Salzkammergut
Tussen zeeën, bergen en verhalen
Introduction
Met meer dan 70 meren biedt de regio Salzkammergut een gevarieerd aanbod van waterjuweeltjes - van klein tot groot, van diep tot ondiep, en met tinten variërend van groenachtig tot turkoois blauw. Dit schilderachtige gebied, genesteld tussen het Dachsteinmassief, het Totes Gebirge en het Höllengebirge in de provincies Opper-Oostenrijk, Salzburg en Stiermarken, dankt zijn naam aan het zout dat hier al eeuwenlang wordt gewonnen.
Waar de keizer ontspande
In de 19e eeuw brachten keizer Frans Jozef I en keizerin Sisi hun zomers door in Bad Ischl om de hitte van de stad te ontvluchten in wat bekend stond als Sommerfrische. Vandaag de dag omarmen bezoekers deze traditie nog steeds en verkennen ze de acht regio's van het Salzkammergut: Attersee-Attergau, Ausseerland, Bad Ischl, Dachstein-Salzkammergut, Fuschlsee, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal en Wolfgangsee.
De SalzkammergutCard is verkrijgbaar in de zomer en winter met 25% korting op populaire attracties, bezienswaardigheden en diverse activiteiten.
Maak kennis met het Salzkammergut
Top hoogtepunten
Activiteiten in het Salzkammergut
Unieke plekken om te verblijven
UNESCO werelderfgoed
Of het nu gaat om ambachtelijke tradities, feesten of kennis over de natuur – immaterieel cultureel erfgoed leeft van mensen die het vormgeven en doorgeven. In het Salzkammergut zijn inmiddels 14 van zulke tradities erkend, van de Goiserer Perchtenlauf tot de oude vlotvaart en Liebstattsonntag in Gmunden. Ze laten zien hoe nauw cultuur en het dagelijks leven hier met elkaar verweven zijn en hoe kennis van generatie op generatie wordt doorgegeven. Zo blijft wat een gemeenschap vormt levendig en opent het nieuwe perspectieven op verleden en heden.