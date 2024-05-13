Introduction
Karinthië ligt op het kruispunt van drie culturen en biedt een unieke mix van imposante bergtoppen, warme meren en een zonnige, mediterrane levensstijl. Hier ontmoet gastvrijheid pure natuurpracht. Of je nu wandelt over glooiende heuvels, fietst langs de Drau of geniet van culinaire verwennerijen – variatie staat hier centraal.
Van de majestueuze drieduizenders en de zacht golvende Nockbergen tot het kristalheldere water van de Wörthersee, Millstätter See en Weißensee: Karinthië is een paradijs voor natuurliefhebbers. Wandel- en fietspaden brengen je direct naar het water, waar ontspanning en avontuur samenkomen. Historische routes en sfeervolle festivals onder de sterren maken de beleving compleet.
Ook op culinair gebied is Karinthië een smeltkroes van smaken. Proef de Alpen-Adriatische keuken met verse vis uit het meer, romige alpenkaas en de beroemde Karinthische Kasnudeln. Geniet van lokale specialiteiten op zonnige terrassen aan het water, in knusse berghutten of bij een wijnboer tussen de wijngaarden.
In Karinthië voel je de natuur, proef je de lichtheid en beleef je het goede leven.
3 dingen die Karinthië zo bijzonder maken
Karinthië = water in al zijn facetten
Heldere bergmeren, bruisende rivieren en rustgevende thermale baden: Karinthië is dé plek voor een vakantie vol water en natuur.
Ontspannen wandelen aan de zonnige zuidkant van de Alpen
Glooiende heuvels, schilderachtige paden en indrukwekkende bergtoppen: in Karinthië wandel je met weidse uitzichten en alpien comfort.
Hoogtepunten van de regioKarinthië is jouw zomerparadijs! Van familieavonturen tot wandelingen en waterplezier: beleef onvergetelijke zomermomenten tussen Alpen en Adriatische Zee.
FietsvakantiesKarinthië is een paradijs voor fietsliefhebbers. De Drau-fietsroute (220 km) en de Karinthische Merenlus (420 km) combineren natuur en plezier. Dankzij rent-e-bike en ÖBB Sprinter treinen ben je flexibel onderweg!
Fietsvakantie in Karinthië: Oefening met uitzicht
Niet voor niets is de Alpe Adria Radweg Europese fietsroute van het jaar. Je fiets in 8 etappes door de schitterende natuur.
Fietsen langs Karinthische meren en rivieren
220 km langs de Drau of 420 km door het Karinthische merenlandschap - hier combineert fietsen genieten van de natuur, activiteit en culinaire hoogtepunten.
Adembenemend uitzicht zonder inspanning
Karinthië barst van de fotogenieke plekken en adembenemende uitzichten! Dankzij de mix van bergen en meren bereik je veel van deze panorama’s moeiteloos per auto, lift of een korte wandeling. Hier is jouw ultieme Karinthische bucketlist voor de mooiste vergezichten zonder al te veel inspanning.
Pyramidenkogel - De iconische uitkijktoren van Karinthië biedt een 360-graden uitzicht over de Wörthersee tot aan de Karawanken. Bereikbaar met een lift of 441 treden.
Kitzelberg Klopeiner See - Een gemakkelijke wandeling leidt 686 meter omhoog naar het platform met een fantastisch uitzicht over de Klopeiner See, de Turnersee en het Jauntal.
Midden in de Karnische Alpen opent zich een panorama met de Grossglockner, Dolomieten en Julische Alpen - een hotspot voor fotoliefhebbers.
Adelaarsnest Aineck - Na een ritje met de stoeltjeslift naar 2.222 meter wacht je op het zonneterras een ongelooflijk panoramisch uitzicht en regionale lekkernijen.
Aussichtsplattform bij de Zwergsee - steekt als een scheepsboeg uit boven de zuidhelling van het Millstätter See-plateau. Vanaf hier geniet je van een spectaculair panorama over het meer, de bergen en de valleien. Vooral bij zonsondergang is dit een magische plek. De rondwandeling boven de Millstätter See is voor bijna iedereen goed te doen.
Ontdek de culinaire hoogstandjes van Karinthië
Karinthië combineert traditie en innovatie: of het nu gaat om de Michelin-sterrenkeuken aan het meer, rustieke tavernes of slowfoodervaringen - genieten is hier een manier van leven. Terras aan het meer of alpenhut? Wat je proeft is altijd typisch lokaal en van kwaliteit.
Slow Food in Karinthië - Beleef regionale specialiteiten: Van brood bakken tot de boskeuken.
Dit moet je echt proeven in Karinthië - Vers gevangen vis en karaktervolle wijnen uit de Karinthische wijngaarden.
Lokale lekkernijen & markten - Dineren aan het meer, Alpen-Adriatische keuken en traditionele boerenmarkten.
Theaters & musea in Karinthië
Karinthië is de culturele hotspot van de Alpen-Adriatische regio. Tussen bergen en meren mixen musea, festivals en historie moeiteloos traditie met moderniteit – vaak op unieke plekken zoals kastelen, paleizen en sfeervolle binnenplaatsen.
Karinthië Museum - Multimediale inzichten in de geschiedenis, kunst en biodiversiteit van Karinthië.
Museum voor moderne kunst Karinthië - Hedendaagse kunst in wisselende tentoonstellingen.
Kunstenaarsstad Gmünd - Zomertentoonstelling over David Hockney (mei-oktober).
