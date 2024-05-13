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Karinthië
De zonnige kant van Oostenrijk

ZomerWinter
Wandelen, fietsen, genieten - hier komen natuur, cultuur en culinaire hoogstandjes samen.

Karinthië ligt op het kruispunt van drie culturen en biedt een unieke mix van imposante bergtoppen, warme meren en een zonnige, mediterrane levensstijl. Hier ontmoet gastvrijheid pure natuurpracht. Of je nu wandelt over glooiende heuvels, fietst langs de Drau of geniet van culinaire verwennerijen – variatie staat hier centraal.

Van de majestueuze drieduizenders en de zacht golvende Nockbergen tot het kristalheldere water van de Wörthersee, Millstätter See en Weißensee: Karinthië is een paradijs voor natuurliefhebbers. Wandel- en fietspaden brengen je direct naar het water, waar ontspanning en avontuur samenkomen. Historische routes en sfeervolle festivals onder de sterren maken de beleving compleet.

Ook op culinair gebied is Karinthië een smeltkroes van smaken. Proef de Alpen-Adriatische keuken met verse vis uit het meer, romige alpenkaas en de beroemde Karinthische Kasnudeln. Geniet van lokale specialiteiten op zonnige terrassen aan het water, in knusse berghutten of bij een wijnboer tussen de wijngaarden.

In Karinthië voel je de natuur, proef je de lichtheid en beleef je het goede leven.

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3 dingen die Karinthië zo bijzonder maken

Karinthië = water in al zijn facetten

Heldere bergmeren, bruisende rivieren en rustgevende thermale baden: Karinthië is dé plek voor een vakantie vol water en natuur.

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Ontspannen wandelen aan de zonnige zuidkant van de Alpen

Glooiende heuvels, schilderachtige paden en indrukwekkende bergtoppen: in Karinthië wandel je met weidse uitzichten en alpien comfort.

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Fietsvakantie tussen berg en meer

Van ontspannen routes langs rivieren tot sportieve bergtochten: Karinthië heeft fietsplezier voor elk tempo, het hele jaar door.

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Hoogtepunten van de regio

Karinthië is jouw zomerparadijs! Van familieavonturen tot wandelingen en waterplezier: beleef onvergetelijke zomermomenten tussen Alpen en Adriatische Zee.

Fietsvakanties

Karinthië is een paradijs voor fietsliefhebbers. De Drau-fietsroute (220 km) en de Karinthische Merenlus (420 km) combineren natuur en plezier. Dankzij rent-e-bike en ÖBB Sprinter treinen ben je flexibel onderweg!

Fietsvakantie in Karinthië: Oefening met uitzicht

Niet voor niets is de Alpe Adria Radweg Europese fietsroute van het jaar. Je fiets in 8 etappes door de schitterende natuur.

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Fietsen langs Karinthische meren en rivieren

220 km langs de Drau of 420 km door het Karinthische merenlandschap - hier combineert fietsen genieten van de natuur, activiteit en culinaire hoogtepunten.

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Vrijheid op twee wielen - Mountainbiken in Karinthië

Perfecte infrastructuur, een uniek verhuursysteem en fietspaden voor alle eisen - ontdek Karinthië op een ontspannen manier met de MTB.

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Ontdek nog meer routes voor jouw fietsvakantie

Karinthië van boven

Adembenemend uitzicht zonder inspanning

Karinthië barst van de fotogenieke plekken en adembenemende uitzichten! Dankzij de mix van bergen en meren bereik je veel van deze panorama’s moeiteloos per auto, lift of een korte wandeling. Hier is jouw ultieme Karinthische bucketlist voor de mooiste vergezichten zonder al te veel inspanning.

  • Pyramidenkogel - De iconische uitkijktoren van Karinthië biedt een 360-graden uitzicht over de Wörthersee tot aan de Karawanken. Bereikbaar met een lift of 441 treden.

  • Kitzelberg Klopeiner See - Een gemakkelijke wandeling leidt 686 meter omhoog naar het platform met een fantastisch uitzicht over de Klopeiner See, de Turnersee en het Jauntal.

