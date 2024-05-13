Tirol in de zomer

De alpine levensstijl belooft niet alleen lichtvoetigheid - dat kan iedereen voelen in de prachtige bergwereld.

Tirol maakt indruk met zijn imposante bergen, die het landschap vormgeven en ontelbare mogelijkheden voor buitenactiviteiten bieden. Slechts 13 procent van de regio is bewoonbaar - de rest behoort tot de bergen. Meer dan 600 toppen steken meer dan 3.000 meter de lucht in en vormen een unieke omgeving voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers.

Maar het zijn niet alleen de bergen die Tirol kenmerken. De regio biedt ook plezier, ontspanning en onvergetelijke ervaringen voor het hele gezin. Eeuwenoude tradities en een levendige cultuur dragen bij aan de charme, aangevuld met eersteklas service en echte Tiroolse gastvrijheid. Natuurwonderen en cultureel erfgoed gaan hier hand in hand en creëren een unieke sfeer die werkelijk betoverend is.