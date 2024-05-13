UNESCO-werelderfgoed in Oostenrijk

Historische steden en architectuur Historisch centrum van de stad Salzburg

Salzburg dankt zijn roem aan een mix van architectonische, artistieke en natuurlijke invloeden: De unieke stedelijke charme van de stad, de gelukkige geboorte van Wolfgang Amadeus Mozart hier in 1756 en de adembenemende schoonheid van de omgeving.

Eeuwen van internationale handel in zout, vaak het "witte goud" genoemd, bracht Salzburg rijkdom en welvaart. De inkomsten uit deze handel stelden de prins-archbisschoppen in staat om een prachtige barokke stad te creëren.