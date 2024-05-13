De combinatie van een veelheid aan meren, bergen en wereldberoemde plaatsen zoals Hallstatt of Bad Ischl, die beide op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan.

Met meer dan 70 meren biedt de regio Salzkammergut een gevarieerd aanbod van waterjuweeltjes - van klein tot groot, van diep tot ondiep, en met tinten variërend van groenachtig tot turkoois blauw. Dit schilderachtige gebied, genesteld tussen het Dachsteinmassief, het Totes Gebirge en het Höllengebirge in de provincies Opper-Oostenrijk, Salzburg en Stiermarken, dankt zijn naam aan het zout dat hier al eeuwenlang wordt gewonnen.

Waar de keizer ontspande

In de 19e eeuw brachten keizer Frans Jozef I en keizerin Sisi hun zomers door in Bad Ischl om de hitte van de stad te ontvluchten in wat bekend stond als Sommerfrische. Vandaag de dag omarmen bezoekers deze traditie nog steeds en verkennen ze de acht regio's van het Salzkammergut: Attersee-Attergau, Ausseerland, Bad Ischl, Dachstein-Salzkammergut, Fuschlsee, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal en Wolfgangsee.