Taggenbrunn Festival - Muziek & cultuur te midden van wijngaarden (mei-oktober).
Karinthische zomer & Wörthersee klassiekers - Muziekfestivals van topklasse met een adembenemend decor.
Of het nu gaat om moderne kunst, klassieke muziek of hedendaagse literatuur - Karinthië biedt in 2026 een rijkdomaan culturele hoogtepunten voor iedereen die inspiratie en geschiedenis live wil beleven.
Duurzaam reizen in Karinthië: het wordt je makkelijk gemaakt
Duurzaamheid begint al bij je reis: Dankzij de vele directe treinverbindingen kun je Karinthië op een ontspannen en milieuvriendelijke manier bereiken. Ter plaatse kan je gemakkelijk kiezen voor innovatieve mobiliteitsopties voor klimaatvriendelijk vervoer - zonder dat je een eigen auto nodig hebt.
Station-shuttle service Karinthië - Meer dan 6.000 accommodaties en 250 excursiebestemmingen zijn gemakkelijk bereikbaar met de shuttle. Gewoon online boeken en duurzaam reizen.
Openbaar vervoer: gratis gebruik van S-Bahn & Sprinter treinen met een gastenkaart.
Mobiliteit op aanvraag: nockmobil & LAVanttal ISTmobil voor flexibele reizen.
Scheepvaart met toekomst: hybride & elektrische boten zoals de MS Alpenperle op de Weissensee.
Natuurpark bussen: Ontdek de Dobratsch & andere beschermde gebieden op een duurzame manier.
E-car delen: klimaatvriendelijk reizen in St. Veit, Nassfeld & Weissensee.
LILA gedeelde taxiservice: flexibel en duurzaam vervoer door de regio Villach.
Dit maakt de winter in Karinthië zo leuk:
Gegarandeerde sneeuw en veel zon
Karinthië biedt onbeperkte wintersportmogelijkheden en vele uren zon - perfect voor iedereen die op zoek is naar levensvreugde in de sneeuw.
Schaatsen op bevroren meren
In de winter veranderen Karinthische meren in schaatsbanen, waaronder de Weissensee, de grootste natuurijsbaan van Europa, waar de Nederlandse 11-stedentocht plaatsvindt.
Top bergbelevenissenOmgeven door prachtige natuur bieden de skigebieden gevarieerde pistes, freeride-ervaringen en sneeuwzekerheid. De bergen van Karinthië staan garant voor onvergetelijke wintersportmomenten voor skiërs en snowboarders
Mölltaler Gletsjer - regio Nationaal Park Hohe Tauern
De Mölltaler Gletsjer is een van de meest sneeuwzekere skigebieden van Oostenrijk. Op een hoogte van meer dan 3.000 meter kunnen wintersporters van okt. tot mei genieten
Gerlitzen Alpe - panoramisch uitzicht tot Italië en Slovenië
52 kilometer aan pistes met sneeuwzekerheid en fantastische panoramische uitzichten tot aan Italië en Slovenië. Met 1663 zonuren kun je hier puur zonnig skiën!
Großglockner/Heiligenblut - regio Nationaal Park Hohe Tauern
55 pistekilometers, 10 km skiroutes en 15 km² freerideterrein bieden sneeuwzekere afwisseling. "Magische momenten" tours maken de ervaring onvergetelijk.
Turracher Höhe - regio Nockberge
Als je van warme gastvrijheid houdt, ben je in de Turracher Höhe aan het juiste adres: 42 pistekilometers, pistebutlers met snoep en prosecco en de Funslope piste.
Buiten de pisteEen wintervakantie in Karinthië is een vakantie voor actieve genieters. Het gaat niet alleen om skiën, snowboarden, freeriden en toerskiën - er is hier een bonte verscheidenheid aan mogelijkheden die leuk zijn voor gezinsleden van alle leeftijden.
Even stoppen bij de hut
Na een lange dag op de piste nodigen talrijke hutten en bergrestaurants je uit om te ontspannen. Deze "zonneterrassen" bieden niet alleen een fantastisch uitzicht op de omliggende zuidelijke bergen, maar ook gezellige plekken om je te versterken met regionale specialiteiten zoals Karinthische kaasnoedels of een heerlijk stuk Karinthische "Reindling"
Huaba hut, Gerlitzen:
Op het zonnigste punt van de Klösterle afdaling verwent deze rustieke hut zijn gasten met zelfgemaakte desserts zoals apfelstrudel en Kaiserschmarrn, maar ook met geroosterd varkensvlees. Zelfgestookte schnaps maken de ervaring compleet.
Hiasl Zirbenhütte, Hochrindl:
De hut ligt midden in het familieskigebied Hochrindl en biedt regionale gerechten en activiteiten zoals rodelen, langlaufen en winterwandelen. De gezellige kamers beloven ontspanning.
Pritzhütte, Katschberg:
Weg van de drukte van de Katschberg ligt deze dromerige hut in het Gontal. Traditionele, lokale specialiteiten en een rustige sfeer maken het tot een ideaal toevluchtsoord.
Karinthië op jouw manier
Als de eerste sneeuw valt en de temperatuur onder nul daalt, is het weer tijd om te gaan kamperen. Wat? Kamperen in de winter? Jazeker; in Karinthië kan dat 's winters prima en het is nog leuk ook. Op wintervaste plaatsen zijn er niet alleen lekker warme sanitaire voorzieningen, maar ook droogruimtes voor je was, ski's en schoenen.
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