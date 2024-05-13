Mirror-calm mountain lake with wooden hut on shore, sun star over mountain peak, coniferous trees, clear sky.
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Zillertal in Tirol
Wandel- en familievakantie in de Alpen

Rotsen beklimmen, skiën op poedersneeuwpistes en wandelen naar rustieke berghutten - het Zillertal biedt onvergetelijke vakantieavonturen midden in de natuur.

Het Zillertal is dankzij hun unieke landschap een van de meest actieve regio's in de Tiroolse Alpen. Omringd door talrijke bergtoppen hoger dan 3.000 meter, met de Hochfeiler als hoogste punt, geldt het dal als de bakermat van het alpinisme. Adembenemende natuurwonderen, zoals het Hochgebirgsnaturpark Zillertaler Alpen met meer dan 80 gletsjers, zijn tot op de dag van vandaag grotendeels onaangetast gebleven.

Het karakteristieke berglandschap van het Zillertal kan op talloze manieren worden verkend. Geniet in de zomer van wandelingen door idyllische alpenweiden, beklim ruige kliffen of fiets langs ruisende beekjes. In de winter zijn er vier skigebieden en kan je genieten van een ritjes in een paardenkoets door de glinsterende sneeuw. Deze unieke mix van ongerepte natuur en spannende activiteiten maakt van elke dag in het Zillertal een avontuur.

Info over het Zillertal
locatie:40 km ten oosten van Innsbruck
hoogte:520 m
inwoners:ca. 35,000 (2024)
hoogste top:Hochfeiler (3.509 m)
Evenementen
Aankomst

Een overzicht van alle voordelen van de Zillertal Activcard.

Maak kennis met het Zillertal

Top hoogtepunten

Fichtenschloss: avonturenspeeltuin tussen boomtoppen

Huttentocht aan de Berliner Höhenweg: 7-daagse tocht

Spannagelgrot: unieke marmergrot in Hintertuxer Gletscher

Natuurijspaleis: ontdek de wereld van eeuwig ijs

Therme Zillertal: ontspanning & plezier voor iedereen

Harakiri: steilste helling in het Zillertal

Activiteiten in het Zillertal

Top evenementen

Tips voor fijnproevers

In het Zillertal serveren uitstekende herbergen en gezellige berghutten regionale specialiteiten aan hun gasten. Een daarvon zijn Zillertaler Krapfen. Deze worden zowel hartig belegd als zoet, gevuld met jam, geserveerd.

Een andere plaatselijke lekkernij is Melchermuas, een zoet gerecht gemaakt van tarwemeel, boter, melk en bessen, dat traditioneel werd geserveerd aan herders op de alpenweiden.

Recepten

Tiroolse knoedels

Met dit recept smaakt de knoedel als het origineel uit Tirol. Kleine knoedels worden geserveerd in rundvleessoep, grotere met warme zuurkool of salade.

Recept tonen

Zillertaler Krapfen

Met dit recept smaakt de Tiroolse specialiteit als het origineel uit het Zillertal. De knapperige donuts gevuld met kaas worden speciaal voor feesten bereid.

Zillertaler Krapfen

Kaspressknödel

Voor een ware smaakbeleving raden we de Kaspressknödel uit de Kössener Küchenschätze aan.

Kaspressknödel

Unieke plekken om te verblijven

Das Kaltenbach: Naturhotel met 4*

MalisGarten Green Spa Hotel: adults only en 5*S

Wöscherhof in Uderns: gourmetkeuken & 4*S

Hotel Sieghard: knus en gezellig 4*

Alpinahotel in Fügen: family retreat met 4*S

DasPosthotel in Zell am Ziller: boutiquehotel met 5*

Hotel Tirolerhof in Lanersbach: 4S*

Uitstapjes, kabelbanen & routes

Toegankelijk Zillertal

In het Zillertal gaan duurzaamheid en toegankelijkheid hand in hand. Rolstoelvriendelijke hotels en vakantieappartementen zorgen voor maximale bewegingsvrijheid, terwijl barrièrevrije wandelpaden en begeleide tochten nieuwe perspectieven op het landschap bieden.

