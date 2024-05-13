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Josef Hoffmann
Architect en ontwerper van de jugendstil en medeoprichter van de Wiener Werkstätte

Rond 1900 was Wenen een bruisend centrum van artistieke vernieuwing. Josef Hoffmann was een van de belangrijkste vernieuwers op het gebied van architectuur en design.

Josef Hoffmann was een visionaire architect en ontwerper die een sleutelrol speelde in het ontwikkelen van het idee van het Gesamtkunstwerk – een totaalervaring waarin architectuur, design, muziek en ambacht samensmelten tot één harmonieus geheel. Elk detail werd ontworpen in het grotere kader.

Hoffmann wilde kunst integreren in elk aspect van het leven. Als medeoprichter van de Wiener Werkstätte bracht hij deze visie tot leven, met ontwerpen die niet alleen functioneel waren, maar ook esthetisch verfijnd.

Zijn werk omvat architectuur, tuinontwerp, mode, servies en bestek – en laat zien hoe toegewijd hij was aan perfectie in elk detail. Als leermeester inspireerde hij generaties en legde hij de basis voor het moderne design in Oostenrijk.

Josef Hoffmann
Geboren:15 december 1870 in Příbor (voorheen Oostenrijk-Hongarije)
Overleden:7 me, 1956 in Wenen
Beroep:Architect en ontwerper
Medeoprichter:Wiener Werkstätte
Stijlen:Art Nouveau, Weens modernisme, vroeg modernisme

Josef Hoffmanns Gesamtkunstwerke

Josef Hoffmann

Visionair van het Gesamtkunstwerk

Josef Hoffmann werd geboren in 1870 in Příbor, Moravië (nu Tsjechië), midden in de industriële revolutie – een tijd vol maatschappelijke contrasten: woningnood, kinderarbeid, armoede en milieuvervuiling.

Toen Hoffmann in 1892 begon met zijn architectuuropleiding aan de Academie voor Schone Kunsten in Wenen, raakte hij diep onder de indruk van de Engelse en Schotse Arts & Crafts-beweging. Deze stroming wilde kunst toegankelijk maken voor het dagelijks leven.

Mooie, functionele voorwerpen moesten het leven aangenamer maken voor een breder publiek. Hoffmann en zijn gelijkgestemden geloofden zelfs dat kunst een genezende werking op de menselijke ziel kon hebben.

Josef Hoffmann
Ontwerpen zonder grenzen

De estheet die ruimtes droeg als kleding

Josef Hoffmann volgde les bij de invloedrijke architect Otto Wagner en deelde diens visie: architectuur hield niet op bij het ontwerpen van gebouwen. Een architect moest álles kunnen vormgeven – tot in de kleinste details.

Hoffmann bleef deze overtuiging zijn hele leven trouw. Geen opdracht was te groot, geen voorwerp te onbelangrijk. Tot zijn meesterwerken behoren het Sanatorium Westend in Purkersdorf bij Wenen en het Brusselse Palais Stoclet (UNESCO Werelderfgoed) – met tot in de puntjes verzorgde interieurs en tuinen, allemaal door hem ontworpen.

Zelfs de kleding van de gastvrouw vond hij belangrijk. Toen hij bij de opening van het Brusselse paleis vond dat haar jurk niet bij het interieur paste, besloot hij zich voortaan ook met mode te bemoeien. Alles moest perfect zijn – een waar Gesamtkunstwerk.

Design, ambacht en innovatie

De Wiener Werkstätte

Om kunstzinnige gebruiksvoorwerpen te ontwerpen en te verkopen, was structuur nodig. In 1897 richtten kunstenaars als Gustav Klimt, Koloman Moser, Joseph Maria Olbrich, Carl Moll en Josef Hoffmann de Wiener Secession op – een alternatief voor de gevestigde kunstwereld.

Zes jaar later gingen Hoffmann en Moser nog een stap verder. Met financiële steun van industrieel Fritz Waerndorfer richtten ze in 1903 de Wiener Werkstätte op. Het logo, “WW”, stond voor kwaliteit, eenvoud en elegante vormgeving in het dagelijks leven.

Hoffmann was hiermee eigenlijk een voorloper van modern bedrijfsdesign. Hij ontwierp honderden functionele én decoratieve objecten – waarvan veel nog steeds worden geproduceerd door merken als Augarten Porselein, J. & L. Lobmeyr en Backhausen.

