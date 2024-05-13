Beleef culinair Oberösterreich!
Geniet van authenticiteit!

Creatieve koks verwerken hop, appels en groenten van regionale producenten tot verfijnde gerechten in de plaatselijke herbergen en gastronomische keukens.

Hou het echt!

Goede dingen kunnen alleen worden bereid met goede ingrediënten. Daarom zijn de boeren en creatieve koks uit Oberösterreich bijzondere waarde aan topkwaliteit en korte transportwegen. Oberösterreich is het land van bier, brood en vakmanschap. Het is typisch voor Opper-Oostenrijk om aan de stamtafel te proosten met een regionaal gebrouwen biertje, om samen een kruidenwandeling te maken en om gasten uit te nodigen om te genieten van Stanglfisch (vis op een stokje) aan de oever van het meer.

Van de granieten hooglanden van het Boheemse massief, aan de overkant van de Donau en het stedelijke gebied van Linz, naar de bergen en meren van het Salzkammergut naar de hoogalpiene landschappen - hier in de buurt zijn is een belofte die het ontdekken waard is.

Van de oudste zoutmijn ter wereld tot vliegvissen - de culinaire scene van Opper-Oostenrijk kun je proeven en beleven. En het beste deel? Je hebt hier geen filters nodig, noch voor vakantiefoto's, noch voor de keuken. Dat komt omdat de koks van Opper-Oostenrijk zich houden aan wat echt is. De regio en haar smaken zijn al zo veelzijdig dat er geen extra's nodig zijn.

Fijnproevers in Oberösterreich

Proef de smaken van Oberösterreich

10 opkomende topkoks

13 must-try herbergen in Oberösterreich

9 unieke culinaire hoogstandjes in Oberösterreich

11 bierbelevenissen in Oberösterreich

Creatieve topkoks uit Oberösterreich

Topkok Philip Rachinger

In hotel-restaurant Mühltalhof in het Mühlviertel, gerund door de familie Rachinger-Eckl, genieten gasten van een uitstekende keuken en kamers met uitzicht op de rivier.

Mühltalhof

Topkok Lukas Nagl

In het Bootshaus restaurant aan het meer van Traun, geniet je van culinaire specialiteiten van topniveau met een prachtig uitzicht op de Traunstein berg en het Dachstein massief.

Restaurant Bootshaus

Topkok Clemens Grabmer

In de Waldschänke in Grieskirchen serveren Elisabeth en Clemens Grabmer klassieke gerechten met een moderne twist, met de beste lokale ingrediënten.

Restaurant Waldschänke

Topkok Klemens Schraml

Restaurant Rau in Großraming ligt aan de rand van het Nationaal Park Kalkalpen, omgeven door natuur en wildernis, en serveert een uitzonderlijke, op de natuur gebaseerde keuken.

Restaurant Rau

De fijnste smaken: van weide, bos en veld

Biologische kruiden

Magdalena Steinbauer nodigt je uit om haar wilde, geneeskrachtige en aromatische kruiden te ontdekken tijdens een wandeling of een verblijf op Mathiasnhof.

Biokruidenboerderij Mathiasnhof

Fruit veranderen in vloeibaar goud

In de Gustergut in St. Florian, gerund door de broers en zussen Wurm, kunnen gasten de essentie van de natuur proeven in hun vruchtensappen, wijnen en sterke dranken.

Gustergut

Biologische groenten

Van veld tot bord: vers geoogste lente-uitjes op de biologische groenteboerderij Wild-Obermayr in Oberösterreich.

Bio-Gemüsehof Wild-Obermayr

Hop en mout

Bij brouwmeester Helmut Satzinger draait alles om echt vakmanschap. De architectuur en het ontwerp van de Braucommune maken van de brouwerij een geweldige plek voor ontmoetingen.

Freistädter Brauhaus

Culinaire ervaringen in Oberösterreich

Verwennerij in het Innviertel

Het kuuroord Therme Geinberg en het bekroonde restaurant Aquarium zijn precies wat je lichaam en smaakpapillen nodig hebben.

Therme Geinberg

Echte genietmomenten in de Donauregio

Een regio met een belofte: van bekroond lekker eten tot ambachtelijke brouwsels en sterke dranken.

Genieten in de Donauregio

Ontdek het Mühlviertel

Ontdek de culinaire schatten van het Mühlviertel vanaf Linz via Waxenberg en Freistadt met deze 4-daagse fietstocht in eigen tempo.

Bio-Entdeckertour

Genieten in de regio Dachstein-Salzkammergut

Geniet van lokale lekkernijen, verblijf in een 4-sterrenhotel en stel je eigen doos met regionale lekkernijen samen.

Genieten in het Dachstein-Salzkammergut

Twee zeldzame lekkernijen uit het Salzkammergut

Verse vis uit de Traunsee

Eens per jaar serveren de restaurants rond de Traunsee Riedling - de echte 'Stanglfisch' die alleen in de Traunsee leeft.

Restaurant Bootshaus

Proef brood vers uit een houtoven in de Mondsee

De Erlach molen langs de Zeller Ache in Mondsee is een van de oudste van Oostenrijk en is al 600 jaar in bedrijf.

Erlachmühle aan de Mondsee

Zoete specialiteiten uit Oberösterreich

Linzer Torte

Linzer Torte wordt beschouwd als de oudste taart ter wereld en is een echte Oostenrijkse klassieker.

Linzer Torte recept

Zaunerstollen uit Bad Ischl

De banketbakkerij Zauner in Bad Ischl, Salzkammergut, is een voormalige keizerlijke en koninklijke hofleverancier en hofbanketbakker.

Konditorei Zauner

"Schaumrollen uit Gmunden

In café-banketbakkerij Grellinger in Gmunden aan het Traunmeer zijn de verse roombroodjes favoriet bij de gasten.

Konditorei Grellinger

