Ontdek culinair Karinthië!
Langzaam genieten!
Slow food in plaats van fast food
Reizen door Karinthië, langs de zonnige zuidkant van de Alpen met zijn vele meren en dalen, kom je mensen tegen die zich hebben gerealiseerd dat voor echt genieten vooral één ding nodig is: tijd. Deze tijd is niet alleen nodig om van de lokale specialiteiten te genieten, maar ook voor de productie ervan. Een reis naar de Slow Food Travel regio, inclusief het Gailtal, Lesachtal, Gitschtal, en Weissensee, is daarom een reis naar traditioneel vakmanschap - en naar producenten die vol toewijding zijn.
Boeren, chef-koks en ambachtslieden werken samen en richten zich op duurzame en biologische methoden voor graanteelt, visteelt, alpenweidebeheer en kaasmakerij. Met veel zorg en passie creëren ze producten die vaak al eeuwenlang in de regio worden verbouwd. Ze bewaren niet alleen deze traditionele kennis, maar willen het proces ook delen met gasten. Of het nu gaat om het plooien van Karinthische Kasnudeln, het bakken van natuurlijk zuurdesembrood of het maken van boter op de alpenweiden, de ervaring is overweldigend. Chef-koks geven een moderne draai aan ogenschijnlijk vertrouwde ingrediënten en creëren creatieve gerechten die deze producten een nieuwe dimensie geven. Hun buitengewone interpretaties verrukken degenen die authenticiteit willen proeven.
Duurzame culinaire tips
Slow Food Events: meekijken over de schouder van professionals
Genießerhotel "Die Forelle" aan de Weissensee
Wilde vis uit de Weissensee is iets speciaals omdat er maar weinig van zijn. Het marineren van deze vis met de bekroonde chef-kok Hannes Müller is een belevenis.
Gasthof Grünwald in Dellach in het Gailtal
Zelfgemaakte Karinthische pasta met verschillende vullingen en de kunst van het "Nudlkrendel" (het sluiten van de pastazakken) leren van meesterkoks.
Bärenwirt in Hermagor
De bekroonde chef-kok Manuel Ressi onthult tips en trucs uit zijn creatieve groentekeuken. Vegetarische gerechten worden samen bereid en geproefd in een workshop.
Hotel Schloss Lerchenhof in Hermagor
Spekmeester en kasteelheer Hans Steinwender introduceert zijn gasten in de wereld van het echte Gailtal spek: Van veehouderij tot luchtdroging en proeven
Lissi's koele boerenijs in het Gailtal
IJs van boerderijmelk dat romig en koel smelt en fruitig of chocoladeachtig smaakt? Dat is Lissi's boerenijs.
Kasteel Lichtengraben in Bad St. Leonhard
Verken het landgoed met de kasteelheer: Vis roken, het kasteel bezoeken en afsluiten met gerookte vis warm uit de oven of kaasnoedels in het kasteel.
Boerderij Bischof in Würmlach
In de kleine almmakerij op de Bischofalm wordt de hele zomer door Gailtal-kaas en -boter gemaakt. Gasten kunnen van de boerenfamilie leren hoe boter wordt gemaakt.
UNESCO cultureel erfgoed
Het Lesachtal brood
De Lesachtal-broodbereiding is door UNESCO uitgeroepen tot immaterieel cultureel erfgoed; het graan voor het brood wordt nog steeds gemalen in oude molens. Wie wil het Lesachtal brood en "proeft" de ingrediënten bij elke hap, je gehemelte gaat op reis: Naar hoogtes tot 1.427 meter, waar het graan groeit en wordt geoogst in de pure natuur, en dan naar beneden naar Maria Luggau, waar de vijf watermolens op 1.179 meter staan, waar het graan wordt gemalen voor de bakkers in het dal. In hun ovens wordt het rijke, fruitige, waardevolle en bekroonde brood gemaakt.
Er zijn ook speciale Slow Food Travel ervaringen rondom Lesachtal brood:
Genieten van slow travel: 4 hotels in Karinthië
Slow Food Karinthië Gids
Het culinaire reismagazine laat het beste van de Karinthische Alpen-Adriatische keuken zien, die zich onderscheidt door de korte voedselketens en de hoogwaardige verwerking van de ingrediënten. Deze aanpak brengt een gevarieerd aanbod van steeds veranderende smaken op het bord. Met het Slow Food Magazine zet Karinthië maatstaven op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en herkomstgarantie en belichaamt het de oprechte toewijding van boeren, chef-koks en gastheren aan de principes van "goed, schoon en eerlijk" voedsel. Landbouw en toerisme gaan hand in hand om deze levendige gemeenschappen duurzaam te ontwikkelen en te behouden.