Alpine hut on green high meadow with glaciated mountains and glacier tongue in background under blue sky
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Het Ötztal
Alpien, actief en vol afwisseling op 250 drieduizenders

Het langste zijdal van Tirol is de juiste plek voor iedereen die op zoek is naar een indrukwekkende natuurbelevenis - in elk jaargetijde.

Een regio die zowel in de zomer als in de winter betovert - welkom in het Ötztal. Een plek waar de bergen je grenzen verleggen en tegelijkertijd een diep gevoel van vrijheid geven. Dompel je in de zomer onder in het adembenemende natuurschoon langs meer dan 1.600 km aan wandelpaden en 860 km fietsroutes. Torenhoge bergtoppen van drieduizend meter vormen een decor dat zelfs doorgewinterde avonturiers versteld doet staan. Hoogtepunten zoals de indrukwekkende Stuiben watervallen en de thermale baden van Aqua Dome combineren perfect ontspanning met actie.

En in de winter? Dan verandert het dal in een paradijs voor wintersporters. Op zes skigebieden komt de droom van ongerepte besneeuwde pistes tot leven. Buiten de pistes valt er net zo veel te genieten: langlaufloipes, winterwandelpaden of een magische lantaarnwandeling naar de Stuibenwaterval.

Of het nu zomer of winter is, het Ötztal verrast, daagt uit en beloont. Klaar voor je volgende avontuur?

Info over het Ötztal
Locatie:Zijdal van het Inntal
Inwoners: ca. 22.000 (vanaf 2024)
Hoogte:800 m
Hoogste berg:Wildspitze (3.768 m)

De Stuibenfall, de grootste waterval van Tirol, stort zich met een indrukwekkende 159 meter in de diepte van het Ötztal en is een populaire bestemming voor wandelaars.

Gratis en het hele jaar door: Kijk hier voor alle voordelen van de Gastenkaart.

Maak kennis met het Ötztal

Top hoogtepunten

Stuibenfall: De grootste waterval van Tirol is indrukwekkend

AREA 47: Waar actie en avontuur elkaar ontmoeten

Aqua Dome: Ontspannen in reusachtige kommen

Ice Q: Alpenkeuken op 3.048 meter hoogte

Wintersport in Sölden: Brede pistes en sneeuwzekere hoogtes

Activiteiten in het Ötztal

Unieke plekken om te verblijven

Naturhotel Waldklause

Hotel Tirol

Hotel 't Schlössl

Info over klimaatbescherming

Hoe beschermen we het bergmilieu?

  • Neem alles wat je meeneemt naar de bergen mee terug, inclusief tissues, verpakkingen en waterflessen.

  • Blijf op de gemarkeerde wandelpaden om wilde dieren en jonge bossen niet te verstoren.

  • Respecteer de plaatselijke wilde dieren! Bekijk koeien, schapen en wilde dieren van een veilige afstand.

  • Maak gebruik van het uitgebreide netwerk van regionale treinen en wandelbussen.

  • Kies berghutten die zich inzetten voor duurzaamheid en milieubescherming.

  • Inspireer je kinderen om contact te maken met de natuur - wat ze leren waarderen, zullen ze koesteren.

  • Bescherm de biodiversiteit: Nationale parkwachters staan klaar om je te laten zien hoe.

FAQs

De Ötztal ligt in de Oostenrijkse provincie Tirol en is een zijdal van het Inntal. Het strekt zich ongeveer 65 km uit van noord naar zuid en scheidt de Ötztaler Alpen in het westen van de Stubaier Alpen in het oosten. De ingang van het dal ligt ongeveer 45 km ten westen van Innsbruck, waar de Ötztaler Ache uitmondt in de Inn.

De volgende plaatsen maken deel uit van het Ötztal:

  • Sölden: Bekend om zijn gevarieerde wintersportmogelijkheden.

  • Obergurgl: Beroemd om de Timmelsjoch Hochalpenstraße en alpine activiteiten.

  • Längenfeld: Thuisbasis van de Aqua Dome, een groot thermaalbad.

  • Umhausen: Met de Stuibenwaterval, de hoogste waterval van Tirol, en het Ötzi-dorp.

  • Ötz: Bekend om het Piburg meer en de vele wandelpaden.

  • Sautens: Een rustige plek, ideaal voor buitenactiviteiten en een startpunt voor ontdekkingstochten.

  • Vent: Een klein bergbeklimmersdorp dat toegang biedt tot hoogalpiene tochten.

  • Haiming: Gelegen aan de ingang van het dal, bekend om zijn boomgaarden en fietspaden.

De hoogste berg in het Ötztal is de Wildspitze, 3.768 meter boven zeeniveau. Het is niet alleen de hoogste top in de Ötztaler Alpen, maar ook de op één na hoogste berg van Oostenrijk na de Großglockner. De berg ligt in de Weißkamm van de Ötztaler Alpen en is een populaire bestemming voor klimmers en alpine liefhebbers.

Het Ötztal biedt een schat aan activiteiten voor natuurliefhebbers en gezinnen. Meer dan 1.600 kilometer aan wandelpaden leiden door adembenemende landschappen, waaronder de Stuiben watervallen. Fietsers kunnen genieten van 850 kilometer mountainbikeroutes. Sensatiezoekers kunnen canyoning, raften of beklimmen in het AREA 47 buitenpark. Voor ontspanning is er de Aqua Dome in Längenfeld voor verjonging, terwijl het Ötzi dorp fascinerende inzichten biedt in het prehistorische leven.

De Ötztal-zomerkaart biedt talloze voordelen voor bezoekers. De kaart omvat gratis ritjes met kabelbanen en openbare bussen, gratis toegang tot zwembaden, zwemmeren en musea, en kortingen op attracties zoals AREA 47 en de Aqua Dome. De kaart dekt ook begeleide wandelingen en gratis standaard fietsverhuur. De kaart is beschikbaar voor 3, 7 of 10 dagen en is inbegrepen bij veel partneraccommodaties of kan apart worden gekocht. Meer informatie over de kosten vind je hier.

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