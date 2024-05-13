Przygoda i akcja
Urlop z odrobiną adrenaliny
Spokój? Nie ma mowy! Tutaj panuje atmosfera akcji i przygody! Austria to raj dla wszystkich, którzy na wakacjach potrzbują mocnych wrażeń: kiedy adrenalina buzuje w żyłach, w głowie huczy od emocji, a przeżycia mierzy się stopniem pokonanych trudności. Nie liczy się to, jak bardzo jesteście szaleni, ale jak bardzo chcecie poczuć się żywi. Skoki w głębię, wspinaczka na zawrotne wysokości, mierzenie się z żywiołem wody – oto wakacje pełne akcji i przygód w Austrii.
Kto chce podbić niebo, wznosi się balonem, mknie na linie Flying Fox nad wąwozami lub skacze ze spadochronem wprost w alpejską panoramę. Na dole już czekają bystrza i jeziora (lodowcowe) do uprawiania raftingu, canyoningu, nurkowania lub wakeboardingu. Zabierz ze sobą swoją ciekawość i odwagę – i ruszaj na przygodę pełną emocji na świeżym powietrzu!
AUT in the wild
Tyrolka / Flying Fox
Nad głębokimi wąwozami, rzekami lub koronami drzew – szybkie zjazdy na linie łączą dreszczyk emocji z kontaktem z naturą. Idealne dla poszukiwaczy przygód, którzy chcą doświadczyć austriackiego krajobrazu w inny sposób.
Wspinaczka: skała, skupienie i wolność
Woda, wiatr i niesamowite chwile
Wakeboard i narty wodne
Wakeboarding i narty wodne w Austrii łączą prędkość z naturą. W wymarzonych miejscach suniesz po wodzie, w otoczeniu gór i letniej atmosfery.
Karyntia
Waver w Pörtschach am Wörthersee
Dolna Austria
Centrum sportów wodnych JETLAKE nad Dunajem
Górna Austria
WakeAndSki nad jeziorem Traunsee
Tyrol
Vorarlberg
Wake and Surf w Bregencji
Wśród gór, skał i jezior Austria pokazuje się od swojej ekscytującej strony – oferując intensywne chwile, które pobudzają zmysły, a jednocześnie pozwalają się wyciszyć.„AUT in the wild"
Akcja nad wodą: pierwotna, krystaliczna, pełna mocy
Pełna moc (mięśni) naprzód!
SUP na rwących rzekach
SUP na rwących wodach łączy w sobie równowagę stand up paddleboardingu z wyzwaniem fal i bystrz. Sportowe wrażenia z dala od spokojnych jezior – dla wszystkich, którzy szukają niezwykłych wrażeń.
Karyntia
Kraj związkowy Salzburg
SUP na wodach burzliwych w dolinie Saalachtal w Salzburgu
Vorarlberg
Spływ SUP po rwącej rzece Bregenzerach
Lotz balonem: niezwykła przygoda w powietrzu
Między niebem a biciem serca
Skoki ze spadochronem
Karyntia
Dolna Austria
Górna Austria
Ziemia Salzburska
Styria
Tyrol