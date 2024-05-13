UNESCO-werelderfgoed in Oostenrijk
Historische steden en architectuur: culturele prestaties van de mensheid
Culturele landschappen en natuurlijke schoonheden: samenspel van mens en natuur
Technische en prehistorische innovaties: getuigenis van menselijke creativiteit
Historische grenzen en verdedigingslinies: militaire kennis uit vervlogen tijden
Historisch centrum van de stad Salzburg
Salzburg dankt zijn roem aan een mix van architectonische, artistieke en natuurlijke invloeden: De unieke stedelijke charme van de stad, de gelukkige geboorte van Wolfgang Amadeus Mozart hier in 1756 en de adembenemende schoonheid van de omgeving.
Eeuwen van internationale handel in zout, vaak het "witte goud" genoemd, bracht Salzburg rijkdom en welvaart. De inkomsten uit deze handel stelden de prins-archbisschoppen in staat om een prachtige barokke stad te creëren.
De oude binnenstad van Salzburg werd in 1996 uitgeroepen tot werelderfgoed. De stad Salzburg was belangrijk voor de uitwisseling tussen de Duitse en Italiaanse cultuur en is een voorbeeld van een kerkelijke stadstaat met een indrukwekkende architectuur. Mozart heeft de reputatie van Salzburg als kunststad gevestigd.
Impressies van Salzburg & SalzburgerLand
Historisch centrum van Wenen
Het historische centrum van Wenen behoort tot de mooiste stadsmonumenten van Europa. Drie tijdperken bepalen de vroegere residentie van de Habsburgse keizers: De middeleeuwen, met de gotische Stephansdom; de barokperiode, met als voorbeeld het Hofburgpaleis; en het laat 19e-eeuwse Ringstrasse-tijdperk, met grootse bouwwerken als de Staatsopera en het Kunsthistorisches Museum.
De vele kerken, paleizen en parken in het stadscentrum geven het een keizerlijke flair. Het historische hart van Wenen is ook diep verweven met eeuwen van muzikale traditie en collecties van wereldklasse, evenals de geneugten van de Weense keuken, traditionele koffiehuizen en nostalgisch winkelen bij voormalige keizerlijke leveranciers.
Het historische centrum van Wenen werd in 2001 uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Het 1e district, paleis Belvedere en paleis Schwarzenberg maken er deel van uit en omvatten ongeveer 1600 historische objecten. De muziekstad bewaart belangrijke culturele fasen van de Middeleeuwen tot de Gründerzeit.
Indrukken van Wenen
Historisch centrum van de stad Graz en Schloss Eggenberg
Samen met het Eggenberg Paleis vormt het historische centrum van Graz een uniek ensemble dat de banden van de stad met aristocratische dynastieën weerspiegelt, met name de Habsburgers en de Eggenberg familie.
De goed bewaard gebleven oude stad, genesteld tussen Schlossberg en de rivier de Mur, is rijk aan gotische kerken, renaissance binnenplaatsen en barokke gebouwen, die de grandeur van de barokke Eggenberg residentie aanvullen. Graz heeft lang gediend als een cultureel kruispunt tussen de Balkan, de Alpen en het Middellandse Zeegebied. Opgericht in de 10e eeuw, werd het de favoriete residentie van keizer Frederik III onder de Habsburgers. Het na 1625 gebouwde Eggenberg Paleis wordt omringd door een uitgestrekt park, dat in de 19e eeuw werd omgetoverd tot een landschapstuin.
Het historische centrum van Graz werd in 1999 opgenomen in de UNESCO Werelderfgoedlijst en het Eggenberg Paleis werd in 2010 toegevoegd. De kernzone omvat het stadscentrum, de Schlossberg en het paleispark. Belangrijke architecten en kunstenaars creëerden hier gebouwen in verschillende stijlen, die het verhaal van de stad en het kasteel vertellen.
Indrukken van Graz en Steiermark
Grote kuursteden van Europa: Baden bij Wenen
Baden bij Wenen werd gesticht rond zijn kostbare natuurlijke geneeskrachtige bronnen en ontwikkelde een kenmerkende architectuur die ook vandaag nog het historische karakter van de stad bepaalt. Het landschap van het Weense Woud en de kuurparken dragen bij aan deze schilderachtige omgeving.
