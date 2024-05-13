Przygoda i akcja
Urlop z odrobiną adrenaliny

Austria to raj dla miłośników przygód! Zjazdy na tyrolce, downhill, canyoning czy skoki spadochronowe dają kontakt z naturą, dreszczyk emocji i dawkę adrenaliny.

Spokój? Nie ma mowy! Tutaj panuje atmosfera akcji i przygody! Austria to raj dla wszystkich, którzy na wakacjach potrzbują mocnych wrażeń: kiedy adrenalina buzuje w żyłach, w głowie huczy od emocji, a przeżycia mierzy się stopniem pokonanych trudności. Nie liczy się to, jak bardzo jesteście szaleni, ale jak bardzo chcecie poczuć się żywi. Skoki w głębię, wspinaczka na zawrotne wysokości, mierzenie się z żywiołem wody – oto wakacje pełne akcji i przygód w Austrii.

Kto chce podbić niebo, wznosi się balonem, mknie na linie Flying Fox nad wąwozami lub skacze ze spadochronem wprost w alpejską panoramę. Na dole już czekają bystrza i jeziora (lodowcowe) do uprawiania raftingu, canyoningu, nurkowania lub wakeboardingu. Zabierz ze sobą swoją ciekawość i odwagę – i ruszaj na przygodę pełną emocji na świeżym powietrzu!

AUT in the wild

Tyrolka / Flying Fox

Nad głębokimi wąwozami, rzekami lub koronami drzew – szybkie zjazdy na linie łączą dreszczyk emocji z kontaktem z naturą. Idealne dla poszukiwaczy przygód, którzy chcą doświadczyć austriackiego krajobrazu w inny sposób.

Wspinaczka: skała, skupienie i wolność

Wspinaczka i trasy wspinaczkowe w skałach Alp

Wspinaczka

Woda, wiatr i niesamowite chwile

Wakeboard i narty wodne

Wakeboarding i narty wodne w Austrii łączą prędkość z naturą. W wymarzonych miejscach suniesz po wodzie, w otoczeniu gór i letniej atmosfery.

Wśród gór, skał i jezior Austria pokazuje się od swojej ekscytującej strony – oferując intensywne chwile, które pobudzają zmysły, a jednocześnie pozwalają się wyciszyć.

„AUT in the wild"

Akcja nad wodą: pierwotna, krystaliczna, pełna mocy

Pełna moc (mięśni) naprzód!

SUP na rwących rzekach

SUP na rwących wodach łączy w sobie równowagę stand up paddleboardingu z wyzwaniem fal i bystrz. Sportowe wrażenia z dala od spokojnych jezior – dla wszystkich, którzy szukają niezwykłych wrażeń.

Lotz balonem: niezwykła przygoda w powietrzu

Filzmoos: wyjątkowy lot balonem o świcie

St. Johann: z wysokości nad Alpami Kitzbühelskimi

Karyntia: przyjemne przejażdżki w małych grupach

Styryjski Thermenland: lot balonem i wellness

Tannheimer Tal: nad Alpami latem i zimą

Steyr: niezwykłe spojrzenie na najstarsze miasto Austrii

Apfelwirt w Stubenbergu: jedyny hotel balonowy w Austrii

Między niebem a biciem serca

Skoki ze spadochronem

MTB i gravel: szalona jazda

To też może Cię zainteresować

Odkryj największe skarby Austrii!

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ekskluzywne informacje na najważniejsze tematy:

  • Najnowsze wskazówki urlopowe

  • Porady kulinarne

  • Najlepsze wydarzenia

  • Aktualne oferty i promocje