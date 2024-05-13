Zimowy urlop poza trasami narciarskimi

Zrównoważony urlop Łyżwy na jeziorze Weissensee

Nazwa jeziora Weissensee pochodzi od białego wapienia, który pokrywa jego dno, nadając wodzie charakterystyczny, jasny odcień. Położone na wysokości 930 m n.p.m., w sercu Alp Gailtalskich, zachwyca dziewiczą linią brzegową, niemal nietkniętą przez człowieka. Jej naturalny charakter wynika z troski o to, by zachować przyrodę w jej pierwotnej formie. Park przyrody, na którego terenie znajduje się jezioro, od lat promuje ekoturystykę i wypoczynek w duchu zrównoważonego rozwoju.

Dbałość o środowisko przejawia się także w regionalnej kuchni. Weissensee to pierwszy region Slow Food w Austrii, gdzie społeczność z dumą łączy tradycję z odpowiedzialnością. Regionalna kuchnia nie tylko wyśmienicie smakuje, ale składa się także z lokalnych produktów wytwarzanych w sposób ekologiczny i zrównoważony, a jej wyjątkowa jakość została wielokrotnie nagrodzona.

Zimą jezioro Weissensee zamienia się w największą naturalną taflę lodu w Europie. Gruba pokrywa lodowa, rozciągająca się na 6,5 km², przyciąga miłośników sportów zimowych – od jazdy na łyżwach, przez curling, po spacery wśród ośnieżonych szczytów. Jeśli lód nie jest wystarczająco mocny, alternatyw nie brakuje – wędrówki w rakietach śnieżnych, narciarstwo biegowe czy zjazdy w kameralnym ośrodku narciarskim z widokiem na jezioro to tylko niektóre z dostępnych atrakcji.

Weissensee to miejsce, gdzie natura, aktywny wypoczynek i lokalna kultura tworzą niepowtarzalną atmosferę, pozostawiając niezapomniane wspomnienia