Baden is lange tijd een plaats geweest van ontspannen levensstijl en moderniteit, waar keizer Frans Jozef I in de zomer rust vond en grote kunstenaars inspiratie opdeden. Ludwig van Beethoven, bijvoorbeeld, genoot van de therapeutische voordelen van het kuuroord en componeerde zijn Ode aan de Vreugde hier. Baden is erkend als een van de belangrijkste kuuroorden van Europa en is uitgeroepen tot transnationaal werelderfgoed onder de vermelding "Great Spa Towns of Europe".
De Great Spa Towns of Europe werden in 2021 erkend als Werelderfgoed. De thermale bronnen werden al in de Romeinse tijd genoemd. De kernzone omvat de oude stad, de historische thermen, het Kurhaus, de kuurtuinen, hotelcomplexen en de villagordel tot aan het Helenental.
Impressies van Baden en Niederösterreich
Cultuurlandschap Hallstatt-Dachstein in het Salzkammergut
De steden Hallstatt, Gosau, Obertraun en Bad Goisern liggen aan de voet van de Dachstein in het hart van de opvallende regio Salzkammergut.
Dit historische cultuurlandschap herbergt meer dan 3500 jaar geschiedenis, waarbij de zoutwinning in het gebied teruggaat tot de Midden Bronstijd en de basis vormt van de welvaart. De architectuur, die zich onderscheidt door karakteristieke houten versieringen, geeft vorm aan het landschap, terwijl lokale gebruiken actief in stand worden gehouden en van stad tot stad sterk verschillen.
De regio - van het Hallstattmeer tot het Dachsteinmassief - werd in 1997 uitgeroepen tot werelderfgoed. De archeologisch goed gedocumenteerde culturele bloei vanaf ongeveer 800 v. Chr. gaf zijn naam aan een hele periode uit de ijzertijd: de Hallstatt-periode.
Indrukken van Hallstatt & Salzkammergut
Cultuurlandschap Wachau
Het is misschien maar een klein stukje van de Donau - 36 kilometer van de in totaal 2800 kilometer - maar de Wachau heeft een immense betekenis. Dit historische cultuurlandschap is uitzonderlijk waardevol vanwege de rijke natuurlijke diversiteit, culturele bezienswaardigheden, wijnbouw en charmante dorpjes.
In de Wachau gaan natuurlijke landschappen zoals de kronkelende Donauvallei, alluviale bossen en ruige rotsformaties harmonieus samen met door de mens gemaakte elementen: Van terrasvormige wijngaarden en traditionele dorpen tot opvallende landschappen, abdijen, kastelen en oude ruïnes.
Van de abdij van Melk tot het kasteel van Schönbühel en de ruïnes van Aggstein strekt het landschap zich uit tot aan de abdij van Göttweig Abdij Göttweig, met een reeks gebouwen die al van verre zichtbaar zijn.
Impressies van de Wachau & Niederösterreich
Cultuurlandschap Fertő-Neusiedler See
De Hongaarse Puszta en de Oostenrijkse rietkraag komen samen bij het grootste steppemeer van Midden-Europa. Deze grensoverschrijdende regio strekt zich uit van de Pannonische vlakte over het Neusiedler meer en zijn uitgestrekte rietkraag tot pittoreske dorpjes.
Hier vind je prachtige wijngaarden en uitgestrekte weiden met grazend grijs vee en witte ezels. Archeologische vindplaatsen, kalksteengroeven, oude heiligdommen, uitgestrekte boerderijen en kastelen weerspiegelen de indrukwekkende bewoningsgeschiedenis van het gebied.
Het werelderfgoed omvat het Neusiedler meer met zijn rietkraag, het biosfeerreservaat Neusiedler See-Seewinkel en 20 gemeenten in Oostenrijk en 10 in Hongarije. Het Neusiedler meer is altijd een smeltkroes van culturen geweest, gekenmerkt door een eeuwenoude traditie van culturele uitwisseling en agrarisch gebruik.
Impressies van de Neusiedler See & Burgenland
Beukenbossen die op de Werelderfgoedlijst staan
Van de beukenbossen die ooit Europa bedekten en het landschap vorm gaven na de laatste ijstijd, zijn nog maar weinig resten over. Meer dan 5.000 hectare oude beukenbossen in het Nationaal Park Kalkalpen in Oberösterreich zijn daarom opgenomen op de UNESCO Werelderfgoedlijst, samen met vergelijkbare natuurgebieden in 10 andere Europese landen, onder de titel "Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe"
Het Nationaal Park Kalkalpen is de belichaming van een boswildernis. Het strekt zich uit over de bergketens van het Reichraminger Hintergebergte en het Sengsengebergte. Met een oppervlakte van 209 vierkante kilometer is het het grootste nationale bospark van Oostenrijk, waarvan driekwart wildernis is.
