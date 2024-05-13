Zin om met al je zintuigen van cultuur te genieten, bergen te bedwingen en in een turquoise meer te springen? Klagenfurt heeft het allemaal!

Gelegen aan het turquoise meer de Wörthersee ligt de kleine stad Klagenfurt - ook wel de "parel van de Renaissance" genoemd. Italiaanse bouwmeesters hebben hun stempel gedrukt op de 800 jaar oude stad met uitstekend gerestaureerde paleizen, binnenplaatsen en pleinen.

Begin je wandeling door de oude stad op het Neuer Platz (Nieuwe Plein), waar de beroemdste bezienswaardigheid van de stad op je wacht - de Lindwurm fontein, bewaakt door een draakachtig dier dat het onderwerp is van plaatselijke legendes. Wandel langs de langs de prachtige gevels van het stadscentrum, die bekroond zijn om hun historische schoonheid en voorbeeldig behoud, en snuif de mediterrane sfeer op.