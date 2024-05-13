Beleef culinair Oberösterreich!
Geniet van authenticiteit!
Hou het echt!
Goede dingen kunnen alleen worden bereid met goede ingrediënten. Daarom zijn de boeren en creatieve koks uit Oberösterreich bijzondere waarde aan topkwaliteit en korte transportwegen. Oberösterreich is het land van bier, brood en vakmanschap. Het is typisch voor Opper-Oostenrijk om aan de stamtafel te proosten met een regionaal gebrouwen biertje, om samen een kruidenwandeling te maken en om gasten uit te nodigen om te genieten van Stanglfisch (vis op een stokje) aan de oever van het meer.
Van de granieten hooglanden van het Boheemse massief, aan de overkant van de Donau en het stedelijke gebied van Linz, naar de bergen en meren van het Salzkammergut naar de hoogalpiene landschappen - hier in de buurt zijn is een belofte die het ontdekken waard is.
Van de oudste zoutmijn ter wereld tot vliegvissen - de culinaire scene van Opper-Oostenrijk kun je proeven en beleven. En het beste deel? Je hebt hier geen filters nodig, noch voor vakantiefoto's, noch voor de keuken. Dat komt omdat de koks van Opper-Oostenrijk zich houden aan wat echt is. De regio en haar smaken zijn al zo veelzijdig dat er geen extra's nodig zijn.
Fijnproevers in Oberösterreich
Creatieve topkoks uit Oberösterreich
Topkok Philip Rachinger
In hotel-restaurant Mühltalhof in het Mühlviertel, gerund door de familie Rachinger-Eckl, genieten gasten van een uitstekende keuken en kamers met uitzicht op de rivier.
Topkok Lukas Nagl
In het Bootshaus restaurant aan het meer van Traun, geniet je van culinaire specialiteiten van topniveau met een prachtig uitzicht op de Traunstein berg en het Dachstein massief.
Topkok Clemens Grabmer
In de Waldschänke in Grieskirchen serveren Elisabeth en Clemens Grabmer klassieke gerechten met een moderne twist, met de beste lokale ingrediënten.
De fijnste smaken: van weide, bos en veld
Biologische kruiden
Magdalena Steinbauer nodigt je uit om haar wilde, geneeskrachtige en aromatische kruiden te ontdekken tijdens een wandeling of een verblijf op Mathiasnhof.
Fruit veranderen in vloeibaar goud
In de Gustergut in St. Florian, gerund door de broers en zussen Wurm, kunnen gasten de essentie van de natuur proeven in hun vruchtensappen, wijnen en sterke dranken.
Biologische groenten
Van veld tot bord: vers geoogste lente-uitjes op de biologische groenteboerderij Wild-Obermayr in Oberösterreich.
Culinaire ervaringen in Oberösterreich
Verwennerij in het Innviertel
Het kuuroord Therme Geinberg en het bekroonde restaurant Aquarium zijn precies wat je lichaam en smaakpapillen nodig hebben.
Echte genietmomenten in de Donauregio
Een regio met een belofte: van bekroond lekker eten tot ambachtelijke brouwsels en sterke dranken.
Ontdek het Mühlviertel
Ontdek de culinaire schatten van het Mühlviertel vanaf Linz via Waxenberg en Freistadt met deze 4-daagse fietstocht in eigen tempo.
Twee zeldzame lekkernijen uit het Salzkammergut
Verse vis uit de Traunsee
Eens per jaar serveren de restaurants rond de Traunsee Riedling - de echte 'Stanglfisch' die alleen in de Traunsee leeft.
Zoete specialiteiten uit Oberösterreich
Linzer Torte
Linzer Torte wordt beschouwd als de oudste taart ter wereld en is een echte Oostenrijkse klassieker.
Zaunerstollen uit Bad Ischl
De banketbakkerij Zauner in Bad Ischl, Salzkammergut, is een voormalige keizerlijke en koninklijke hofleverancier en hofbanketbakker.