Restaurants in Steiermark

Uitstekend eten in de toprestaurants en -herbergen in Steiermark: Beleef culinaire hoogstandjes van het hoogste niveau!

De overvloed aan lekkernijen uit de Steiermarkse velden, bossen en meren is om van te watertanden. De schatten van de regio worden op eindeloze manieren verfijnd, gecombineerd en opnieuw uitgevonden. Meesterkoks in gerenommeerde restaurants verrassen je met unieke creaties en vernieuwende smaken. Pure poëzie op je bord!

Steiermark, het "Groene Hart van Oostenrijk", staat bekend om zijn uitgestrekte bossen, indrukwekkende bergen en betoverende meren. Deze natuurlijke pracht past perfect bij het culinaire aanbod dat je vindt in gezellige herbergen en toprestaurants, vaak gelegen aan het water of verscholen in het weelderige groen.

Proef Steiermarkse klassiekers zoals knapperige Backhendl, bonensalade met pompoenpitolie en forel in polentakorst. Regionale specialiteiten worden hier met liefde en warmte geserveerd, vaak gecombineerd met een moderne twist – precies zoals je het van Steiermark mag verwachten.