Austria to raj dla miłośników przygód! Zjazdy na tyrolce, downhill, canyoning czy skoki spadochronowe dają kontakt z naturą, dreszczyk emocji i dawkę adrenaliny.

Spokój? Nie ma mowy! Tutaj panuje atmosfera akcji i przygody! Austria to raj dla wszystkich, którzy na wakacjach potrzbują mocnych wrażeń: kiedy adrenalina buzuje w żyłach, w głowie huczy od emocji, a przeżycia mierzy się stopniem pokonanych trudności. Nie liczy się to, jak bardzo jesteście szaleni, ale jak bardzo chcecie poczuć się żywi. Skoki w głębię, wspinaczka na zawrotne wysokości, mierzenie się z żywiołem wody – oto wakacje pełne akcji i przygód w Austrii.

Kto chce podbić niebo, wznosi się balonem, mknie na linie Flying Fox nad wąwozami lub skacze ze spadochronem wprost w alpejską panoramę. Na dole już czekają bystrza i jeziora (lodowcowe) do uprawiania raftingu, canyoningu, nurkowania lub wakeboardingu. Zabierz ze sobą swoją ciekawość i odwagę – i ruszaj na przygodę pełną emocji na świeżym powietrzu!