nog specialer. En na afloop, of tussendoor, kun je heerlijk ontspannen in een knusse berghut, genieten van een snack en je voorbereiden op de volgende afdaling.
Maak kennis met Tirol
Top hoogtepunten
Regio's
Außerfern: De insider tip
Een echte insider tip onder Tiroolers: Ingebed in een imposant panorama biedt Außerfern alles wat een ontspannen en avontuurlijk hart begeert.
Innsbruck: Een allrounder
De regio bestaat uit de stad Innsbruck en 40 omliggende plaatsen. Het biedt alles, van stedelijke voorzieningen tot landelijke idylle.
Oost-Tirol: Hoog en hoger
De exclave Tirol strekt zich uit tussen de Hohe Tauern en de Lienz Dolomieten, waar een indrukwekkende 266 toppen van meer dan 3.000 meter hoog de hemel in steken.
Tiroler Oberland: Het originele Oostenrijk
Charmante oude dorpjes zoals Spiss, de hoogst gelegen nederzetting van Oostenrijk, wachten erop om ontdekt te worden - samen met kloven, prachtige hoge valleien en dennenbossen.
Steden en plaatsen
Ischgl
Een groot dorp dat internationale faam verwierf als traditionele wintersportbestemming. Hier is altijd wat te beleven!
Seefeld
Van loipe naar loipe: Het langlaufbolwerk van Tirol heeft ook een hoge concentratie vier- en vijfsterrenhotels.
Serfaus
Serfaus presenteert zich samen met Fiss en Ladis als een perfecte vakantieregio op het zonovergoten plateau, zowel in de winter als in de zomer.
Sölden
Dit bergdorp verrukt vakantiegangers met een overvloed aan sneeuw, majestueuze berguitzichten en veel pistes.
Schwaz
De parochiekerk in de stad is de grootste gotische hallenkerk van Tirol. Schwaz werd rond 1500 bekend door zijn zilver- en koperafzettingen.
Hall in Tirol
Indrukwekkende herenhuizen omringen het 700 jaar oude kasteel. De stad heeft een middeleeuwse charme met een van de best bewaarde historische centra van het land
Top evenementen
Oud en nieuw
Tijdens de jaarwisseling is er in Innsbruck altijd wat te beleven.
Kerstmarkten in Seefeld
De traditionele kerstmarkt in Seefeld belooft kerstsfeer.
Kerst in de bergen van Innsbruck
Zeven kerstmarkten, meer dan 200 kraampjes en een 17,5 meter hoge kristallen boom - kerstmagie in Innsbruck.
Hahnenkamm Race
Elk jaar vindt in de Kitzbüheler Alpen de meest legendarische skiwedstrijd ter wereld plaats, met de finish in Kitzbühel.
Vier Heuvelen Toernooi
Een van de meest prestigieuze schansspringwedstrijden vindt begin januari plaats voor een groot publiek.
Recepten
Kaspressknödel - Cheese Dumplings
Treat yourself with this hearty recipe of traditional Austrian "Kaspressknödel".
Unieke plekken om te verblijven
Informatie over klimaatbescherming
Het behoud van historische gebouwen is een geweldig initiatief voor klimaatbescherming in Oostenrijk. Hoe dat zit?
Historische gebouwen behouden bespaart hulpbronnen en voorkomt nieuwbouw in groene gebieden.
Versterkt de regionale identiteit en verrijkt het culturele aanbod.
Bij restauratie worden vaak lokale, natuurlijke materialen gebruikt, wat de authenticiteit behoudt.
Beschermt habitats van diverse dier- en plantensoorten.
Erfgoedbescherming is zo ook ecologisch de ideale aanpak.