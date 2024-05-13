Introduction
Een vooruitstrevende stad
St. Pölten is altijd op de toekomst gericht, zoals blijkt uit de indrukwekkende moderne architectuur. Geniet van klassieke en hedendaagse muziekoptredens in het Festspielhaus met glazen façade, wandel door de ultramoderne regeringswijk met het architectonisch indrukwekkende "Landtagsschiff" - de aërodynamisch ogende zetel van de provinciale regering - of geniet van het uitzicht vanaf de Klangturm toren.
Hoofdstad van de barok
Tegelijkertijd staat St. Pölten op historische fundamenten. De stad heeft de oudste gedocumenteerde stadsrechten van Oostenrijk, verleend door bisschop Konrad van Passau in 1159. Het wordt ook beschouwd als een hoofdstad van de barok, met een ware bouwwoede die de stad in die tijd transformeerde. Maak zeker een wandeling door de prachtige oude stad om het stadhuis en de St. Pölten kathedraal te zien.
Niederösterreich kaart
De lokale gastenkaart geeft gratis toegang tot ongeveer 350 attracties in heel Niederösterreich.
Maak kennis met St. Pölten
Top hoogtepunten
Tours
Traisental fietspad
Het Traisental-pad is perfect voor een fietstocht met het gezin: De route van 111 kilometer loopt door het Traisental wijnland in de regio Mostviertel en biedt gevarieerde landschappen, van de glooiende heuvels ten zuiden van de Donau tot de bergen van de Mostviertel Alpen.
De totale route bestaat uit verschillende delen waaruit je kunt kiezen. Onze aanbeveling voor gezinnen met kinderen: begin in Mariazell of Kernhof en rijd naar Traismauer.
Top evenementen
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Traditionele herbergen, tavernes en restaurants
Niederösterreich heeft een sterk culinair hart - van traditioneel tot experimenteel, maar altijd down to earth. Als je één ding doet in deze regio, zorg er dan voor dat je een traditioneel Oostenrijks "Wirtshaus" (herberg). In deze schilderachtige plaatsen komen gastvrijheid, karaktervolle inwoners en uitstekende regionale gerechten samenkomen - van knapperig geroosterd varkensvlees tot asperges uit Marchfeld en abrikozenknoedels uit de Wachau.