Indrukken van het Nationaal Park Kalkalpen
De Semmeringbahn
De mooiste route van Wenen naar Zuid-Oostenrijk loopt via de Semmeringbahn naar de regio Semmering, de "toverberg". In 1841 gaf de toenmalige staatsminister Kübeck opdracht voor de aanleg van een spoorlijn naar Triëst.
Onder leiding van civiel ingenieur Carl Ritter von Ghega, oorspronkelijk uit Venetië, werd de spoorlijn vanaf 1848 over de bijna 1.000 meter hoge pas aangelegd (het hoogste punt dat destijds per spoor bereikbaar was). Dit technische hoogstandje werd in slechts zes jaar voltooid en markeerde een triomf in zowel ontwerp als constructie.
De route werd toen al gezien als een harmonieuze combinatie van techniek en natuur en is nog steeds kenmerkend voor het unieke cultuurlandschap. Tot op de dag van vandaag is de regio Semmering-Rax-Schneeberg een van de klassieke vakantiebestemmingen van Europa.
Indrukken van Semmering & Niederösterreich
Paleis en park Schönbrunn
Een rondleiding door de hofkamers van het kasteel biedt een kijkje in het leven van vroegere heersers. De Gloriette biedt een werkelijk majestueus uitzicht over het kasteelterrein en over Wenen. Een hoogtepunt in het paleispark is het Palmenhuis, met een exotische verzameling planten. De dierentuin van Schönbrunn, een van de meest opmerkelijke dierentuinen van Europa, is een andere opvallende attractie, waar barokke paviljoens worden gecombineerd met moderne dierenverblijven.
De zomerresidentie van de Habsburgers, met de wereldberoemde en oudste dierentuin, is het hoogtepunt van elk bezoek aan Wenen. Het keizerlijke paleiscomplex Schönbrunn, met zijn bijgebouwen en uitgestrekte tuinen, is een van de belangrijkste barokke complexen in Europa op het gebied van cultuurgeschiedenis en kunst.
Impressies van Schönbrunn & Wenen
Prehistorische paalwoningen rond de Alpen
Rond 5000 v.Chr. vestigden mensen zich in de Alpen en bouwden paalwoningen die nog steeds het enige onderwater Werelderfgoed van Oostenrijk zijn. Deze vondsten uit het neolithicum tot de ijzertijd, die zich in wetlands en langs de kusten bevinden, bieden waardevolle inzichten in vroege samenlevingen.
Oostenrijk heeft vijf van zulke vindplaatsen, waaronder de Attersee, de Mondsee en de Keutschachsee. Vondsten van gereedschappen en materialen zoals koper en ijzer onthullen veel over handel en technologische vooruitgang. De oudste nederzetting aan het Keutschacher meer dateert uit het 4e millennium voor Christus. De nederzetting aan de Mondsee toont handelsverbindingen met Beieren en Noord-Italië, terwijl de nederzettingen aan de Attersee dateren van 1690 tot 1260 voor Christus.
In totaal zijn er drie huidige informatiepaviljoens in Seewalchen en Attersee aan de Attersee en in Mondsee aan de Mondsee wordt de wereld van de paalbewoners opgeroepen en weer tot leven gebracht.
Indrukken van de Alpen & de meren
Grenzen van het Romeinse Rijk: De Donau Limes
De Donau heeft lange tijd culturen naar haar oevers getrokken. Meer dan 450 jaar lang vormde de rivier, bekend als Danubius, de noordgrens van het Romeinse Rijk. Hoewel de moerassige oevers van de Donau uitdagend waren om over te steken, werden er om de 14 kilometer wachttorens, legioenskampen en forten gebouwd om de grens, die bekend staat als de Limes, te versterken. De overblijfselen van deze vestingwerken, samen met burgerlijke nederzettingen, economische knooppunten en transportfaciliteiten, zijn opmerkelijke getuigen van de geschiedenis. Deze sites, gelegen in Opper-Oostenrijk, Neder-Oostenrijk en Wenen langs de Donau, maakten ooit deel uit van de Romeinse provincies Noricum en Pannonia.
De Donau Limes werd in 2021 uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. De sporen en het erfgoed uit deze periode kunnen langs de Oostenrijkse Donauregio op 22 archeologische vindplaatsen worden ervaren.