  • Skywalk Gartnerkofel

    Midden in de Karnische Alpen opent zich een panorama met de Grossglockner, Dolomieten en Julische Alpen - een hotspot voor fotoliefhebbers.

  • Adelaarsnest Aineck - Na een ritje met de stoeltjeslift naar 2.222 meter wacht je op het zonneterras een ongelooflijk panoramisch uitzicht en regionale lekkernijen.

  • Aussichtsplattform bij de Zwergsee - steekt als een scheepsboeg uit boven de zuidhelling van het Millstätter See-plateau. Vanaf hier geniet je van een spectaculair panorama over het meer, de bergen en de valleien. Vooral bij zonsondergang is dit een magische plek. De rondwandeling boven de Millstätter See is voor bijna iedereen goed te doen.

Meer info
Genieten met een visie

Ontdek de culinaire hoogstandjes van Karinthië

Karinthië combineert traditie en innovatie: of het nu gaat om de Michelin-sterrenkeuken aan het meer, rustieke tavernes of slowfoodervaringen - genieten is hier een manier van leven. Terras aan het meer of alpenhut? Wat je proeft is altijd typisch lokaal en van kwaliteit.

Ontdek culinaire hoogstandjes
Cultuur beleven

Theaters & musea in Karinthië

Karinthië is de culturele hotspot van de Alpen-Adriatische regio. Tussen bergen en meren mixen musea, festivals en historie moeiteloos traditie met moderniteit – vaak op unieke plekken zoals kastelen, paleizen en sfeervolle binnenplaatsen.

Cultuur in Karinthië

Duurzaam reizen in Karinthië: het wordt je makkelijk gemaakt

Duurzaamheid begint al bij je reis: Dankzij de vele directe treinverbindingen kun je Karinthië op een ontspannen en milieuvriendelijke manier bereiken. Ter plaatse kan je gemakkelijk kiezen voor innovatieve mobiliteitsopties voor klimaatvriendelijk vervoer - zonder dat je een eigen auto nodig hebt.

Station-shuttle service Karinthië - Meer dan 6.000 accommodaties en 250 excursiebestemmingen zijn gemakkelijk bereikbaar met de shuttle. Gewoon online boeken en duurzaam reizen.

  • Openbaar vervoer: gratis gebruik van S-Bahn & Sprinter treinen met een gastenkaart.

  • Mobiliteit op aanvraag: nockmobil & LAVanttal ISTmobil voor flexibele reizen.

  • Scheepvaart met toekomst: hybride & elektrische boten zoals de MS Alpenperle op de Weissensee.

  • Natuurpark bussen: Ontdek de Dobratsch & andere beschermde gebieden op een duurzame manier.

  • E-car delen: klimaatvriendelijk reizen in St. Veit, Nassfeld & Weissensee.

  • LILA gedeelde taxiservice: flexibel en duurzaam vervoer door de regio Villach.

Meer over duurzaamheid in Karinthië

Winter in Karinthië

Dit maakt de winter in Karinthië zo leuk:

Gegarandeerde sneeuw en veel zon

Karinthië biedt onbeperkte wintersportmogelijkheden en vele uren zon - perfect voor iedereen die op zoek is naar levensvreugde in de sneeuw.

Naar de skigebieden

Schaatsen op bevroren meren

In de winter veranderen Karinthische meren in schaatsbanen, waaronder de Weissensee, de grootste natuurijsbaan van Europa, waar de Nederlandse 11-stedentocht plaatsvindt.

De meren in Karinthië

Winter Kärnten Card

De Winter Kärnten Card biedt toegang tot thermale baden, bergspoorwegen en vrijetijdsactiviteiten - ideaal voor besneeuwde bergtochten of sneeuwschoenwandelingen.

