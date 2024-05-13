Bijzondere accommodaties
Of je nu slaapt hoog in de boomtoppen, waar de natuur binnen handbereik is, of verblijft in een charmant chalet te midden van ongerepte landschappen, de berg- en merengebieden van Oostenrijk bieden de perfecte mix van avontuur en ontspanning. In deze unieke verblijven geniet je van zorgeloze momenten vol rust en inspiratie. Van rustieke berghutten tot eigenzinnige themakamers die de fantasie prikkelen, Oostenrijk heeft voor elke reiziger de ideale plek om het dagelijkse leven even helemaal achter je te laten.
Bos- en boomhutten
Een romantische nacht in een boomhut zorgt voor een onvergetelijke vakantie in Oostenrijk. Een diepe blik, een glas wijn en de voorpret van een weekend samen – het perfecte recept voor een bijzondere ervaring. Boomhutten bieden ook een geweldig avontuur voor het hele gezin. Klim de boomtoppen in en geniet van een pauze tussen de bladeren, met z’n tweeën of met het hele gezin, voor een uniek verblijf midden in de natuur.
Thema-accommodaties
Of je nu ontbijt naast dinosaurussen, de sterrenhemel bewondert vanuit een saunatipi, of samen ontspant in een wijnvat, deze thema-accommodaties, van Niederösterreich tot Tirol, bieden niet alleen een goede nachtrust maar ook een unieke belevenis.
Design chalets
Deze chalets bieden een luxe slaapervaring: gelegen aan sprankelende meren, in uitgestrekte bossen of met uitzicht op majestueuze bergketens, vind je comfortabele en unieke chalets in heel Oostenrijk. Een vakantie in een chalet betekent jezelf verwennen met rustieke charme.