Zimowy urlop poza trasami narciarskimi
Introduction
Zima w Austrii – połączenie sportu i relaksu
Jeśli marzysz o aktywnym wypoczynku z dala od stoków narciarskich, Austria oferuje niezliczone możliwości. Doskonałe warunki sprawiają, że każdy dzień jest idealny, by wyznaczyć sobie nowe, motywujące cele. Jedyne ograniczenie? Twoja własna kondycja!
Jakie niezwykłe chwile czekają na Ciebie poza stokiem? Może idylliczna wędrówka w rakietach śnieżnych w Montafon, jazda na łyżwach po krystalicznie czystym lodzie jeziora Weissensee, a może relaksująca przejażdżka saniami przez malownicze krajobrazy Ziemi Salzburskiej?
Wędrówki w rakietach śnieżnych przez Raurisertal
Rauris, leży na wysokości 950 m n.p.m. na terenie Parku Narodowego Wysokich Taurów – największego obszaru chronionej przyrody w Alpach. Spektakularne krajobrazy sprawiają, że wędrówki na rakietach śnieżnych stają się wyjątkowym przeżyciem. Szlaki są dobrze oznakowane, więc można poruszać się po nich samodzielnie. Jeśli jednak wolisz wybrać się w większym gronie, to dwa razy w tygodniu strażnicy parku organizują wyprawy z przewodnikiem. Jedną z największych atrakcji jest nocna wędrówka przy pełni księżyca.
Dolina Rauris oferuje jednak znacznie więcej - od nart i snowboardu, przez zimowe wędrówki i zjazdy na sankach (idealne dla rodzin!), po narciarstwo biegowe – każdy znajdzie tu coś dla siebie!
Zimowe wędrówki w Kartitsch
Położona w jednej z najpiękniejszych alpejskich dolin wioska alpinistyczna Kartitsch we Wschodnim Tyrolu to idealne miejsce dla tych, którzy pragną zimowego kontaktu z naturą. W pokrytym śniegiem lesie panuje kojąca, medytacyjna cisza, przerywana jedynie chrzęstem kroków na śniegu i rytmem własnego oddechu w krystalicznie czystym powietrzu podczas zimowych wędrówek.
Kartitsch to pierwsza w Austrii certyfikowana zimowa wioska turystyczna, która zasłużyła na swoje wyróżnienie dzięki doskonale utrzymanym szlakom wędrownym. Wioska leży między Dolomitami Lienzkimi na północy a grzbietem Carnic na południu, oferując spektakularne panoramy i niezapomniane przeżycia.
Wyjątkowa górska panorama wydaje się być na wyciągnięcie ręki! Z dala od stoków podczas zimowej wędrówki zawsze otacza Cię piękno dziewiczej przyrody, które zapamiętasz na długo.
Ofertę dopełniają zimowe kwatery turystyczne z serdecznymi gospodarzami i regionalną kuchnią, a także strażnicy, którzy oferują wycieczki z przewodnikiem. Odbywają się one raz w roku z okazji zimowych dni wędrówek. Ci, którzy szukają jeszcze więcej różnorodności, znajdą ją na stokach okolicznych terenów narciarskich, na trasach narciarstwa biegowego oraz na trasie skiturowej.
Skitury w Montafon
W sercu austriackich Alp, niedaleko granicy ze Szwajcarią, rozciąga się Montafon – region, w którym zima łączy w sobie relaks i przygodę. Już sto lat temu słynny pisarz Ernest Hemingway odwiedził tę malowniczą, senną dolinę w Vorarlbergu, by nauczyć się jazdy na nartach. Rustykalne gospodarstwa, które dziś są tak charakterystyczne dla krajobrazu Montafon, wówczas dopiero powstawały. Jeśli spojrzysz na majestatyczne szczyty sięgające 3000 metrów, zobaczysz dokładnie to samo, co Hemingway podczas swoich pierwszych zjazdów.
Dla miłośników wypraw skiturowych Montafon to idealne miejsce na zimową przygodę. Z dala od stoków doświadczeni przewodnicy prowadzą gości przez ośnieżone lasy i rozległe alpejskie pastwiska, odkrywając przed nimi dziewicze piękno regionu. Niezapomnianym przeżyciem jest wieczorna wyprawa w Gargellen – po zamknięciu ośrodka narciarskiego uczestnicy wyruszają na płaskowyż Schafberg, a następnie zjeżdżają do doliny, rozświetlając drogę światłem własnej czołówki.
