Middenin de natuur Bos- en boomhutten

Een romantische nacht in een boomhut zorgt voor een onvergetelijke vakantie in Oostenrijk. Een diepe blik, een glas wijn en de voorpret van een weekend samen – het perfecte recept voor een bijzondere ervaring. Boomhutten bieden ook een geweldig avontuur voor het hele gezin. Klim de boomtoppen in en geniet van een pauze tussen de bladeren, met z’n tweeën of met het hele gezin, voor een uniek verblijf midden in de natuur.