Naar de Winter Kärnten Card
Voor beginners of als opfriscursus

Top bergbelevenissen

Omgeven door prachtige natuur bieden de skigebieden gevarieerde pistes, freeride-ervaringen en sneeuwzekerheid. De bergen van Karinthië staan garant voor onvergetelijke wintersportmomenten voor skiërs en snowboarders

Mölltaler Gletsjer - regio Nationaal Park Hohe Tauern

De Mölltaler Gletsjer is een van de meest sneeuwzekere skigebieden van Oostenrijk. Op een hoogte van meer dan 3.000 meter kunnen wintersporters van okt. tot mei genieten

Naar de Mölltaler gletsjer

Gerlitzen Alpe - panoramisch uitzicht tot Italië en Slovenië

52 kilometer aan pistes met sneeuwzekerheid en fantastische panoramische uitzichten tot aan Italië en Slovenië. Met 1663 zonuren kun je hier puur zonnig skiën!

Naar de Gerlitzen Alpe

Großglockner/Heiligenblut - regio Nationaal Park Hohe Tauern

55 pistekilometers, 10 km skiroutes en 15 km² freerideterrein bieden sneeuwzekere afwisseling. "Magische momenten" tours maken de ervaring onvergetelijk.

Skivakantie op de Großglockner

Turracher Höhe - regio Nockberge

Als je van warme gastvrijheid houdt, ben je in de Turracher Höhe aan het juiste adres: 42 pistekilometers, pistebutlers met snoep en prosecco en de Funslope piste.

Meer over de Turracher Höhe

Gerlitzen - regio Villach

De Gerlitzen Alpe biedt 45 km aan besneeuwde pistes en 26 afdalingen voor wintersporters. Met een fantastisch panorama over Karinthië is het skigebied een echte aanrader

Naar de Gerlitzen Alpe
WinterliefdeKarinthië

Buiten de piste

Een wintervakantie in Karinthië is een vakantie voor actieve genieters. Het gaat niet alleen om skiën, snowboarden, freeriden en toerskiën - er is hier een bonte verscheidenheid aan mogelijkheden die leuk zijn voor gezinsleden van alle leeftijden.
Top culinaire tips

Even stoppen bij de hut

Na een lange dag op de piste nodigen talrijke hutten en bergrestaurants je uit om te ontspannen. Deze "zonneterrassen" bieden niet alleen een fantastisch uitzicht op de omliggende zuidelijke bergen, maar ook gezellige plekken om je te versterken met regionale specialiteiten zoals Karinthische kaasnoedels of een heerlijk stuk Karinthische "Reindling"

Huaba hut, Gerlitzen:
Op het zonnigste punt van de Klösterle afdaling verwent deze rustieke hut zijn gasten met zelfgemaakte desserts zoals apfelstrudel en Kaiserschmarrn, maar ook met geroosterd varkensvlees. Zelfgestookte schnaps maken de ervaring compleet.

Hiasl Zirbenhütte, Hochrindl:
De hut ligt midden in het familieskigebied Hochrindl en biedt regionale gerechten en activiteiten zoals rodelen, langlaufen en winterwandelen. De gezellige kamers beloven ontspanning.

Pritzhütte, Katschberg:
Weg van de drukte van de Katschberg ligt deze dromerige hut in het Gontal. Traditionele, lokale specialiteiten en een rustige sfeer maken het tot een ideaal toevluchtsoord.

De mooiste berghutten van KarinthiëKarinthische keuken
Kamperen in de winter

Karinthië op jouw manier

Als de eerste sneeuw valt en de temperatuur onder nul daalt, is het weer tijd om te gaan kamperen. Wat? Kamperen in de winter? Jazeker; in Karinthië kan dat 's winters prima en het is nog leuk ook. Op wintervaste plaatsen zijn er niet alleen lekker warme sanitaire voorzieningen, maar ook droogruimtes voor je was, ski's en schoenen.

Ontdek deze winterse campings
Contactgegevens

Kärnten Werbung GmbH

Völkermarkter Ring 21-23

9020 Klagenfurt

Telefoon: +43 463 3000

info@kaernten.at
www.kaernten.at
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