Aerial view of Zell am See with fountain in the lake, excursion boat and mountain panorama in the background.
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Zell am See-Kaprun in SalzburgerLand
Skiën, wandelen, wellness en gezinsvakantie aan de Zeller See en de Kitzsteinhorn

Zell am See-Kaprun – een natuurspektakel. Skiën en gletsjeravonturen, wandel- en fietstochten, gezinsvriendelijke hotels, de Tauern SPA en ontspanning aan de Zeller See.

De regio Zell am See-Kaprun is een echt natuurjuweel dat avontuur, ontspanning en adembenemende landschappen combineert. Het hoogtepunt is de 3.203 meter hoge Kitzsteinhorn, zowel in de zomer als in de winter bereikbaar – met gondels die je comfortabel naar de 'Gipfelwelt 3000' brengen. Een echte bezienswaardigheid: de K-onnection, een van de modernste kabelbaansystemen ter wereld, die Kaprun direct met de gletsjer verbindt en het hele jaar door snel en gemakkelijk bereikbaar maakt.

Van oktober tot het vroege zomerseizoen kun je op de natuurlijke sneeuw van de gletsjer skiën, of in de zomer wandelen langs de hooggelegen promenade van de Schmittenhöhe en genieten van het panorama. In het dal nodigt de Zeller See uit om te zwemmen, te stand-up paddlen of een boottocht te maken – met de wellnessmogelijkheden van Zell am See-Kaprun voor diepe ontspanning. Voor gezinnen biedt de Klammsee-rondwandeling met Kneipp-faciliteit en speeltuin de perfecte mix van natuur, beweging en plezier.

Snelle info over Zell am See-Kaprun
Ligging:In de Pinzgau-regio van SalzburgerLand
Hoogte:757 m
Inwoners:ca. 10.200 in Zell am See (stand 2025)
Kabelbanen en liftinstallaties:53
Skigebieden:3
Wandelroutes:meer dan 400 km
Gletsjer en hoogste berg:Kitzsteinhorn (3.203 m)
Reisinfo
Evenementen

De SKI ALPIN CARD combineert drie topskigebieden met in totaal 408 km pistes.

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Ontdek Zell am See-Kaprun

Top hoogtepunten

Schmittenhöhe: gezinsberg, skigebied & wandelparadijs

Gipfelwelt 3000: het hoogste uitzichtpunt van SalzburgerLand

Sigmund Thun Klamm: indrukwekkend natuurspektakel

Tauern SPA Kaprun: thermalvakantie in een 4*-resort

Zeller See: natuur en ontspanning in Zell am See

Kaprun Adventure: natuurwonderen van de bergstuwmeren

Kasteel Kaprun: bezoek het 12e-eeuwse monument

Pinzgauer Lokalbahn: historische trein in het Salzach-dal

Activiteiten in Zell am See-Kaprun

Gletsjerwelt boven Kaprun

De legendarische Kitzsteinhorn

Op 3.200 meter wordt de Kitzsteinhorn bij Kaprun een speelterrein voor klassieke buitenactiviteiten: wandelroutes, mountainbikepaden en klimroutes slingeren door het hoogalpiene landschap, terwijl de Gipfelwelt 3000 met zijn 'Top of Salzburg'-uitkijkplatform spectaculaire gletsjer- en bergzichten biedt. Begeleide tochten met nationaalparkrangers geven inzicht in ijs, rotsformaties en alpiene flora.

In de winter ontsluiten 23 liften het alpine gebied met 61 km pistes, freerouteroutes en snowparken voor zowel gezinnen als gevorderden. Na een actieve dag bieden hotels met wellnessfaciliteiten – met name de Tauern SPA Kaprun – ruimte voor ontspanning. Rondom Kaprun en de Zeller See zijn er volop uitstapjes en activiteiten te beleven.

