IJzige avonturen op gletsjers en rivieren in Oostenrijk

Als je nieuwsgierig bent naar de wilde en koele kant van Oostenrijk, ben je hier aan het juiste adres: ontdekt outdoorervaringen in, op en rond ijs en gletsjerwater.

De natuur in Oostenrijk laat het hele jaar door haar wilde en verrassende kant zien. Ben jij gek op ijswater in al zijn vormen? Dan wacht er een ijskoud avontuur op je – op gletsjers, bij meren en in de bergen.

Van het hele jaar door suppen in het Natureispalast op de Hintertuxer Gletsjer en wildwatersport op de Ötztaler Ache tot wandelingen langs gletsjermeren en ijsduiken in de winter in de Weissensee – de Oostenrijkse Alpen bieden buitengewone ervaringen. Wat dacht je van ijsklimmen langs bevroren watervallen, een ijsbad in kraakheldere meren of ijsvissen midden in de bergen? Zo intens heb je de natuur van Oostenrijk nog nooit beleefd.