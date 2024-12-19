Vissen in Oostenrijk
Groot geluk aan een klein haakje: Verborgen juweeltjes in Oostenrijk

Eén worden met de natuur. Eén worden met de rivier en het meer - totdat de hengel beweegt.

Diepe poelen, rustige stukken, ruisende stroomversnellingen door smalle kloven en dan weer uitgestrekte grindbanken: de natuur is in evenwicht in de Alpen, wat resulteert in een uitstekende vispopulatie.

Bruisende bergbeken en schaduwrijke poelen, thuis voor bruine forel, beekforel en vlagzalm - vissen in Oostenrijk wordt beschouwd als een echte geheime tip onder sportvissers over de hele wereld. Geen wonder, want ze vinden hier beken, rivieren en meren met water van topkwaliteit.

Vliegvissen

Er is heel wat vaardigheid voor nodig om de vlieg op het water te laten dansen en een succesvolle vangst te behalen.

Nationaal Park Hohe Tauern

De heldere bergrivier Möll staat bekend om zijn natuurlijke vispopulatie. De vlagzalm voelt zich er bijzonder thuis. In de Drau komt de Huchen voor.

Vliegvissen op Möll en Drau

Großglockner gebied

Het viswater Fuscher Ache ontspringt in het Nationalpark Hohe Tauern. De bergbeek staat bekend als de "parel" van de Hohe Tauern.

Vliegvissen Fuscher Ache

Grossarldal

Het heldere bergwater uit het Schödertal en de Keeskogel gletsjer vormt een uitstekende habitat voor lokale vissen.

Vliegvissen Großarler Ache

Schladming-Dachstein

Viservaring in het Ennsdal in de bergwateren van Donnersbach, Untertalbach en Putterersee.

Ennstal vis voucher

Zillertal

Stromende beken, rivieren en rustige meren: Vissen in het Zillertal met zijn talrijke zijdalen is een natuurbelevenis op zich.

Vissen in het Zillertal

Bregenzerwald

De forellenregio lokt sportvissers met zijn meren, beken en rivieren in een prachtige natuurlijke omgeving.

Visgebieden

Boheems Woud

Een uitdaging voor experts. Achter grote rotsblokken hebben zich diepe poelen gevormd - een ideale schuilplaats voor grote vissen.

Vliegvissen op de Große Mühl

Ausseerland Salzkammergut

De wateren aan de oevers van de Traun worden op natuurlijke wijze beheerd voor flora en fauna.

Vliegvissen op de Traun

Mostviertel

De Ybbs - een zijrivier van de Donau, ontspringt bij Mariazell en stroomt voornamelijk door kalksteen. Reservoirs verwarmen het water: Ideale omstandigheden voor vissen.

Vliegvissen op de Ybbs

Hoe je een visvergunning voor de Oostenrijkse wateren kunt krijgen, vind je op Fischwasser Oostenrijk.

Aantrekkelijke visaccommodatie

Vakantie aan het viswater

Abenteuer Fischwasser biedt een ruime keuze aan gespecialiseerde accommodaties met vismogelijkheden in het Alpengebied. De vissershotels en -herbergen hebben toegang tot aantrekkelijke viswateren en vele andere faciliteiten en diensten voor een plezierige visvakantie.

Abenteuer FischwasserCursussen vissen

Vissen op meren

Snoek, vlagzalm, ridderforel en regenboogforel gedijen goed in de grote meren in de uitlopers van de Alpen en in de bergmeren. Verschillende viswateren maken grote vangsten mogelijk.

Stuwmeren Ottenstein en Dobra

Vijvers, de rivieren Kamp, Thaya en Lainsitz, maar ook de stuwmeren Ottenstein en Dobra bieden de ideale plek om ontspannen te vissen.

Vissen in het Waldviertel

Meer van Neusiedl

Snoekbaars, paling, snoek, karper, meerval en ongeveer 25 andere vissoorten gedijen goed in het milde Pannonische klimaat.

Visvakantie aan het Neusiedler meer

Attermeer

In het visgebied aan het grootste meer van het Salzkammergut vind je aantrekkelijke visstekken en routes. Zeldzame soorten zoals parelvis en zeeleeuw zijn beschermd.

Vissen op de Attersee

Meren in het Salzkammergut

Het zuiverste bronwater in de meren en rivieren herbergt vissen van topkwaliteit. Deze lijst helpt je de ideale visplek te vinden.

Vissen in het Salzkammergut

Meren in Ausseerland

De veelbelovende viswateren liggen tegen de achtergrond van het Totes Gebirge en de hoogvlakte van Dachstein.

Vissen in Ausseerland

Weissensee

Vis-hotspot met gratis toegang tot het meer bij je accommodatie, eigen visboten en 22 vissoorten.

Vissen op de Weissensee

Visalpsee

De Vilsalpsee, die al snel erg diep wordt, vraagt veel meer vaardigheid van vissers.

Vissen in het Tannheimer Tal

Het meer van Formarin

Vissen in de bergen van de Arlberg: De bergmeren rond de Arlberg bieden spannende vismogelijkheden met uitzicht.

Vissen in Lech Zürs

Lünersee

De Lünersee, een van de mooiste dalkoppen in de westelijke Alpen, is de ideale plek voor hobbyvissers en sportvissers.

Vissen in de Rätikon

IJsvissen

In het dikke ijsoppervlak worden gaten geboord waarin vissers hun geluk kunnen beproeven met een korte ijsvishengel.

Stuwmeer Ottenstein

Als de ijslaag van het Ottensteiner stuwmeer in het Waldviertel sterk genoeg is, begint het ijsvisseizoen.

IJsvissen in het Waldviertel

Weidachsee

Met sneeuw bedekte bossen en weiden glinsteren in de zon: De Weidachsee ligt in een winters landschap op 1.123 m hoogte in de regio Seefeld.

Vissen in Leutasch

Weissensee

Als het oostelijke deel bevroren is en het veilig is om op het ijs te lopen, kan het ijsvisseizoen vanaf 1 februari beginnen.

IJsgatvissen op de Weissensee

Vistips in de deelstaten

Vissen in Tirol

Vissen in Vorarlberg

Vissen in Karinthië

Vissen in SalzburgerLand

Vissen in Oberösterreich

FAQs

Vissen in Oostenrijk: Voorschriften en vergunningen

De visregels in Oostenrijk verschillen per deelstaat. Over het algemeen is een officiële visvergunning, ook wel "Fischerkarte" genoemd, wettelijk verplicht.

Visvergunning voor gasten ("Fischergastkarte")

  • Geldigheid: Meestal tot vier weken, afhankelijk van de deelstaat.

  • Kosten: Varieert van €5 tot €25.

  • Extra vereisten: Moet samen met een identiteitsbewijs met pasfoto worden getoond.

  • Variaties per deelstaat:

    • Karinthië: Biedt weekvergunningen aan.

    • Opper-Oostenrijk: Biedt algemene vergunningen aan.

Vergunning voor specifieke wateren

Naast de visvergunning voor gasten is een vergunning voor het specifieke waterlichaam nodig. Deze vergunningen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen:

  • Dagvergunning

  • Wekelijkse vergunning

  • Maandvergunning

  • Nachtvisvergunning

Bron: Fischwasser

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk