St. Pölten, de hoofdstad van Niederösterreich, zit vol contrasten: Romeinse sporen en Keltische invloeden ontmoeten barok, art nouveau en moderne architectuur.

Een vooruitstrevende stad

St. Pölten is altijd op de toekomst gericht, zoals blijkt uit de indrukwekkende moderne architectuur. Geniet van klassieke en hedendaagse muziekoptredens in het Festspielhaus met glazen façade, wandel door de ultramoderne regeringswijk met het architectonisch indrukwekkende "Landtagsschiff" - de aërodynamisch ogende zetel van de provinciale regering - of geniet van het uitzicht vanaf de Klangturm toren.

Hoofdstad van de barok

Tegelijkertijd staat St. Pölten op historische fundamenten. De stad heeft de oudste gedocumenteerde stadsrechten van Oostenrijk, verleend door bisschop Konrad van Passau in 1159. Het wordt ook beschouwd als een hoofdstad van de barok, met een ware bouwwoede die de stad in die tijd transformeerde. Maak zeker een wandeling door de prachtige oude stad om het stadhuis en de St. Pölten kathedraal te zien.