Zell am See-Kaprun – een natuurspektakel. Skiën en gletsjeravonturen, wandel- en fietstochten, gezinsvriendelijke hotels, de Tauern SPA en ontspanning aan de Zeller See.

De regio Zell am See-Kaprun is een echt natuurjuweel dat avontuur, ontspanning en adembenemende landschappen combineert. Het hoogtepunt is de 3.203 meter hoge Kitzsteinhorn, zowel in de zomer als in de winter bereikbaar – met gondels die je comfortabel naar de 'Gipfelwelt 3000' brengen. Een echte bezienswaardigheid: de K-onnection, een van de modernste kabelbaansystemen ter wereld, die Kaprun direct met de gletsjer verbindt en het hele jaar door snel en gemakkelijk bereikbaar maakt.

Van oktober tot het vroege zomerseizoen kun je op de natuurlijke sneeuw van de gletsjer skiën, of in de zomer wandelen langs de hooggelegen promenade van de Schmittenhöhe en genieten van het panorama. In het dal nodigt de Zeller See uit om te zwemmen, te stand-up paddlen of een boottocht te maken – met de wellnessmogelijkheden van Zell am See-Kaprun voor diepe ontspanning. Voor gezinnen biedt de Klammsee-rondwandeling met Kneipp-faciliteit en speeltuin de perfecte mix van natuur, beweging en plezier.