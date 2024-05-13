Het langste zijdal van Tirol is de juiste plek voor iedereen die op zoek is naar een indrukwekkende natuurbelevenis - in elk jaargetijde.

Een regio die zowel in de zomer als in de winter betovert - welkom in het Ötztal. Een plek waar de bergen je grenzen verleggen en tegelijkertijd een diep gevoel van vrijheid geven. Dompel je in de zomer onder in het adembenemende natuurschoon langs meer dan 1.600 km aan wandelpaden en 860 km fietsroutes. Torenhoge bergtoppen van drieduizend meter vormen een decor dat zelfs doorgewinterde avonturiers versteld doet staan. Hoogtepunten zoals de indrukwekkende Stuiben watervallen en de thermale baden van Aqua Dome combineren perfect ontspanning met actie.

En in de winter? Dan verandert het dal in een paradijs voor wintersporters. Op zes skigebieden komt de droom van ongerepte besneeuwde pistes tot leven. Buiten de pistes valt er net zo veel te genieten: langlaufloipes, winterwandelpaden of een magische lantaarnwandeling naar de Stuibenwaterval.

Of het nu zomer of winter is, het Ötztal verrast, daagt uit en beloont. Klaar voor je volgende avontuur?