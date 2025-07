Als je zin hebt in echt veel kilometers piste, dan zijn de Oostenrijkse skigebieden de perfecte plek voor jou.

De grootste skigebieden van Oostenrijk zijn een mooie verzameling wintersportgebieden die allemaal hun steentje bijdragen aan een fantastisch Alpenpanorama, pistekwaliteit, moderne kabelbanen en verzorgde skihutten.

Met 300 kilometer aan pistes voert de Vorarlbergse regio Arlberg de ranglijst van grootste skigebieden aan - en is ook een van de vijf grootste ter wereld. Wintersport op zijn best kun je hier verwachten. Ischgl in Tirol is daarentegen een genot met pistes die tot wel 11 kilometer lang zijn en die dankzij de hoogte van bijna 3.000 meter tot begin mei beschikbaar zijn. En dan stellen we je nog zeven skigebieden voor waar je alles kunt vinden wat je wintersporthart begeert: van brede pistes om lekker te carven tot supersteile afdalingen, van funpistes en crossparken tot officiële freeridegebieden.