Kitzsteinhorn

Top evenementen

Eten, drinken en genieten

Culinaire belevingen in Zell am See-Kaprun

Tussen gletsjer, berg en meer biedt Zell am See-Kaprun een Lebensgefühl dat draait om culinair genot. Hier ontmoet alpine keuken creatief koken – van stevige berggerechten tot verfijnde gourmetgerechten. In de bergen zijn deze 'genotsmomenten' extra bijzonder:

In het Gipfelrestaurant op de Kitzsteinhorn, het hoogste restaurant van SalzburgerLand, worden regionale specialiteiten geserveerd met panoramisch uitzicht op 3.000 meter. Op de Schmittenhöhe wachten diverse gourmetstations. Voor wie het exclusief wil – zelfs op grote hoogte – bieden de negen koksmuts-restaurants culinaire verfijning op het hoogste niveau. Het hele jaar door maken talrijke culinaire evenementen van dineren een meeslepende beleving, midden in de natuur.

Berghutten & almenCulinaire evenementen

Unieke plekken om te verblijven

Zaglgut Hotel & Chalet: op 1.000 meter hoogte

The Kaprun Edition: luxe chalets en suites in het centrum

Hotel Neue Post: traditie in Zell am See 4*

Grand Hotel Zell am See: exclusief schiereiland 4*

Hotel & Apartment Central: alpine stijl in Zell am See

Vaya Apartments Kaprun: centrale ligging, prachtig uitzicht

Sportresort Alpenblick: 4*sup in Zell am See

Mobiliteit en hernieuwbare energie

Duurzame vakantie in Zell am See-Kaprun

Wie ook op vakantie waarde hecht aan duurzaamheid en zacht reizen, is in Zell am See-Kaprun aan het juiste adres. Treinen, het Gast Mobilitätsticket, regionale skibusse in de winter en de ÖBB-transfer zorgen voor klimaatvriendelijk reizen. Of je nu op de Schmittenhöhe of de Kitzsteinhorn-kabelbaan zit, de rit omhoog en omlaag wordt volledig aangedreven door hernieuwbare energie.

Hooggebergtereservoirs leveren aanvullende energie en talrijke hotels en bedrijven zijn gecertificeerd voor duurzaamheid. Samen zorgen mobiliteit, hernieuwbare energie en gecertificeerde bedrijven ervoor dat de regio haar levenskwaliteit voor toekomstige generaties behoudt – ten voordele van zowel bezoekers als bewoners.

Duurzaamheid in Zell am SeeDuurzame wintervakantie

Veelgestelde vragen

De duurzaamste manier om te reizen is met de trein naar station Zell am See, dat direct in het stadscentrum ligt. Veel accommodaties zijn op loopafstand en bussen en de Pinzgauer Lokalbahn verbinden je met Kaprun en de omgeving. Met het Gast Mobilitätsticket kunnen overnachtingsgasten alle openbaar vervoer in SalzburgerLand gratis gebruiken.

Van wandel- en fietstochten op de Kitzsteinhorn en de Schmittenhöhe tot watersporten op de Zeller See, maar ook golf, trailrunning en gezinsavonturen – de mogelijkheden en uitstapjes zijn eindeloos.

Zell am See-Kaprun biedt skiën in drie skigebieden, snowboarden, skitochten, langlaufen, winterwandelen en rodelen. Van rustige beginnerhellingen tot uitdagende pistes – er is voor iedereen wat. Ook buiten de pistes bieden winterroutes en rodelbanen mogelijkheden om te bewegen en van het winterlandschap te genieten.

In Zell am See-Kaprun variëren de culinaire belevingen van gezellige berghutten tot het hoogste restaurant van SalzburgerLand op de Kitzsteinhorn en topgourmetrestaurants. Of je nu kiest voor stevig of uiterst verfijnd – de regionale keuken combineert lokale ingrediënten met een adembenemend bergpanorama.

Zell am See-Kaprun zet in op duurzaamheid, mobiliteit, hernieuwbare energie en gecertificeerde bedrijven. Gasten kunnen met de trein reizen, het Gast Mobilitätsticket gebruiken, skibusse nemen of de ÖBB-transfer. Kabelbanen rijden op 100% groene stroom, hooggebergtereservoirs leveren energie en veel bedrijven dragen het Oostenrijks milieukeurmerk.

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