Gustav Klimt
Zijn passie voor schilderkunst, vrouwen, en de Attersee
Introduction
Naast het vestigen van zijn "Gouden Periode" en de beroemde decoratief-ornamentele afbeeldingen van vrouwen van de Weense hogere middenklasse, ontdekte Klimt het landschap als een ander favoriet onderwerp van zijn schilderkunst.
Aan de Attersee in het Salzkammergut vond Gustav Klimt de rust en inspiratie die hij zocht in zijn werk. Indrukwekkende landschapsschilderijen, waarin zijn enthousiasme voor de bloemrijke kleurenpracht van de natuur duidelijk naar voren komt, ontstonden daar.
Ontdek Gustav Klimt's werk
Kunstenaar en persoonlijkheid
Gustav Klimt werd op 14 juli 1862 geboren in Baumgarten, nu een deel van het 14e district van Wenen. Hij werd een van de bekendste Oostenrijkse schilders en de leidende figuur van de Weense Art Nouveau (Jugendstil) beweging.
In 1897 verliet Klimt de vereniging Künstlerhaus en was medeoprichter en eerste voorzitter van de Wiener Secession. Dit was een gedurfde uitdaging aan de rigide controle van de staat over de kunsten.
Tot op de dag van vandaag wordt er gespeculeerd over zijn vele relaties met vrouwen uit de hogere kringen. In zijn latere jaren voelde Klimt zich vooral aangetrokken tot de sensuele kracht van de natuur. Hij schilderde serene, onbevolkte landschappen waar de tijd lijkt stil te staan - een aards paradijs dat baadt in de eeuwige zomer.
Klimts toegeeflijke levensstijl is ook legendarisch, vaak gekenmerkt door uitbundige avondmaaltijden. Hij overleed op 6 februari 1918 in Wenen.
Lover and admirer of women
"Met een verliefde vrouw kun je alles doen wat ze wil." Dit citaat van Gustav Klimt, Oostenrijks meest oogverblindende Art Nouveau-schilder, is net zo intrigerend als de man zelf.
Klimt had een onmiskenbaar vermogen om te boeien, of het nu was door zijn kunst, zijn unieke persoonlijkheid of zijn savoir-vivre. Hoe de schilder, gekleed in zijn iconische blauwe kiel, erin slaagde om zoveel vrouwen voor zich te winnen blijft een mysterie. Het is echter gemakkelijk voor te stellen dat de roos - de koningin der bloemen - niet alleen een rol speelde in zijn werken, maar ook in zijn romantische bezigheden. Als tijdloos symbool van liefde en passie was de allure van de roos zeker niet verloren gegaan voor de sensuele Klimt.
Klimt hield van vrouwen en vereerde ze ook. Hoewel hij nooit trouwde, kreeg hij zeven kinderen van verschillende vrouwen. Zijn gepassioneerde affaire met zijn muze Emilie Flöge is welbekend, net als zijn "affaires d'amour" met de 19-jarige Alma Schindler (later Mahler-Werfel) en modellen als Maria Učická en Marie "Mizzi" Zimmermann. Zijn levenslange relatie met de geëmancipeerde modeontwerpster Emilie Flöge was ongetwijfeld uniek - zij was in veel opzichten zijn "soulmate".
De muzen van de schilder
Emilie Flöge
Modeontwerper en levenspartner. Experts geloven dat Klimts beroemdste werk hem met zijn Emilie laat zien.
Amalie Zuckerkandl
Vrouw en vriendin van de dokter. Het portret van Klimts vriend bleef onvoltooid door de dood van de schilder in 1918.
Attersee: Een bron van inspiratie
Ontelbare tinten en harmonieuze tonen stralen uit miljarden bloesems, vermengd met geuren die variëren van zacht tot scherp, zoet tot pittig.
De villa's aan de Attersee, die een glorieus verleden hebben, getuigen nog steeds van deze pracht. Gustav Klimt bracht hier zijn zomers door. De voormalige Villa's Orléans en Ransonnet zijn nu de hotels Villa Weiss en Grafengut, terwijl de Villa Paulick rondleidingen biedt. De Villa Polese, een privéwoning, opent af en toe zijn deuren voor literaire lezingen en houdt zo het culturele erfgoed van de streek levend.
Gustav Klimt en Attersee
Klimt - Een man van plezier
Gustav Klimt had een passie voor lekker eten - en hij liet zich vaak overdadig verwennen. Volgens zijn collega-kunstenaars "at hij zijn stevige maaltijden met zichtbaar genoegen en had hij altijd twee tot drie porties van elk gerecht. Als hij bij vrienden thuis werd uitgenodigd, werden er altijd twee extra schotels speciaal voor Klimt klaargemaakt."
De kunstenaar ontbeet vaak in de Meierei Tivoli, vlakbij het Schlosspark Schönbrunn, waar hij koffie, Gugelhupf en slagroom dronk. Als avondeten had hij een voorliefde voor Girardi rosbief of kalfszwezerik à la Tegetthoff. Vandaag de dag kunnen bezoekers van de restaurants en cafés in Wenen nog steeds genieten van deze tijdloze klassiekers en ontdekken waarom Klimt, de levensgenieter, ze zo waardeerde.