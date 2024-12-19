Eén worden met de natuur. Eén worden met de rivier en het meer - totdat de hengel beweegt.

Diepe poelen, rustige stukken, ruisende stroomversnellingen door smalle kloven en dan weer uitgestrekte grindbanken: de natuur is in evenwicht in de Alpen, wat resulteert in een uitstekende vispopulatie.

Bruisende bergbeken en schaduwrijke poelen, thuis voor bruine forel, beekforel en vlagzalm - vissen in Oostenrijk wordt beschouwd als een echte geheime tip onder sportvissers over de hele wereld. Geen wonder, want ze vinden hier beken, rivieren en meren met water van topkwaliteit.