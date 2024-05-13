Mühlviertel
Graniet, bossen, bier en puur genieten
Introduction
Tussen de Donau in het zuiden en het Boheemse Woud in het noorden ligt het Mühlviertel. De rivieren de Große Mühl en de Kleine Mühl, waarnaar de regio is vernoemd, kronkelen krachtig door het landschap - beide zijrivieren van de Donau.
Aan de ene kant zijn het de rivierdalen met hun diepe kloven die het Mühlviertel fascinerend maken, aan de andere kant staat de regio bekend om zijn traditionele ambachtelijke bedrijven en bergboerderijen op grote hoogte. Een bijzonderheid zijn de wit-met-grijs-gevlekte stenen bergboerderijen gebouwd van zware granieten stenen. Machtige kastelen en prachtige paleizen maken het landschap compleet, net als de glooiende heuvels en weelderige groene zomerweiden.
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Maak kennis met de regio Mühlviertel
Top hoogtepunten
Blauwdrukkers en linnenwevers uit het Mühlviertel
In het Mühlviertel wordt al eeuwenlang met veel zorg handwerk verricht. Als je geïnteresseerd bent in de textielindustrie van de regio, ga dan naar het Textielcentrum Haslach-een historisch fabrieksterrein met een museum, productiefaciliteiten en een opleidingscentrum.
De Mühlviertler blauwdruk staat op linnen stoffen die in vaten blauw worden geverfd en vervolgens worden bedrukt met patronen. De details van het proces zijn een geheim van de familie Wagner, de enige die deze traditie in ere houdt. UNESCO heeft blauwdrukken uitgeroepen tot Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Unieke plekken om te verblijven
Ambachten en gebruiken
Het behoud van gewoonten en tradities in Oostenrijk is nauw verbonden met duurzaamheid. Tradities zoals veedrijven, traditionele festivals en regionale ambachten tonen een diep respect voor de natuur en hulpbronnen. Deze gebruiken bevorderen het begrip en de waardering voor de lokale flora en fauna, evenals het milieubewustzijn.
Gewoonten en tradities versterken ook de sociale duurzaamheid: Festivals zoals de meiboom, Paasvieringenen Kersttradities bouwen een gemeenschapsgevoel op en een gedeelde toewijding om voor de regio te zorgen. Immaterieel Cultureel Erfgoed eren traditionele rituelen, gebruiken en ambachten die van generatie op generatie worden doorgegeven. Door deze tradities als gast mee te maken, dompel je jezelf onder in de Oostenrijkse cultuur en manier van leven - wat op zijn beurt de lokale identiteit versterkt.