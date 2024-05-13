Tirol
Wintervakantie met actie, adrenaline en hoge snelheid

Tirol is de perfecte omgeving voor avontuurlijke sporten als skiën, snowboarden en langlaufen. In één woord: onvergetelijk.

Het adembenemende Alpenlandschap van Tirol is de ultieme kers op de taart voor wintersportliefhebbers. Zin in snelheid en avontuur? Probeer de sneeuwparken of waag je op de pistes. Stel je voor: met de kracht van de wind snowkiten over een heuvel of een bevroren meer. Of suizen over de piste op een opblaasbare tube tijdens het snowtuben – zo leuk als het klinkt!

Deze unieke sneeuwervaringen delen met vrienden en familie maakt het nog specialer. En na afloop, of tussendoor, kun je heerlijk ontspannen in een knusse berghut, genieten van een snack en je voorbereiden op de volgende afdaling.

Informatie over Tirol
Hoofdstad: Innsbruck
Gebied: 12.648 km²
Bevolking:775.970 (vanaf 2024)
Percentage bos: 41,2 %
Hoogste berg:Großglockner (3.798 meter)
Skigebieden: 154
Gletsjer:5
Thermale baden:6

Evenementen in Tirol

Vind traditionele en moderne hoogtepunten in de Evenementenkalender.

Maak kennis met Tirol

Top hoogtepunten

Beleef de Swarovski Kristalwerelden

Skihutten 2.0: Modern en gezellig

Highline 179: Langste voetgangershangbrug ter wereld

Ijsklimmen: Voor avonturiers

Aqua Dome Längenfeld: Ontspan in de panoramische hemel

Bergweihnacht Innsbruck: Gezelligheid tijdens Kerstmis

Activiteiten in Tirol

Reisbestemmingen in Tirol

Regio's

Außerfern: De insider tip

Een echte insider tip onder Tiroolers: Ingebed in een imposant panorama biedt Außerfern alles wat een ontspannen en avontuurlijk hart begeert.

Außerfern

Innsbruck: Een allrounder

De regio bestaat uit de stad Innsbruck en 40 omliggende plaatsen. Het biedt alles, van stedelijke voorzieningen tot landelijke idylle.

Innsbruck

Oost-Tirol: Hoog en hoger

De exclave Tirol strekt zich uit tussen de Hohe Tauern en de Lienz Dolomieten, waar een indrukwekkende 266 toppen van meer dan 3.000 meter hoog de hemel in steken.

Oost-Tirol

Tiroler Oberland: Het originele Oostenrijk

Charmante oude dorpjes zoals Spiss, de hoogst gelegen nederzetting van Oostenrijk, wachten erop om ontdekt te worden - samen met kloven, prachtige hoge valleien en dennenbossen.

Tiroler Oberland

Tiroler Unterland: Historisch indrukwekkend

Het Unterland omvat de districten Kitzbühel, Kufstein en Schwaz en beslaat een groot deel van het onderste Inntal. Landschappelijk is het gewoon een droom.

Tiroler Unterland

Steden en plaatsen

Ischgl

Een groot dorp dat internationale faam verwierf als traditionele wintersportbestemming. Hier is altijd wat te beleven!

Ischgl

Seefeld

Van loipe naar loipe: Het langlaufbolwerk van Tirol heeft ook een hoge concentratie vier- en vijfsterrenhotels.

Seefeld

Serfaus

Serfaus presenteert zich samen met Fiss en Ladis als een perfecte vakantieregio op het zonovergoten plateau, zowel in de winter als in de zomer.

Serfaus

Sölden

Dit bergdorp verrukt vakantiegangers met een overvloed aan sneeuw, majestueuze berguitzichten en veel pistes.

Sölden

Schwaz

De parochiekerk in de stad is de grootste gotische hallenkerk van Tirol. Schwaz werd rond 1500 bekend door zijn zilver- en koperafzettingen.