Montafon to coś więcej niż zimowy cel podróży. To zaproszenie do zanurzenia się w ciszy natury, podążania śladami Hemingwaya i pozostawiania własnych śladów w świeżym puchu.
Wędrówka z alpakami w Seefeld
Wystarczy jeden krok, by zanurzyć się w bajkowej zimowej scenerii Seefeld - kryształki śniegu lśnią na skraju ścieżki, lazurowe niebo kontrastuje z bielą majestatycznych górskich szczytów, a delikatne zimowe słońce ogrzewa zmarznięte policzki. Jednak prawdziwa atrakcja dopiero przed Tobą – spacer ramię w ramię z uroczą alpaką. Te puszyste zwierzęta są znane ze swojej łagodności i przyjaznego usposobienia, co czyni ich towarzystwo wyjątkowym.
Co sprawia, że wędrówki z alpakami w Seefeld są tak niezapomnianym przeżyciem? Położony na wysokości 1200 m n.p.m. płaskowyż gwarantuje zapierające dech w piersiach widoki. Seefeld jest częścią Parku Przyrody Karwendel – największego rezerwatu przyrody w Tyrolu i jednocześnie największego parku przyrody w całej Austrii. To miejsce, gdzie można cieszyć się pięknem natury z dala od stoków narciarskich, doświadczając ciszy i spokoju.
Zrównoważona rekreacja w Seefeld to wiele fantastycznych propozycji – od wędrówek z alpakami, przez narciarstwo biegowe, po zimowe kąpiele leśne. Te wyjątkowe doświadczenia na długo pozostaną w pamięci, sprawiając, że zima w Austrii stanie się prawdziwie magicznym wspomnieniem.
Łyżwy na jeziorze Weissensee
Nazwa jeziora Weissensee pochodzi od białego wapienia, który pokrywa jego dno, nadając wodzie charakterystyczny, jasny odcień. Położone na wysokości 930 m n.p.m., w sercu Alp Gailtalskich, zachwyca dziewiczą linią brzegową, niemal nietkniętą przez człowieka. Jej naturalny charakter wynika z troski o to, by zachować przyrodę w jej pierwotnej formie. Park przyrody, na którego terenie znajduje się jezioro, od lat promuje ekoturystykę i wypoczynek w duchu zrównoważonego rozwoju.
Dbałość o środowisko przejawia się także w regionalnej kuchni. Weissensee to pierwszy region Slow Food w Austrii, gdzie społeczność z dumą łączy tradycję z odpowiedzialnością. Regionalna kuchnia nie tylko wyśmienicie smakuje, ale składa się także z lokalnych produktów wytwarzanych w sposób ekologiczny i zrównoważony, a jej wyjątkowa jakość została wielokrotnie nagrodzona.
Zimą jezioro Weissensee zamienia się w największą naturalną taflę lodu w Europie. Gruba pokrywa lodowa, rozciągająca się na 6,5 km², przyciąga miłośników sportów zimowych – od jazdy na łyżwach, przez curling, po spacery wśród ośnieżonych szczytów. Jeśli lód nie jest wystarczająco mocny, alternatyw nie brakuje – wędrówki w rakietach śnieżnych, narciarstwo biegowe czy zjazdy w kameralnym ośrodku narciarskim z widokiem na jezioro to tylko niektóre z dostępnych atrakcji.
Weissensee to miejsce, gdzie natura, aktywny wypoczynek i lokalna kultura tworzą niepowtarzalną atmosferę, pozostawiając niezapomniane wspomnienia
Wellness i spa w Bad Gastein
Po dniu spędzonym na mroźnym powietrzu nie ma nic przyjemniejszego niż rozgrzewające ciepło saun i termalnych basenów. To chwile głębokiego odprężenia – trzaskający ogień w kominku koi zmysły, a ciepła woda pomaga zapomnieć o troskach. Bad Gastein w Ziemi Salzburskiej to idealne miejsce dla tych, którzy szukają regeneracji z dala od narciarskich stoków.
