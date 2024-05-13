Tussen de Pöstlingberg, digitale kunst en de barokke binnenstad smelten indrukwekkende architectuur, technologie en experimentele kunst genadeloos samen.

Vol energie en open voor nieuwe invloeden- zo presenteert Linz zich als een stad die verandering niet alleen omarmt, maar ook actief vormgeeft. Misschien ligt dat aan het industriële verleden, aan de scheepswerven en kranen langs de Donau of aan het staal dat hier geschiedenis schreef. Waar vroeger hoogovens gloeiden, ontstaan vandaag nieuwe ideeën. Kunst, cultuur en technologie vloeien hier moeiteloos in elkaar over, alsof ze nooit van elkaar gescheiden zijn geweest.

Linz draagt de titel UNESCO City of Media Arts. Digitale kunst is hier geen trend, maar een vanzelfsprekend onderdeel van de stad. In het Arts Electronica Center duik je in een wereld van artificiële intelligentie, robotica en meeslepende beeldinstallaties. Wat kan technologie? Voor wie is ze bedoeld? En hoe verandert ze onze kijk op de wereld? Het museum is niet zomaar een tentoonstellingstuimte, maar een laboratorium van de toekomst: interactief, kritisch en verrassend.

Maar Linz draait niet alleen om digitale innovatie. Op wandelafstand ligt het moderne Musiktheater am Volksgarten, een van de meest vooruitstrevende operahuizen van Europa. Grote klassieke verhalen krijgen er een hedendaagse interpretatie, waar traditie en experiment elkaar ontmoeten. In het Lentos Kunstmuseum weerspiegelen het licht en het water van de Donau zich in de strakke glazen gevel, terwijl binnen Oostenrijkse en internationale kunst uit de 20e en 21e eeuw centraal staat. Aan de overkant schittert het Ars Electronica Center als futuristisch tegengewicht. Historische binnenstad en avant-garde? In Linz gaan ze moeiteloos samen.