Kolarstwo górskie w Austrii
Wycieczki, szlaki i wskazówki
Dialog między człowiekiem a naturą
Kolarstwo górskie na austriackich trasach to coś więcej niż tylko aktywność sportowa: tworzy prawdziwe połączenie z naturą. Chrzęst żwiru pod oponami, zapach wilgotnej leśnej gleby i świadomość, że zdobyło się górę - wszystkie te przeżycia są szczególnie intensywne na rowerze górskim. Podobnie jak doświadczenie poruszania się po nierównych ścieżkach, utrzymywania kontroli nad rowerem na wąskich ścieżkach, przejeżdżania obok skał i przez wąwozy. Każdy podjazd i każdy zjazd to osobista wyprawa, podczas której testuje się własne granice. Przygoda unosi się w powietrzu na austriackich singletrackach.
Trasy na rowery górskie w poszczególnyc krajach związkowych
Wskazówka dotycząca ochrony klimatu
Promuj świadomość szlaków: trzymaj się oznaczonych tras i unikaj podróżowania przez zamknięte obszary. Chroni to wrażliwy ekosystem i pozostawia młode zwierzęta i rosnące rośliny w spokoju.
Unikaj śmieci: jako odpowiedzialny rowerzysta górski zabieraj swoje śmieci z powrotem do miejsca zakwaterowania i pozbywaj się ich w odpowiedni sposób.
Jedź ostrożnie: okazuj szacunek mieszkańcom lasów i łąk. W ten sposób nie tylko chronisz wrażliwe siedliska, ale także doświadczasz dziewiczej przyrody w całej jej okazałości.
Podnoś świadomość i dostarczaj informacji: dziel się swoją wiedzą na temat zrównoważonego kolarstwa górskiego z innymi. Uczul innych kolarzy na praktyki przyjazne dla środowiska. Im więcej osób zdaje sobie sprawę ze znaczenia zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody, tym większy będzie ich pozytywny wpływ na środowisko i szlaki.