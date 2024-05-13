Rond 1900 was Wenen een bruisend centrum van artistieke vernieuwing. Josef Hoffmann was een van de belangrijkste vernieuwers op het gebied van architectuur en design.

Josef Hoffmann was een visionaire architect en ontwerper die een sleutelrol speelde in het ontwikkelen van het idee van het Gesamtkunstwerk – een totaalervaring waarin architectuur, design, muziek en ambacht samensmelten tot één harmonieus geheel. Elk detail werd ontworpen in het grotere kader.

Hoffmann wilde kunst integreren in elk aspect van het leven. Als medeoprichter van de Wiener Werkstätte bracht hij deze visie tot leven, met ontwerpen die niet alleen functioneel waren, maar ook esthetisch verfijnd.

Zijn werk omvat architectuur, tuinontwerp, mode, servies en bestek – en laat zien hoe toegewijd hij was aan perfectie in elk detail. Als leermeester inspireerde hij generaties en legde hij de basis voor het moderne design in Oostenrijk.