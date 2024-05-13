Schone sneeuw Tip #1: Kies voor duurzame skioorden

Duurzame wintervakantie is mogelijk! Meer dan 120 klimaat- en energiemodelregio's zijn op weg naar een groenere toekomst, met een focus op behoud, klimaatneutraliteit en duurzaamheid.

Hoe duurzaam zijn skiresorts met sneeuwkanonnen?

Snowmaking is vaak een gevoelig onderwerp, maar de Oostenrijkse skigebieden hebben veel geïnvesteerd in baanbrekende, duurzame besneeuwingstechnologieën.

Ongeveer 90% van de energie die in Oostenrijk wordt gebruikt voor het maken van kunstsneeuw is afkomstig uit hernieuwbare bronnen, zoals groene stroom en zonne-energie. En wat belangrijk is: het maken van sneeuw concurreert niet met de behoefte aan drinkwater. Strikte richtlijnen zorgen voor gecontroleerd watergebruik, zonder toevoegingen. Smeltwater wordt teruggegeven aan de natuur, dus water wordt gebruikt in plaats van verbruikt.