Schwaz

Hall in Tirol

Indrukwekkende herenhuizen omringen het 700 jaar oude kasteel. De stad heeft een middeleeuwse charme met een van de best bewaarde historische centra van het land

Hall in Tirol

Imst

Het barokke centrum van het Inntal, met zijn herenhuizen en klooster, ligt aan de rand van de Lechtaler Alpen. De levendige culturele scene zal je niet teleurstellen.

Imst

Top evenementen

Oud en nieuw

31-12-2024 – 1-1-2025
Innsbruck

Tijdens de jaarwisseling is er in Innsbruck altijd wat te beleven.

Evenementen op oudejaarsavond

Kerstmarkten in Seefeld

19-11-2024 – 6-1-2025
Seefeld

De traditionele kerstmarkt in Seefeld belooft kerstsfeer.

Kerstmarkten in Seefeld

Kerst in de bergen van Innsbruck

15-11-2024 – 6-1-2025
Innsbruck

Zeven kerstmarkten, meer dan 200 kraampjes en een 17,5 meter hoge kristallen boom - kerstmagie in Innsbruck.

Innsbruck Kerstmis in de bergen

Hahnenkamm Race

20-1-2025 – 26-1-2025
Kitzbühel

Elk jaar vindt in de Kitzbüheler Alpen de meest legendarische skiwedstrijd ter wereld plaats, met de finish in Kitzbühel.

Hahnenkamm Race

Vier Heuvelen Toernooi

Een van de meest prestigieuze schansspringwedstrijden vindt begin januari plaats voor een groot publiek.

Vier Heuvelen Toernooi

Tirools carnaval

In de Tiroolse dorpen vecht de lente tegen de winter. De hoofdrollen worden gespeeld door prachtige handgesneden figuren en maskers.

Tirools carnaval

Recepten

Zillertaler Krapfen

Bring a little piece of the Zillertal Valley into your home.

Show recipe

Tirolean Dumplings

With this recipe, the dumplings taste and smell like the original from Tirol.

Show recipe

Kaspressknödel - Cheese Dumplings

Treat yourself with this hearty recipe of traditional Austrian "Kaspressknödel".

Show recipe

Pretzel Soup

It's not a soup actually, even if the name suggests it.

Show recipe

Unieke plekken om te verblijven

Hotel Waldklause

Cocoon Alpine Boutique Lodge

De Zhero

Bergresort Gradonna

Informatie over klimaatbescherming

Bescherming van erfgoed - een synoniem voor duurzaamheid

Het behoud van historische gebouwen is een geweldig initiatief voor klimaatbescherming in Oostenrijk. Hoe dat zit?

  • Historische gebouwen behouden bespaart hulpbronnen en voorkomt nieuwbouw in groene gebieden.

  • Versterkt de regionale identiteit en verrijkt het culturele aanbod.

  • Bij restauratie worden vaak lokale, natuurlijke materialen gebruikt, wat de authenticiteit behoudt.

  • Beschermt habitats van diverse dier- en plantensoorten.

  • Erfgoedbescherming is zo ook ecologisch de ideale aanpak.

FAQs

De winter in Tirol is op zijn mooist en biedt perfecte omstandigheden voor deze sporten:

Skiën en Snowboarden: Tirol is wereldberoemd om zijn skigebieden, met populaire plekken als Ischgl, Kitzbühel, en de Arlberg. Deze resorts hebben perfect geprepareerde pistes en funparks om te freeriden.

Langlaufen: De Achensee regio en Seefeld bieden kilometerslange, goed geprepareerde loipes, ideaal voor beginnende en gevorderde skiërs die trainen in pittoreske landschappen.

Rodelen: Een leuke sport voor het hele gezin, met prachtige natuurlijke rodelbanen in het Stubaital of in Sillian.

Sneeuwschoenwandelen: Met deze rustige activiteit kun je de winterlandschappen buiten de pistes verkennen. Plaatsen zoals Pertisau aan het Achenmeer en Scheffau zijn bijzonder geschikt voor sneeuwschoenwandelen.

Ja, gastenkaarten bieden korting of gratis toegang tot tal van excursiebestemmingen.

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk