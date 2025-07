Karinthië Therme Römerbad: ontspanning in alle kleuren

Ze worden beschouwd als de uitvinders van ontspanning, maar zelfs de oude Romeinen zouden versteld staan van deze wellnesswereld. Verlichte thermale baden in groen en paars, infusies in het "Forum Romanum" en het "Trajanus Laconicum" – alles ademt hier de sfeer van Romeinse badceremonies.

Therme Römerbad in Bad Kleinkirchheim, midden in de Karinthische Nockberge, is een van de mooiste alpine wellness-tempels van Europa. Met 13 luxe sauna's verspreid over drie verdiepingen en aromatische massages en lichaamsscrubs in de massage- en schoonheidsafdelingen, biedt het een ongeëvenaarde wellnesservaring.