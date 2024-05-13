Tirol in de zomer

Tirol maakt indruk met zijn imposante bergen, die het landschap vormgeven en ontelbare mogelijkheden voor buitenactiviteiten bieden. Slechts 13 procent van de regio is bewoonbaar - de rest behoort tot de bergen. Meer dan 600 toppen steken meer dan 3.000 meter de lucht in en vormen een unieke omgeving voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers.
Maar het zijn niet alleen de bergen die Tirol kenmerken. De regio biedt ook plezier, ontspanning en onvergetelijke ervaringen voor het hele gezin. Eeuwenoude tradities en een levendige cultuur dragen bij aan de charme, aangevuld met eersteklas service en echte Tiroolse gastvrijheid. Natuurwonderen en cultureel erfgoed gaan hier hand in hand en creëren een unieke sfeer die werkelijk betoverend is.
In de rust van ongerepte natuur
De hectiek van alledag is snel vergeten in het hooggebergte van het Nationaal Park Hohe Tauern. De ervaring van torenhoge drieduizenders, majestueuze watervallen en gletsjers kalmeert de ziel - en vaak ook het lichaam - van mensen die onder stress gebukt gaan.
Het Nationalparkzentrum in Matrei heeft een moderne, interactieve tentoonstelling over de wonderen van de Alpen. Van hieruit kun je ook een Ranger van het Nationaal Park boeken voor een tocht door de wildernis. Samen met lokale experts kun je de "Big Five" van de alpiene fauna in hun natuurlijke habitat spotten: de steenarend, steenbok, gems, lammergier en marmot. En misschien nog wel meer van de 15.000 diersoorten in het park. Liefhebbers van plantkunde kunnen de Zwitserse den, edelweiss, gentiaan en vele andere van de 3500 plantensoorten in de regio ontdekken.
Außerfern: De insider tip
Een insider tip onder Tiroolers: Ingebed in een indrukwekkend panorama biedt Außerfern alles wat een ontspannen en avontuurlijk hart begeert.
Innsbruck: Een allrounder
De regio bestaat uit de stad Innsbruck en 40 omliggende plaatsen. Het biedt alles van stedelijke voorzieningen tot landelijke idylle.
Oost-Tirol: hoog en hoger
De exclave Tirol strekt zich uit tussen de Hohe Tauern en de Lienz Dolomieten, waar een indrukwekkende 266 toppen van meer dan 3.000 meter hoog de hemel in steken.
Tirols Oberland: Zo origineel
Charmante oude dorpjes zoals Spiss, de hoogst gelegen nederzetting van Oostenrijk, wachten erop om ontdekt te worden - samen met kloven, prachtige hoge valleien en dennenbossen.
Ischgl
Een groot dorp, ideaal voor natuurexcursies. Bezoekers die komen wandelen, fietsen of genieten van het landschap worden beloond met ongeëvenaarde bergpanorama's.
Seefeld
Met slechts één stap midden in de natuur: Sportieve avonturen, ontspannen uitstapjes of gewoon een favoriete plek om van het leven te genieten.
Serfaus
Serfaus, evenals de dorpen Fiss en Ladis, is zowel in de winter als in de zomer de perfecte vakantieregio.
Sölden
Het voormalige bergdorp heeft bergen zover het oog reikt, betoverende bossen en veel frisse lucht.
Schwaz
De parochiekerk is de grootste gotische hallenkerk van Tirol. Schwaz werd rond 1500 bekend door zijn zilver- en koperafzettingen.
Hall in Tirol
Rond het 700 jaar oude kasteel staan indrukwekkende herenhuizen. Het stadje heeft een middeleeuws karakter en is een van de best bewaarde oude steden van het land.
Evenementen in Tirol in één oogopslag
Alle topevenementen in Tirol - van cultureel en sportief tot culinair.
Veedrijven in Tirol
Als in de herfst het vee terugkeert van de alpenweiden, wordt dat op veel plaatsen gevierd met kleurrijke feesten. Hier vind je een overzicht van de leukste evenementen.
Unieke plekken om te verblijven
Informatie over klimaatbescherming
Het behoud van historische gebouwen is een uitstekend initiatief voor klimaatbescherming in Oostenrijk. Waarom?
Bescherming van erfgoed helpt hulpbronnen te besparen door bestaande structuren te behouden, waardoor nieuwe bouwprojecten in groene ruimten worden vermeden.
Het speelt ook een belangrijke sociaal-culturele rol door bij te dragen aan het behoud van historische gebouwen, die de regionale identiteit kunnen versterken en het culturele aanbod kunnen verrijken.
Veel historische gebouwen zijn oorspronkelijk gebouwd met natuurlijke materialen, vaak afkomstig uit de omgeving. Bij restauraties worden deze materialen gebruikt om de authenticiteit van de gebouwen te behouden.
Bovendien kunnen de habitats van verschillende dier- en plantensoorten worden beschermd. Op ecologisch niveau is erfgoedbescherming ook de ideale aanpak.