Bijna dertig jaar lang – van 1903 tot 1932 – was deze coöperatie van kunstenaars en ambachtslieden uniek in Europa.

Archief van de Wiener Werkstätte

In de voetsporen van Josef Hoffmann in Wenen

MAK – Museum voor Toegepaste Kunst

Sanatorium Westend in Purkersdorf

Leopold Museum

Oberes Belvedere

Porseleinfabriek Augarten Wenen

Boutique Hotel Altstadt Vienna

Hoffmann-dagtour in Wenen

Etappe 1: MAK – Museum voor Toegepaste Kunst

Stubenring 5, 1010 Wenen

  • Originele meubels uit het Sanatorium Purkersdorf

  • Zilverwerk en metaalontwerpen voor de Wiener Werkstätte

  • Bouwtekeningen, behang en textielontwerpen

  • Design Lab: context van Europese designstromingen

MAK

Etappe 2: Leopold Museum

MuseumsQuartier, 1070 Wenen
Hier komt het Weense modernisme tot leven met een focus op de Wiener Werkstätte en Hoffmanns designprincipes:

  • Meubelontwerpen

  • Simulaties van interieurs

  • Connecties met Klimt & Schiele

  • Contrast met Loos & Co.

Leopold Museum

Etappe 3: Villa Primavesi (buitenkant)

Gloriettegasse 14–16, 1130 Wenen
Een statige villa gebouwd tussen 1913 en 1915. De originele jugendstil-tuin is tot op vandaag bewaard en geldt als een van de belangrijkste tuinen van Oostenrijk.

Villa Primavesi

Etappe 4: Kunstenaarskolonie Hohe Warte (buitenkant)

Hohe Warte 29 en omgeving, 1190 Wenen
Wandeling door het villacomplex waar Hoffmann en zijn collega’s zoals Koloman Moser hun woon- en werkruimtes creëerden.

Kunstenaarskolonie Hohe Warte
Duurzaamheid in traditie

Ambacht en traditie

De kunstenaars van de Wiener Werkstätte verenigden traditioneel vakmanschap met moderne vormgeving – een bewuste keuze tegen de opkomst van massaproductie. Die gedachte is vandaag relevanter dan ooit, nu duurzaamheid en handgemaakt design steeds belangrijker worden.

In Oostenrijk is het behoud van tradities sterk verbonden met duurzaamheid. Gebruiken zoals de Almabtrieb (vee naar het dal), culturele feesten en regionaal vakmanschap tonen respect voor natuur en middelen.

Immaterieel cultureel erfgoed eert rituelen, tradities en ambachten die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Voor bezoekers is het ervaren van deze tradities een kennismaking met de Oostenrijkse cultuur én een versterking van de lokale identiteit.

FAQs

Josef Hoffmann (1870-1956) was een pionier van het modernisme en medeoprichter van de Wiener Werkstätte.

Als architect, ontwerper en schepper gaf hij in belangrijke mate vorm aan de stijl van de Wiener Moderne. Architectuur, meubels, textiel, alledaagse voorwerpen - Hoffmann beschouwde ze als een totaal kunstwerk, een "Gesamtkunstwerk": functioneel, helder, precies in vakmanschap en toch sensueel. Zijn gebouwen, zoals het Sanatorium Purkersdorf en Villa Primavesi in Wenen, vertegenwoordigen een nieuwe visuele taal: geometrisch, minimalistisch, elegant.

In 1903 richtte hij samen met Koloman Moser de Wiener Werkstätte op, een visionair collectief dat kunst in het dagelijks leven bracht, van meubels tot glas en textiel.

Hoffmann doceerde aan de School voor Toegepaste Kunsten in Wenen en beïnvloedde generaties. Hij combineerde design met filosofie, richtte zich op materiaalbewustzijn en kwaliteit en legde de basis voor een moderne levensstijl tot ver buiten Oostenrijk.

Josef Hoffmann werd geboren op 15 december 1870 in Příbor (toen Oostenrijk-Hongarije, nu Tsjechië) en overleed op 7 mei 1956 in Wenen.

Hij leefde 85 jaar en drukte een diepe stempel op de design- en architectuurgeschiedenis van meer dan een halve eeuw - van de Wiener Secession en de Wiener Werkstätte tot het naoorlogse modernisme.

Zijn leven omvatte de bloei en beroering van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk, twee wereldoorlogen en de overgang naar een nieuw tijdperk van bouwen en denken.

Josef Hoffmann ligt begraven in een eregraf op de centrale begraafplaats van Wenen.

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