Ook skiën, fietsen of een tandemvlucht paragliding met Wheels4Flying zijn mogelijk, dankzij speciale uitrusting en getrainde piloten. Zo wordt het Zillertal voor iedereen een plek voor natuurbeleving.

FAQs

Het Zillertal omvat in totaal 25 gemeenten die zich langs de rivier de Ziller uitstrekken en een breed scale aan recreatiemogelijkheden en culturele belevenissen bieden. Een selectie van de plaatsen die tot het Zillertal behoren:

Mayerhofen: Wie op zoek is naar een sportieve uitdaging mag Actionberg Penken niet missen. Hier wacht de steilste skipiste van Oostenrijk op de dappersten. De legendarische Harakiri-afdaling heeft een hellingspercentage tot 78%.

Gerlos: Gerlos biedt het hele jaar door een breed scala aan activiteiten, waarbij de nadruk op wintersport ligt. Het skigebied scoort hier met 147 kilometer aan pistes en 52 liften tot op een hoogte van 2.500 m. In de zomer weet het te bekoren met buitenactiviteiten in de natuur.

Fügen-Kaltenbach: Het kleine skigebied aan de Spieljoch is met een funpark, funpiste, rodelbaan en brede pistes bijzonder geschikt voor gezinnen. In de zomer is de vakantieregio een bergparadijs met een authentiek dorpskarakter.

Tux-Finkenberg: Op 3.250 meter hoogte kijken wintersporters hier uit over het gigantische bergpanorama. In de zomer kunnen bezoekers schilderachtige alpenweiden en kristalheldere bergmeren verkennen of een van de vele wandelroutes volgen.

Het Zillertal in Tirol biedt zowel actie als rust. Culinaire en alpiene lekkernijen. Plezier voor kinderen en spannende avonturen. Wandelen, fietsen, klimmen op imposante bergtoppen van 3.000 meter - zelfs golfen en zomerse gletsjerexcursies.

De Zillertaler Krapfen zijn een traditionele specialiteit uit het Zillertal in Tirol. Ze staan bekend om hun hartige of zoete vullingen en hun bijzondere bereidingswijze. Zowel de lokale bevolking als vakantiegangers zijn dol op deze populaire lekkernij, die in heel Tirol geserveerd wordt.

Arena coaster Plezier en actie op de zomerrodelbaan. Over een afstand van 1.500 meter gaat het razendsnel bergafwaarts met spannende bochten en steile stukken.

Fichtenschloss in Zell am Ziller ligt in het Fichtenschloss. Het is een avonturenspeeltuin van sparrenhout met verschillende torens en een prachtig uitzicht op de omgeving.

Natuurijspaleis onder Hintertuxer gletsjer. Bezoekers verkennen indrukwekkende ijsformaties, stalactieten en een bevroren waterval. De boottocht op het gletsjermeer is een bijzonder hoogtepunt voor het hele gezin.

Zillertaler Höhenstraße is een schilderachtige panoramische weg die door het prachtige berglandschap van het Zillertal slingert en een adembenemend uitzicht op de omliggende bergtoppen biedt.

Met de Zillertaler Activcard kan je gratis gebruikmaken van kabelbanen, zwemmeren, het openbaar vervoer en nog veel meer. Ideaal voor actieve gezinnen en levensgenieters - vooral in de zomer.

In de winter verandert het Zillertal in Tirol in een waar skiparadijs. Meer dan 540 kilometer pistes, moderne kabelbanen en de Hintertuxer gletsjer garanderen sneeuwpret tot op 3.250 meter hoogte. Buiten de pistes wachten rodelbanen, winterwandelpaden, langlaufloipes en gezellige hutten met Tiroolse specialiteiten.

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