Prins Eugene
De culturele visionair van Wenen
Introduction
Prins Eugene werd in 1663 in Parijs geboren als zoon van een adellijke maar berooide tak van de Italiaanse familie Savoie. Hij droomde van een militaire carrière. Door zijn geringe lengte van 1,54 meter en de invloed van zijn machtige moeder weigerde Frankrijk hem in militaire dienst te nemen.
Op 20-jarige leeftijd besloot hij te vluchten - vermomd als vrouw, zo ging het gerucht. "Keizer Leopold I van Oostenrijk had dringend militaire rekruten nodig en verwelkomde de prins met open armen," vertelt Georg Lechner, curator van de festiviteiten rond de 300e verjaardag in de Oostenrijkse Belvedere Gallery.
Kort daarna stelde prins Eugene zijn vaardigheden in dienst van het Oostenrijkse leger - een beslissing die zijn leven en de geschiedenis van Centraal-Europa zou bepalen.
Prins Eugene's culturele erfgoed in een oogopslag
De opkomst tot heldenstatus
Prins Eugene nam dienst in het Oostenrijkse leger en verwierf al snel een heldenstatus dankzij zijn strategisch talent. Hij werd geprezen als de "redder van het Westen" toen hij delen van Europa bevrijdde van de Ottomaanse bezetting.
Op 15-jarige leeftijd werd hij lekenabt, een functie die hem een fortuin opleverde – zo’n dertien kilo goud per jaar – maar ook het celibaat. Hoewel hij nooit trouwde en kinderloos bleef, doen geruchten over zijn homoseksualiteit nog steeds de ronde. Tegenwoordig wordt hij gevierd door de homogemeenschap en is hij het middelpunt van queer tours in Wenen.
Naast zijn militaire successen was prins Eugene een van de grootste mecenassen van Oostenrijk. Hij bouwde paleizen, verzamelde kunst en introduceerde extravagante feesten en recepties die Wenen na de oorlog weer glamour gaven.
Een kleine, rare militaire generaal met een grote impact
In tegenstelling tot zijn privéleven, dat hij eenvoudig hield, groeide zijn verlangen naar officiële erkenning en roem samen met zijn professionele succes en groeiende rijkdom. Hij pronkte steeds meer met zijn macht doorrandvertoningen.
In de loop van zijn leven bouwde hij vier majestueuze barokke paleizen: zijn zomerresidentie, de twee Belvedere Paleizenzijn hoofdresidentie, het Winterpaleis - die beide in het centrum van Wenen liggen, en zijn landgoed, Schloss Hof50 km ten oosten van Wenen.
De bedragen die werden uitgegeven aan het interieur van deze prestigieuze paleizen - waaronder wandtapijten, stoffen, kroonluchters, spiegels en fresco's - overtroffen ruimschoots de investeringen in de gebouwen zelf. Zijn tuinen, met ongewone planten en waterpartijen, en menagerieën met exotische dieren, maakten zijn landgoederen nog aantrekkelijker.
De beste vriend van de prins
In de 72 jaar van zijn leven was het misschien wel zijn geliefde tamme leeuw die het dichtst bij de privé-prins stond. De leeuw staat voor macht en kracht, symbolen die prins Eugene bewonderde en die hij vrijelijk gebruikte om zijn entrees en wapenschild te sieren, en zijn relatie met deze leeuw zou bijzonder zijn geweest.
Volgens de legende begon het wilde dier op het uur van de dood van prins Eugene vreselijk te brullen, alsof het wist dat zijn vriend stervende was, en voelde het deze transcendente band met de prins.
De nalatenschap en invloed van de prins
Ondanks zijn excentriciteiten - of misschien juist daardoor - is zijn invloed op het culturele erfgoed van Wenen onbetwist. Na de dood van prins Eugene gaf keizerin Maria Theresia het paleis Belvedere een nieuwe bestemming. Het werd een galerij waar de keizerlijke kunstcollecties werden tentoongesteld een van de eerste openbare musea ter wereld.
Vandaag, drie eeuwen later, is het Belvedere in Wenen nog steeds een centraal podium voor kunst en staat het als een testament voor zijn visie, met een van de belangrijkste kunstcollecties ter wereld,
Je kunt de permanente tentoonstelling ´Picture This!´ De Belvedere Collectie van Cranach tot Lassnig bezoeken, met 400 werken uit 800 jaar kunstgeschiedenis, en zich onderdompelen in de grootste collectie Gustav Klimt ter wereld, waaronder het iconische schilderij "De Kus"
Paleis Belvedere en zijn tuinen
Reis terug naar het tijdperk van prins Eugene en ervaar het Paleis Beneden Belvedere, waar prins Eugene 's zomers verbleef, en het Boven Belvedere, waar glamoureuze bals en recepties werden gehouden buiten de stadsmuren buiten de stadsmuren.
Naast de tentoonstellingen van de Belvedere Musea is het ook de moeite waard om de architectonische hoogtepunten uit die periode te verkennen, waaronder de grote trap, de Marmeren Hal en het Gouden Kabinet.
Degenen die verlangen naar ontspanning in de frisse lucht zullen zich thuis voelen tijdens een wandeling door de Franse Tuinen bijzonder goed. Sculpturen van hedendaagse kunstenaars zijn hier ook regelmatig te zien.
Tip: Geniet van het panoramische uitzicht, bekend als het Canaletto-uitzicht, over het historische centrum van Wenen, dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat UNESCO Werelderfgoed.
Van Prinz-Eugen-Straße naar Heldenplatz
Winterpaleis
Wandel over de Prinz-Eugen-Straße richting het centrum, langs de Belvedere-paleizen en Schwarzenbergplatz, en steek de extravagante Ring Boulevard over naar het eerste district. Aan de Himmelpfortgasse 8 vind je het Winterpaleis van prins Eugene. Hoewel het hoogbarokke paleis nu het ministerie van Financiën huisvest en niet toegankelijk is voor publiek, biedt de indrukwekkende gevel, het rijk versierde portaal en de historische omgeving van de oude binnenstad een sfeervolle blik op het verleden.
Prins Eugene Kapel in de Stephansdom
De Stephansdom, met zijn torens zichtbaar vanuit bijna elke straat in het eerste district, is eenvoudig te vinden. Hier ligt prins Eugene begraven, samen met vele Habsburgers en Weense kardinalen.
In de intieme "Prins Eugene Kapel" kun je zijn graf bewonderen: een marmeren obelisk met bronzen beelden en een reliëf dat een van zijn beroemdste veldslagen uitbeeldt.
Monument Prins Eugene
Op de Heldenplatz, voor het keizerlijk paleis en op slechts 10 minuten van de Stephansdom, staat een imposant ruiterstandbeeld van prins Eugene.
Het monument, onthuld in 1865 door keizer Frans Jozef, herdenkt zijn uitmuntende militaire prestaties. De sokkel bevat inscripties van zijn belangrijkste veldslagen en benadrukt zijn invloed als briljant militair leider.