Ta znana miejscowość uzdrowiskowa i ośrodek sportów zimowych zachwyca architekturą Belle Époque – eleganckie hotele i wille, wzniesione na stromych, zalesionych zboczach, tworzą niepowtarzalny klimat. Charakterystyczny wodospad, symbol Bad Gastein, z hukiem opada do centrum miejscowości, dodając jej wyjątkowego uroku. Położone na wysokości 1000 m n.p.m., w sercu Parku Narodowego Wysokich Taurów – jednego z największych obszarów chronionych w Europie Środkowej – Bad Gastein to miejsce, gdzie natura i regeneracja idą w parze.
Pośród dzikiego piękna wysokogórskiego krajobrazu bijące ze skał gorące źródła, dostarczają bogatą w minerały wodę termalną. Liczne obiekty noclegowe i uzdrowiska termalne w tym regionie wykorzystują moc bogatej w minerały wody źródlanej, która zapewnia holistyczną regenerację, wzmocnienie i dobre samopoczucie. Gospodarze regionu dbają o to, by goście odnaleźli tu harmonię ciała i umysłu.
Poza wędrówkami na rakietach śnieżnych i zimowymi wędrówkami po dolinie Gastein, warto skorzystać z odnowy biologicznej - sesji jogi i odprężających masaży, które pomagają pozbyć się codziennego stresu.
Po takim urlopie wraca się do domu pełnym energii, gotowym na kolejne zimowe miesiące.
Wędrówki z pochodniami nad jeziorem Pillersee
Styczniowy wieczór w dolinie Pillerseetal w Tyrolu. Niebo iskrzy się milionami gwiazd, a krajobraz spowija biała, mogocząca warstwa śniegu. Powietrze jest suche i mroźne – każdy oddech unosi się w postaci drobnych obłoków. Jedynym źródłem światła są płomienie pochodni, które rzucają ciepły blask na otaczające drzewa i delikatnie rozpraszają ciemność. Śnieg chrzęści pod butami, a poza tym panuje absolutna cisza. To prawdziwie magiczne doświadczenie.
Położona na wysokości 835 m n.p.m. w Alpach Kitzbühelskich dolina Pillerseetal zachwyca swoją dziewiczą przyrodą – wysokie szczyty, głębokie doliny i gęste, pokryte śniegiem lasy tworzą krajobraz niczym z bajki. Zanim zapadnie zmrok, warto skorzystać z licznych możliwości aktywnego wypoczynku. Wędrówki po regionie Falkel, jazda po trasach narciarstwa biegowego czy eksploracja zimowych terenów na rakietach śnieżnych to tylko niektóre z propozycji w jednym z najbardziej śnieżnych zakątków Tyrolu.
Szczególnym przeżyciem jest zimowa wędrówka do Jakobskreuz – największego na świecie dostępnego krzyża szczytowego. Ten imponujący monument wznosi się na szczycie Buchensteinwand, pośrodku malowniczego, ośnieżonego krajobrazu. Z panoramicznej platformy, usytuowanej na wysokości około 30 metrów, roztacza się zapierający dech w piersiach widok na Alpy Kitzbühelskie.
Dolina Pillerseetal to miejsce, gdzie natura i cisza tworzą idealne warunki do zimowego relaksu i aktywnego wypoczynku – zarówno w świetle dnia, jak i w magicznej poświacie gwiazd.
Kąpiele w przerębli nad jeziorem Millstätter See
Zanurzenie się w zamarzniętym jeziorze zimą może wydawać się szaleństwem, ale dla śmiałków kąpiel w lodzie to doskonały sposób na pokonanie zimowego marazmu – dosłownie i w przenośni. Biel śniegu otula krajobraz, a majestatyczne szczyty gór wznoszą się nad horyzontem niczym korona na tle czystego, błękitnego nieba. Jezioro Millstätter See w Karyntii jest prawie nie do poznania pod grubą warstwą lodu.
