Restaurants in Burgenland: De beste aanraders
Lekker eten in Burgenland: Verheven eenvoud, die het land, de wortels en de passie van de veelgeprezen chef-koks weerspiegelt. En een hint naar de toekomst.
De natuurlijke landschappen van Burgenland vertragen je tempo en openen je hart. Riet ruist en de zon reflecteert op het oppervlak van het Neusiedl meer. Kijk, een ooievaar! Aan het water of midden in de natuur, je bent dicht bij het hart van Burgenland. Het proeven van lokale en seizoensgebonden gerechten op deze bijzondere plekken is een unieke ervaring.
Je vindt hier betrouwbaar het "authentieke" Burgenland in de vele herbergen, waarvan sommige al generaties lang uitstekende huisgemaakte maaltijden serveren. Deze gerechten zijn traditioneel en modern, bij de tijd zonder te overdrijven. Oprecht en eerlijk, zoals men in Burgenland zelf ook is.
Toprestaurants in Burgenland
Compromisloos minimalistisch, vaak boven open vuur bereid en meesterlijk eenvoudig: Op Taubenkobel werkt Alain Weissgerber, chef-kok van het jaar 2024, met zeldzame en aardse lokale ingrediënten - van tuingroenten tot karper. Het Ratschen restaurant, gelegen in de wijngaarden van Zuid-Burgenland, betrekt ook lokale ingrediënten. Het staat bekend om traditionele gerechten tijdens de lunch en meer experimentele gerechten 's avonds, vergezeld van een uitstekende selectie wijnen.
Het restaurant "Zur Blauen Gans" biedt fantastische gevulde kip en veel vegetarische specialiteiten. Bij Csencsits in Zuid-Burgenland draait alles om de houtoven, met verfijnde interpretaties van gerechten als vuurgebakken brood en vissoep. Lokaal en seizoensgebonden zijn ook de belangrijkste thema's bij Ziegelwerk Gasthaus an der Leitha, waar een jong, zeer gemotiveerd team klassieke en internationale gerechten serveert, zoals tempura.
Restaurants in Burgenland met een bijzonder uitzicht
Gut Purbach is gevestigd in een historisch wijnbouwershuis met een tuin als uit een prentenboek, waar Max Stiegl met enthousiasme en een voorliefde voor regionale producten het motto "van kop tot staart" volgt. "Das Fritz serveert lokale specialiteiten van vis uit het meer tot wild uit de regio, met direct uitzicht op het meer en van vroeg tot laat. De Seejungfrau ligt ook direct aan het water en serveert de hele dag door regionale specialiteiten in een ongedwongen sfeer, terwijl Restaurant Libelle je uitzicht op het meer geeft met Aziatisch geïnspireerde creaties en Burgenlandse klassiekers. De "Möwe" - VILA VITA Pannonia - ligt aan het meer van het hotel. De tartaar van steppe rundvlees is een echte aanrader. Midden tussen de wijngaarden in Andau ligt het indrukwekkende Infinity restaurant. Naast een uitstekende selectie wijnen worden hier nationale klassiekers en nieuw geïnterpreteerde internationale gerechten geserveerd.
De beste herbergen in Burgenland
Jiddische kippenleverspread en vissoep met paprika: dit zijn de bekendste gerechten in het bijna legendarische Gasthaus Dankbarkeit. De regionaal en seizoens georiënteerde "Zum fröhlichen Arbeiter serveert wild, Oostenrijkse knoedels en andere klassiekers. "Im Hofgassl" in de wijnstad Rust, heeft naam gemaakt met huisgemaakte pasta, verse sorbets en een prachtige tuin! Experimentele wijnen en klassieke pubgerechten vind je bij Pauli's Stuben in Hotel Braunstein. Gasthaus Fuchs is een instituut in centraal Burgenland met heerlijke Blunzen (Oostenrijkse bloedworst). Het jonge team van Joseph - Café Restaurant Hotel geeft een moderne draai aan de huiselijke keuken en je dineert onder een enorme plataan. De Heimlichwirt richt zich op de "nuchtere keuken met goede ingrediënten van echte boeren": "Het moet goed smaken, voldoening geven en een goed gevoel geven."