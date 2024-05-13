Altaussee en het Ausseerland-Salzkammergut
Beleef de alpine levensstijl in Steiermark
Introduction
Midden in het hart van het Ausseerland-Salzkammergut en een favoriet onder schrijvers, zowel gevestigde als aspirant-schrijvers: Bijna geen enkele andere plaats in Oostenrijk heeft zoveel mensen tot schrijven geïnspireerd als het schilderachtige stadje Altaussee: Hugo von Hofmannsthal kwam hier al in 1892 voor een zomerverblijf, net als Egon Friedell, Friedrich Torberg, Arthur Schnitzler en anderen. Barbara Frischmuth groeide op aan het Altausmeer.
Alfred Komarek, een Oostenrijkse schrijver die ook uit het Ausseerland kwam, was ervan overtuigd dat het waarschijnlijk iets met het landschap te maken had. En inderdaad, wandelen rond het Altausmeer is als een meditatie. De gletsjerrotsen bij Seewiese, het bos, de Loser en de berg Trisselwand worden weerspiegeld in het dromerige blauwe meer - een landschap van legendarische schoonheid, waarin menig verhaal is geboren. Je hebt alleen oren nodig om ze te horen, zoals Alfred Komarek zegt, en het talent om ze op te schrijven. Zijn gedenkwaardige conclusie: "Uiteindelijk is het altijd de natuur die van mensen kunstenaars maakt"
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Maak kennis met Altausseerland-Salzkammergut
Top hoogtepunten
Activiteiten en excursies in Ausseerland-Salzkammergut
Altaussee is een landschap dat je omarmt, maar nooit beperkt. Creatieve mensen vinden dit aantrekkelijk; het inspireert hen om nieuwe ideeën te bedenken.Alfred Komarek (1945-2024), Oostenrijkse auteur
Unieke plekken om te verblijven
Regionaal eten, drinken en winkelen
In Steiermark, en vooral in de regio Ausseerland, is het gemakkelijk om op een duurzame manier lokaal te winkelen en te eten. Boerderijwinkels en delicatessenzaken, bakkerijen, visserijen en boerenmarkten bieden een verscheidenheid aan regionale specialiteiten - de zogenaamde "fijnproeverskaart wijst de plekken aan die je moet kennen.
Als je lokaal geniet, steun je...
.. regionale bedrijven en banen
.. klimaatbescherming door kortere transportroutes en minder CO₂-uitstoot
.. het behoud van hulpbronnen dankzij minder verpakking, minder koeling, minder afval
.. seizoensgebonden en bewust eten in lijn met de natuurlijke cirkel
.. vertrouwen in herkomst en productie