Lodowa kąpiel to coś więcej niż tylko ekstremalne doświadczenie – to forma medytacji. Skupienie na chwili obecnej, kontrola oddechu, który z każdym centymetrem zanurzenia staje się coraz spokojniejszy i głębszy, sprawiają, że zyskujemy nowe spojrzenie na własne możliwości. Coraz więcej osób podejmuje to wyzwanie, które wymaga jednak pewnego wysiłku. Być może kierują się pragnieniem wolności i autentycznego kontaktu z naturą.
Jezioro Millstätter See, rozciągające się na 11 kilometrów, oferuje idealne warunki do takich przeżyć. Widok na łagodne wzgórza Parku Biosfery Nockberge i Millstätter Alpe odciąga myśli od mrozu i pozwala jeszcze pełniej cieszyć się zimowym otoczeniem. A jeśli w ostatniej chwili zabraknie odwagi, można otulić się ciepłym swetrem i poczuć bliskość natury w mniej ekstremalny sposób – podczas zimowej wędrówki na rakietach śnieżnych lub romantycznej przejażdżki saniamiwokół idyllicznego jeziora.
Kulig z zaprzęgiem konnym w regionie Schladming-Dachstein
Jest mroźny, ale słoneczny zimowy dzień w Schladming. Woźnica naciąga na pasażerów ciepły, mięciutki koc i wspina się na sanie. Dwa gniade konie ruszają w drogę, jakby za dotknięciem magicznej różdżki. Powietrze wypełnia dźwięk dzwoneczków przytroczonych do uprzęży, a śnieg cicho skrzypi pod płozami. Gdy sanie wjeżdżają w ośnieżony las, świat dookoła zamienia się w zimową bajkę. Chłód przestaje mieć znaczenie – liczy się tylko spokój, piękno natury i niezwykła atmosfera tej chwili.
Region Schladming-Dachstein to idealne miejsce oferujące przepiękną przyrodę, szczególnie dla tych, którzy chcą cieszyć się zimą w jej najczystszej postaci, również poza stokami narciarskimi. W samym Ramsau am Dachstein 40 dwuosobowych zaprzęgów konnych przemierza około 40 kilometrów specjalnie przygotowanych tras, prowadzących przez dziewicze, zimowe krajobrazy. Oprócz tego na miłośników pieszych wędrówek czeka aż 282 km znakomicie utrzymanych szlaków turystycznych. Ci, którzy pragną jeszcze głębiej zanurzyć się w zimowej aurze, mogą wybrać się na wyprawę jedną z tras do wędrówek w rakietach śnieżnych lub spróbować innych aktywności zimowych.
Schladming-Dachstein to bowiem nie tylko spacery i przejażdżki saniami. Na odwiedzających czekają również: austriacki curling, joga na śniegu, jazda na rowerach fatbike po ośnieżonych trasach, loty paralotnią, a także jazda na łyżwach. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – niezależnie od tego, czy szuka relaksu, czy zimowej przygody.
Sanki w Wildkogel Arena
Najdłuższy oświetlony naturalny tor saneczkowy na świecie. Wildkogel Arena Neukirchen i Bramberg to prawdziwy raj dla miłośników jazdy na sankach. Wystarczy kask, gogle, rękawiczki i solidne buty – i jesteś gotowy na wyjątkową przygodę!
Naturalny tor saneczkowy o długości 14 km prowadzi z Wildkogel aż do Bramberg, oferując niezapomniane wrażenia i doskonałą zabawę zarówno dla rodzin, jak i poszukiwaczy adrenaliny. Kolejka linowa Smaragdbahn zabierze Cię na wysokość prawie 2100 m n.p.m., gdzie czeka Cię emocjonujący zjazd pełen zakrętów i niespodzianek. Trasa jest oświetlona, dzięki czemu można cieszyć się tą atrakcją także wieczorem. Pokonanie 1300 metrów różnicy wysokości zajmuje od 30 do 50 minut – to prawdziwa zimowa przygoda!
Jeśli szukasz czegoś z nieco mniejszą dawką adrenaliny, lecz wciąż dużą szansą na relaks i odpoczynek od codziennego stresu, to mamy bardzo dobrą informację! Na miłośników sportu czeka 30 km tras do narciarstwa biegowego, malownicze szlaki do zimowych wędrówek oraz możliwość wędrówek w rakietach śnieżnych przez dziewicze doliny Sulzbach.